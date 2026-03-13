До 15 років засуджено трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донбасі, - СБУ
Ще троє зрадників, які воювали на боці рашистів, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, зрадники потрапили в полон до Сил оборони під час безперервних боїв на Слов’янському напрямку.
Одним із засуджених є мешканець Одещини, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до рф, а в лютому 2024 року уклав контракт з міноборони країни-агресора.
Після нетривалого курсу підготовки на полігонах московської області й тимчасово окупованої території Луганщини, зрадника відправили облаштовувати позиції рашистів у районі Кремінної. Згодом його підрозділ перекинули до Верхньокам’янського атакувати українські війська на Сіверському напрямку.
Також серед засуджених двоє мешканців тимчасово окупованих районів Луганщини, які приєдналися до 7-ї окремої мотострілецької бригади рф. У складі ворожого з’єднання зрадники брали участь у захопленні Сіверськодонецька та Рубіжного. Далі їх відрядили на Слов’янський напрямок, де згодом потрапили у полон як єдині вцілілі зі свого підрозділу.
Зрадників визнано винними
За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
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