РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11815 посетителей онлайн
Новости Завербованные агенты ФСБ
236 22

Пытался подорвать ТЦК в Херсоне: до 15 лет приговорен агент ФСБ, - СБУ

Агент ФСБ получил 15 лет

Агент ФСБ, разоблаченный в марте 2025 года в Херсоне, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Задержали "на горячем"

Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника "на горячем", когда он пытался оставить сумку с самодельной бомбой на входе в областной ТЦК. В дальнейшем российские спецслужбисты планировали дистанционно подорвать ее вместе со своим агентом.

Поджигал релейные шкафы

Установлено, что исполнителем заказа ФСБ оказался безработный житель Черкасс, который попал в поле зрения врага через телеграм-каналы по поиску "легких заработков".

После вербовки рашисты "протестировали" его на поджогах релейных шкафов местного филиала "Укрзализныци".

Рашисты хотели взорвать агента со взрывчаткой возле ТЦК

Впоследствии его "отправили" в Херсон для подготовки теракта. По прибытии в портовый город агент получил от ФСБ геолокацию тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство.

Также предатель по указанию из РФ установил на свой смартфон специальную программу, с помощью которой российская спецслужба отслеживала каждый его шаг.

Таким образом рашисты планировали узнать о местонахождении агента, чтобы взорвать его вместе со взрывчаткой возле ТЦК.

Во время обыска у задержанного изъяли самодельную бомбу и телефон с доказательствами его контактов с куратором из ФСБ.

Приговор

Суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

Автор: 

приговор (1296) СБУ (20496) ФСБ (1975) Херсон (3227) Херсонская область (5532) Херсонский район (783)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але телеграм ми не закриєм, бо якже тоді мусорам наркотою торгувати?
показать весь комментарий
31.03.2026 16:31 Ответить
Діло не в телеграмі, а в людях...Не буде телеграма, найдуть інші варіанти...
показать весь комментарий
31.03.2026 16:35 Ответить
Але в 10 разів рідше.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:39 Ответить
невже все через Телеграм іде? а як в усьому світі,наркоторгівля без кацапського телеграма,ні-ні? от у вас,у Швейцарії?
показать весь комментарий
31.03.2026 16:52 Ответить
90 відсотків через телегу. Якщо її закрити то торгівля наркотою обвалиться на пів-року.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:56 Ответить
альо, де захисники цього кацапського"робін гуда" ?
він же хотів підірвати так ненависний мудрому наріту ТЦК !!!!

шо, немає сміливих подискутувати із Службою Божою ?

.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:48 Ответить
В тцк могли бути просто наловлені люди і постраждати.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:50 Ответить
авжеж, авжеж !

ТЦК перекладається як центр работоргівлі, чи не так, українці хохли грьобані !

.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:54 Ответить
Тцк перекладається як людолови, що мають таксу і щомісяця наверх заносять. Діду я тебе ще з фупу пам'ятаю, не ганьбися.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:57 Ответить
то виходить, що Україну захищають наловлені ТЦК раби ?
армія рабів громить "другу армію світу" ?

я може й дід, але клепки ще НЕ западають, на відміну від тебе !
чи то кацапізм так впливає ?

..
показать весь комментарий
31.03.2026 17:10 Ответить
заздрити треба тихо.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:54 Ответить
мені здається,СБУ могли б дуже легко вичисляти приблизне коло потенційної росагентури і майбутніх колаборантів-просто треба акуратно фіксувати ту публіку,яка від імені знедоленого наріду нападає натовпами на хлопців з ТЦК і брати їх на подальший контроль,розмови,контакти,контакти оточення...
показать весь комментарий
31.03.2026 16:56 Ответить
+ 100 !

серед зграї тупих бакланів можна буде вирахувати підбурювача

.
показать весь комментарий
31.03.2026 17:02 Ответить
зато гарантована броня.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:51 Ответить
років на 15-ть з пролонгацією
ще й проживання та харчі коштом держави !

мєчта ідіота !
чому ти ще на волі ?

.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:58 Ответить
А баканов чому на волі?
показать весь комментарий
31.03.2026 17:00 Ответить
Та там всі агенти ФСБ, хто чимось не вгодив. Хтось ще в це вірить?
показать весь комментарий
31.03.2026 16:55 Ответить
ніхто крім мене, бо я - НЕ агент рашки, на відміну.... від тебе, наприклад (гнилу дискусію розводиш !)

.
показать весь комментарий
31.03.2026 17:00 Ответить
Не напрягайся. Зараз модератор забанить мене, на цензорі нізя критикувати ТЦК та СБУ, ти ж повинен знати. Модератор, заснув чи шо?
показать весь комментарий
31.03.2026 17:05 Ответить
Я б тебе за одне прізвище забанив кулею в рило 😁😁😁
показать весь комментарий
31.03.2026 17:08 Ответить
Ти знову все наплутав. Треба не кулею, а ногами по голові (обов'язково толпою) - в стилі ТЦК.
показать весь комментарий
31.03.2026 17:11 Ответить
Хоч живий залишиться.
показать весь комментарий
31.03.2026 17:08 Ответить
 
 