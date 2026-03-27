Новости Государственная измена Задержание корректировщиков
Агент РФ, наносивший удары по Силам обороны, задержан под Покровском, - СБУ

В Донецкой области разоблачен российский агент, который корректировал удары РФ по Силам обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Целями врага были укрепленные районы и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы рашистов.

"В случае получения координат оккупанты планировали нанести по ним прицельные удары из имеющихся видов вооружения, в частности полуторатонными управляемыми авиабомбами.

Сотрудники СБУ сорвали вражеские планы, своевременно раскрыли агента и задержали его после проведения мер по обеспечению безопасности локаций украинских войск", - говорится в сообщении.

Читайте также: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу РФ, который командовал уничтожением гражданской инфраструктуры

Кто работал на врага?

Наведением КАБ занимался завербованный рашистами безработный житель Доброполья. В поле зрения российской группы он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки агент объезжал Покровскую агломерацию и в случае обнаружения военных объектов проводил доразведку, чтобы сделать фото и отметить геолокации на гугл-картах.

Мужчина находился на постоянной связи с куратором из ГРУ РФ. Его личность уже установлена контрразведчиками СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала агента ФСБ, который готовил подрыв энергоподстанции в Кропивницком. ФОТО

Во время обысков у него изъяли смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбовцем с помощью мессенджера.

В настоящее время СБУ сообщила агенту РФ о подозрении в государственной измене.

Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: СБУ заочно сообщила о подозрении 16 коллаборационистам из оккупационного "МВД РФ" на левобережье Херсонщины. ФОТО

Нічого не виказувало в ньому шпигуна за виключенням червоного плаща й блакитної кепі.
27.03.2026 12:23 Ответить
піде на обмін чи все таки раком під конвоєм на підмитися до скінчення?
27.03.2026 12:24 Ответить
зрадників не мінять.
27.03.2026 12:25 Ответить
СБУ обожнює тєлєграм.
27.03.2026 12:33 Ответить
а навіщо....навіщо затримувати....обнулити падлюку при затримані...
27.03.2026 13:06 Ответить
 
 