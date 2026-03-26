СБУ заочно сообщила о подозрении генералу РФ, командовавшему уничтожением гражданской инфраструктуры
Служба безопасности и прокуратура зафиксировали новые военные преступления российского генерал-лейтенанта Сергея Киселя - командующего 1-й танковой армией Западного военного округа РФ.
Как установило расследование, в период с 24 февраля по 23 марта 2022 года он командовал 4-й танковой дивизией страны-агрессора (более известной как Кантемировская дивизия имени Юрия Андропова), которая участвовала в полномасштабном вторжении на территорию Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По материалам дела, под командованием Киселя подразделения соединения атаковали населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.
Установлено, что по приказу российского генерала его подчиненные почти вплотную обстреливали объекты гражданской инфраструктуры из орудий тяжелой бронетехники и ствольной артиллерии.
В результате вражеских атак тогда только на территории Сумской области погибло 137 гражданских лиц, среди них 8 детей. Разрушены сотни жилых домов и административных зданий.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Киселю о подозрении в ведении агрессивной войны.
Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.
Напомним, что в сентябре 2025 года СБУ заочно сообщила российскому генералу о подозрении в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Тогда было установлено, что 25 февраля 2022 года Кисель участвовал в организации ударов по гражданской инфраструктуре Ахтырки из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган".
