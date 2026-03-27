По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, "сливавший" ФСБ графики полетов авиации ВСУ

Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, агент ФСБ, которого СБУ разоблачила в мае 2025 года при подготовке ударов по западному региону Украины, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, основной задачей злоумышленника было выявить и передать рашистам координаты оперативных аэродромов с "графиками" полетов боевой авиации ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Используя агентурные данные, враг надеялся атаковать аэродромы баллистическими ракетами в момент нахождения там воздушных судов украинских войск.

Сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали агента по месту его проживания в Житомирской области.

В ходе комплексных мероприятий были своевременно защищены локации Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

По материалам дела, задание ФСБ выполнял местный безработный, которого российская спецслужба завербовала через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

Чтобы отслеживать местоположение и периодичность вылетов украинской авиации, он оборудовал на крыше частного дома "наблюдательный пункт" с биноклем.

Во время обыска у злоумышленника изъяли смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ и оптику, которую он использовал для сбора разведданных.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

