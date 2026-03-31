Пытался подорвать ТЦК в Херсоне: до 15 лет приговорен агент ФСБ, - СБУ
Агент ФСБ, разоблаченный в марте 2025 года в Херсоне, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Задержали "на горячем"
Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника "на горячем", когда он пытался оставить сумку с самодельной бомбой на входе в областной ТЦК. В дальнейшем российские спецслужбисты планировали дистанционно подорвать ее вместе со своим агентом.
Поджигал релейные шкафы
Установлено, что исполнителем заказа ФСБ оказался безработный житель Черкасс, который попал в поле зрения врага через телеграм-каналы по поиску "легких заработков".
После вербовки рашисты "протестировали" его на поджогах релейных шкафов местного филиала "Укрзализныци".
Рашисты хотели взорвать агента со взрывчаткой возле ТЦК
Впоследствии его "отправили" в Херсон для подготовки теракта. По прибытии в портовый город агент получил от ФСБ геолокацию тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство.
Также предатель по указанию из РФ установил на свой смартфон специальную программу, с помощью которой российская спецслужба отслеживала каждый его шаг.
Таким образом рашисты планировали узнать о местонахождении агента, чтобы взорвать его вместе со взрывчаткой возле ТЦК.
Во время обыска у задержанного изъяли самодельную бомбу и телефон с доказательствами его контактов с куратором из ФСБ.
Приговор
Суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
він же хотів підірвати так ненависний мудрому наріту ТЦК !!!!
шо, немає сміливих подискутувати із Службою Божою ?
ТЦК перекладається як центр работоргівлі, чи не так,
українці хохли грьобані !
армія рабів громить "другу армію світу" ?
я може й дід, але клепки ще НЕ западають, на відміну від тебе !
чи то кацапізм так впливає ?
серед зграї тупих бакланів можна буде вирахувати підбурювача
ще й проживання та харчі коштом держави !
мєчта ідіота !
чому ти ще на волі ?
