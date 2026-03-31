Намагався підірвати ТЦК у Херсоні: до 15 років засуджено агента ФСБ, - СБУ

Агент ФСБ, якого викрили у березні 2025 року в Херсоні, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Затримали "на гарячому"

Як зазначається, співробітники спецслужби затримали зловмисника "на гарячому", коли він намагався залишити сумку із саморобною бомбою на вході до обласного ТЦК. У подальшому російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її разом зі своїм агентом.

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Підпалював релейні шафи

Встановлено, що виконавцем замовлення ФСБ виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору ворога через телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".

Після вербування рашисти "протестували" його на підпалах релейних шаф місцевої філії "Укрзалізниці".

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Рашисти хотіли підірвати агента з вибухівкою біля ТЦК

Згодом його "відрядили" до Херсона для підготовки теракту. Після прибуття до портового міста агент отримав від ФСБ геолокацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій.



Також зрадник за вказівкою із рф встановив на свій смартфон спеціальну програму, за допомогою якої російська спецслужба відстежувала кожен його крок.



У такий спосіб рашисти планували знати про місця перебування агента, щоб підірвати його із вибухівкою біля ТЦК.

Під час обшуку в затриманого вилучено саморобну бомбу і телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.

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Вирок

Суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України: