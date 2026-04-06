15 лет тюрьмы получил агент ГРУ за попытку сбить с рельсов поезд Укрзализныци

На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один агент российской военной разведки (более известной как ГРУ). СБУ разоблачила его в мае 2025 года в Киевской области, когда он пытался сбить с рельсов грузовой поезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Изготовил самодельные устройства

По материалам дела, для совершения диверсии агент изготовил самодельные устройства, которые должны были вызвать сход с рельсов подвижного состава "Укрзализныци".

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли злоумышленника и задержали его по месту работы в столичном регионе Украины.

Смотрите: Из-за российских атак поезда в Украине массово задерживаются до 5 часов, – "Укрзализныця". ФОТО

Был завербован ГРУ

Как установило расследование, задание врага выполнял завербованный ГРУ житель Черниговской области, который работал мастером по ремонту и обслуживанию лифтов в Киеве.

В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки агент получил задание от куратора из РФ на совершение диверсии с целью нарушения транспортной логистики Сил обороны.

Орудия преступления он самостоятельно изготовил в собственном гараже. Затем злоумышленник заложил их в тайник на кладбище возле места запланированной диверсии.

Читайте также: Удар РФ по поезду на Приднепровской железной дороге: погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. ФОТО

Установил на железнодорожных путях взрывчатку

Впоследствии он достал "приспособления" и установил их на железнодорожных путях. Сотрудники СБУ зафиксировали его действия и своевременно демонтировали вражеское оборудование, а затем задержали агента.

Во время обысков у него изъяли смартфон, с которого он координировал свою подрывную деятельность с куратором из РФ.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытался взорвать ТЦК в Херсоне: до 15 лет приговорен агент ФСБ, - СБУ