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Новини Державна зрада
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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" до ФСБ графіки польотів авіації ЗСУ

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у травні 2025 року на підготовці ударів по західному регіону України.

Як встановило розслідування, основним завданням зловмисника було виявити і передати рашистам локації оперативних аеродромів з "графіками" польотів бойової авіації ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Використовуючи агентурні дані, ворог сподівався атакувати балістикою летовища в момент перебування там повітряних суден українських військ.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента за місцем його проживання на Житомирщині.

У ході комплексних заходів було завчасно убезпечено локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконував місцевий безробітний, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

Щоб відстежити локацію та періодичність вильотів української авіації, він облаштував на даху приватного будинку "спостережний пункт" з біноклем.

Під час обшуку в зловмисника вилучено смартфон із доказами його контактів з ФСБ та оптику, яку використовував для збору розвідданих.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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авіація (4304) СБУ (14024) ФСБ (1553) ЗСУ (8924)
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