Агент РФ, наносивший удары по Силам обороны, задержан под Покровском, - СБУ

В Донецкой области разоблачен российский агент, который корректировал удары РФ по Силам обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Целями врага были укрепленные районы и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы рашистов.

"В случае получения координат оккупанты планировали нанести по ним прицельные удары из имеющихся видов вооружения, в частности полуторатонными управляемыми авиабомбами.

Сотрудники СБУ сорвали вражеские планы, своевременно раскрыли агента и задержали его после проведения мер по обеспечению безопасности локаций украинских войск", - говорится в сообщении.

Кто работал на врага?

Наведением КАБ занимался завербованный рашистами безработный житель Доброполья. В поле зрения российской группы он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки агент объезжал Покровскую агломерацию и в случае обнаружения военных объектов проводил доразведку, чтобы сделать фото и отметить геолокации на гугл-картах.

Мужчина находился на постоянной связи с куратором из ГРУ РФ. Его личность уже установлена контрразведчиками СБУ.

Во время обысков у него изъяли смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбовцем с помощью мессенджера.

В настоящее время СБУ сообщила агенту РФ о подозрении в государственной измене.

Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

