Агент РФ, наносивший удары по Силам обороны, задержан под Покровском, - СБУ
В Донецкой области разоблачен российский агент, который корректировал удары РФ по Силам обороны на Покровском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Целями врага были укрепленные районы и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы рашистов.
"В случае получения координат оккупанты планировали нанести по ним прицельные удары из имеющихся видов вооружения, в частности полуторатонными управляемыми авиабомбами.
Сотрудники СБУ сорвали вражеские планы, своевременно раскрыли агента и задержали его после проведения мер по обеспечению безопасности локаций украинских войск", - говорится в сообщении.
Кто работал на врага?
Наведением КАБ занимался завербованный рашистами безработный житель Доброполья. В поле зрения российской группы он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.
После вербовки агент объезжал Покровскую агломерацию и в случае обнаружения военных объектов проводил доразведку, чтобы сделать фото и отметить геолокации на гугл-картах.
Мужчина находился на постоянной связи с куратором из ГРУ РФ. Его личность уже установлена контрразведчиками СБУ.
Во время обысков у него изъяли смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбовцем с помощью мессенджера.
В настоящее время СБУ сообщила агенту РФ о подозрении в государственной измене.
Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
