Пытался подорвать ТЦК в Херсоне: до 15 лет приговорен агент ФСБ, - СБУ

Агент ФСБ, разоблаченный в марте 2025 года в Херсоне, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Задержали "на горячем"

Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника "на горячем", когда он пытался оставить сумку с самодельной бомбой на входе в областной ТЦК. В дальнейшем российские спецслужбисты планировали дистанционно подорвать ее вместе со своим агентом.

Читайте также: По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который "сливал" в ФСБ графики полетов авиации ВСУ

Поджигал релейные шкафы

Установлено, что исполнителем заказа ФСБ оказался безработный житель Черкасс, который попал в поле зрения врага через телеграм-каналы по поиску "легких заработков".

После вербовки рашисты "протестировали" его на поджогах релейных шкафов местного филиала "Укрзализныци".

Смотрите также: Готовили убийства командиров подразделений Нацгвардии, ГУР, ССО и ДФТГ: в Киеве раскрыта агентурная сеть РФ. ФОТОрепортаж

Рашисты хотели взорвать агента со взрывчаткой возле ТЦК

Впоследствии его "отправили" в Херсон для подготовки теракта. По прибытии в портовый город агент получил от ФСБ геолокацию тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство.



Также предатель по указанию из РФ установил на свой смартфон специальную программу, с помощью которой российская спецслужба отслеживала каждый его шаг.



Таким образом рашисты планировали узнать о местонахождении агента, чтобы взорвать его вместе со взрывчаткой возле ТЦК.

Во время обыска у задержанного изъяли самодельную бомбу и телефон с доказательствами его контактов с куратором из ФСБ.

Читайте также: До 15 лет осуждены трое предателей, воевавших против Сил обороны на Донбассе, - СБУ

Приговор

Суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: