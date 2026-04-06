15 лет тюрьмы получил агент ГРУ за попытку сбить с рельсов поезд Укрзализныци
На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один агент российской военной разведки (более известной как ГРУ). СБУ разоблачила его в мае 2025 года в Киевской области, когда он пытался сбить с рельсов грузовой поезд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Изготовил самодельные устройства
По материалам дела, для совершения диверсии агент изготовил самодельные устройства, которые должны были вызвать сход с рельсов подвижного состава "Укрзализныци".
Сотрудники СБУ своевременно раскрыли злоумышленника и задержали его по месту работы в столичном регионе Украины.
Был завербован ГРУ
Как установило расследование, задание врага выполнял завербованный ГРУ житель Черниговской области, который работал мастером по ремонту и обслуживанию лифтов в Киеве.
В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.
После вербовки агент получил задание от куратора из РФ на совершение диверсии с целью нарушения транспортной логистики Сил обороны.
Орудия преступления он самостоятельно изготовил в собственном гараже. Затем злоумышленник заложил их в тайник на кладбище возле места запланированной диверсии.
Установил на железнодорожных путях взрывчатку
Впоследствии он достал "приспособления" и установил их на железнодорожных путях. Сотрудники СБУ зафиксировали его действия и своевременно демонтировали вражеское оборудование, а затем задержали агента.
Во время обысков у него изъяли смартфон, с которого он координировал свою подрывную деятельность с куратором из РФ.
По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль