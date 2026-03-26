СБУ заочно повідомила про підозру генералу РФ, який командував знищенням цивільної інфраструктури

Служба безпеки та прокуратура задокументували нові воєнні злочини російського генерал-лейтенанта Сергія Кісєля – командувача 1-ої танкової армії західного військового округу РФ.

Як встановило розслідування, у період з 24 лютого по 23 березня 2022 року він командував 4-ою танковою дивізією країни-агресора (більш відомою як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова), яка брала участь у повномасштабному вторгненні на територію України, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За матеріалами справи, під командуванням Кісєля підрозділи з’єднання атакували населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.

Встановлено, що за наказом російського генерала його підлеглі майже впритул розстрілювали об’єкти цивільної інфраструктури з гармат важкої бронетехніки та ствольної артилерії.

Внаслідок ворожих атак тоді лише на території Сумщини загинуло 137 цивільних осіб, серед них 8 дітей. Зруйновано сотні житлових будинків та адміністративних споруд.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кісєлю про підозру у веденні агресивної війни.

Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила російському генералу про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Тоді було встановлено, що 25 лютого 2022 року Кісєль брав участь в організації ударів по цивільній інфраструктурі Охтирки з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган".

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