СБУ заочно повідомила про підозру генералу РФ, який командував знищенням цивільної інфраструктури
Служба безпеки та прокуратура задокументували нові воєнні злочини російського генерал-лейтенанта Сергія Кісєля – командувача 1-ої танкової армії західного військового округу РФ.
Як встановило розслідування, у період з 24 лютого по 23 березня 2022 року він командував 4-ою танковою дивізією країни-агресора (більш відомою як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова), яка брала участь у повномасштабному вторгненні на територію України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За матеріалами справи, під командуванням Кісєля підрозділи з’єднання атакували населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.
Встановлено, що за наказом російського генерала його підлеглі майже впритул розстрілювали об’єкти цивільної інфраструктури з гармат важкої бронетехніки та ствольної артилерії.
Внаслідок ворожих атак тоді лише на території Сумщини загинуло 137 цивільних осіб, серед них 8 дітей. Зруйновано сотні житлових будинків та адміністративних споруд.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кісєлю про підозру у веденні агресивної війни.
Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.
Нагадаємо, що у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила російському генералу про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Тоді було встановлено, що 25 лютого 2022 року Кісєль брав участь в організації ударів по цивільній інфраструктурі Охтирки з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган".
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