Намагався підірвати ТЦК у Херсоні: до 15 років засуджено агента ФСБ, - СБУ
Агент ФСБ, якого викрили у березні 2025 року в Херсоні, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Затримали "на гарячому"
Як зазначається, співробітники спецслужби затримали зловмисника "на гарячому", коли він намагався залишити сумку із саморобною бомбою на вході до обласного ТЦК. У подальшому російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її разом зі своїм агентом.
Підпалював релейні шафи
Встановлено, що виконавцем замовлення ФСБ виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору ворога через телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".
Після вербування рашисти "протестували" його на підпалах релейних шаф місцевої філії "Укрзалізниці".
Рашисти хотіли підірвати агента з вибухівкою біля ТЦК
Згодом його "відрядили" до Херсона для підготовки теракту. Після прибуття до портового міста агент отримав від ФСБ геолокацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій.
Також зрадник за вказівкою із рф встановив на свій смартфон спеціальну програму, за допомогою якої російська спецслужба відстежувала кожен його крок.
У такий спосіб рашисти планували знати про місця перебування агента, щоб підірвати його із вибухівкою біля ТЦК.
Під час обшуку в затриманого вилучено саморобну бомбу і телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.
Вирок
Суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
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він же хотів підірвати так ненависний мудрому наріту ТЦК !!!!
шо, немає сміливих подискутувати із Службою Божою ?
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