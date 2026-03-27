Агента РФ, який наводив удари по Силах оборони, затримано під Покровськом, - СБУ

На Донеччині викрито російського агента, який коригував удари РФ по Силах оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи рашистів.

"У разі одержання координат окупанти планували здійснити по них прицільні удари із наявних видів озброєння, зокрема півторатонними керованими авіабомбами.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри, завчасно викрили агента і затримали його після проведення заходів з убезпечення локацій українських військ", - йдеться в повідомленні.

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Хто працював на ворога?

Наведенням КАБів займався завербований рашистами безробітний мешканець Добропілля. У поле зору російського гру він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Після вербування агент об’їжджав Покровську агломерацію та у разі виявлення військових об’єктів проводив дорозвідку, щоб зробити фото і позначити геолокації на гугл-картах.

Чоловік перебував на постійному зв’язку з куратором від ГРУ РФ. Його особу вже встановлено контррозвідниками СБУ.

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Під час обшуків у нього вилучено смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом за допомогою месенджера.

Наразі СБУ повідомила агенту РФ про підозру у державній зраді.

Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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