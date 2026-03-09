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Раділа загибелі військових ЗСУ й чекала на "перемогу РФ": екссекретарку суду Чернігова засудили до 10 років тюрми

чернігів
Фото: Обвинувачена, яка раділа збільшенню кількості поховань українських воїнів

У Чернігові засудили до 10 років позбавлення волі колишню секретарку Деснянського районного суду, яка на відео в соцмережах глузувала з поховань українських захисників та висловлювала підтримку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Суспільне. Чернігів.

Більше про справу

Зазначається, що 42-річну зрадницю викрили співробітники СБУ у травні 2025 року після поширення скандального відео з кладовища "Яцево".

На відео жінка цинічно називала місце поховання воїнів "найвеселішим" у місті та висловлювала радість через збільшення кількості могил, та говорила: "Сине-желтых тряпок становится больше. Поэтому все будет хорошо…". Своє звернення вона завершила відкритими закликами на підтримку окупантів та вірою у "перемогу Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передавала РФ координати українських військових: мешканку Херсона засуджено до довічного, - Офіс Генпрокурора

Вирок суду

Авторкою відео виявилася секретарка судових засідань Деснянського районного Чернігова. Це відео та інші повідомлення вона відправляла своїм подругам, які живуть у Росії.

  • 9 травня суддя Новозаводського районного суду міста Антон Діденко обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді двох місяців цілодобового домашнього арешту.

За його словами, прокурор вимагав узяти жінку під варту, проте вона просила про домашній арешт, враховуючи її каяття та визнання провини, наявність неповнолітньої доньки, яка потребує піклування.

Жінка з вироком не погодилася: "Наговорила, але не на 10 років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано 2 агітаторів, які вихваляли рашизм та закликали РФ до подальшого захоплення України. ФОТОрепортаж

Автор: 

вирок (1200) суд (11936) Чернігів (906) Чернігівська область (1394) Чернігівський район (199)
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Топ коментарі
+28
Звичайна кацапська курва яких нажаль в Україні багато.
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09.03.2026 18:20 Відповісти
+17
Ну, в судах "наших" таких бабіщ вистачає.
Голова Дарницького суду Києва Щасна і її комуністична сімейка ...
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09.03.2026 18:24 Відповісти
+12
Ось така в нас суддова система, як не ворог то корупціонер.
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09.03.2026 18:24 Відповісти
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Звичайна кацапська курва яких нажаль в Україні багато.
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09.03.2026 18:20 Відповісти
У Секретаріаті КМУ, ВРУ ГПУ та опу і судах, МСЕК, теж сидять такі ж самі істоти!! Чекали на парад ****** в Києві та шашлики і нові посади від **********!!! Мертвечук, деркач, сімоненка, шуфрич, бай, мехеда, з купою помічників ригоАНАЛІВ, можуть це засвідчити!!!
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09.03.2026 19:11 Відповісти
скостите ей до трех лет.и пусть на передке,круглосуточно у пацанов отрабатывает.42 года-еще вполне **********
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09.03.2026 19:19 Відповісти
Да че скромничать. Не на 10 а на 15, когда обменяют -будет чем похваляться.
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09.03.2026 18:20 Відповісти
Ну, в судах "наших" таких бабіщ вистачає.
Голова Дарницького суду Києва Щасна і її комуністична сімейка ...
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09.03.2026 18:24 Відповісти
Ось така в нас суддова система, як не ворог то корупціонер.
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09.03.2026 18:24 Відповісти
Зазвичай два в одному!
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09.03.2026 19:52 Відповісти
Сильно каялась? На палю її...
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09.03.2026 18:26 Відповісти
А ще йорша в щЄль запустити, нехай поплаває...
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09.03.2026 18:27 Відповісти
Краще ******** i запiнити.
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09.03.2026 19:27 Відповісти
Дійсно наговорила. Дійсно не на десять. Тут міні ум - 15. Просто для судді, який вів справу спрацював фактор корпоративної симпатії.
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09.03.2026 18:28 Відповісти
Апеляція такий вирок скасує. В кращому випадку постановить нову ухвалу (вирок), яким дасть умовний термін (нехай навіть на всі десять років); але було би класно, щоб з виплатою десь так ₴10'000'000 штрафу. Нехай продасть все, "що в нею є за душею", в неї особисто і в її родичів. Бо в іншому випадку умовний термін перетвориться на безумовний....
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09.03.2026 18:30 Відповісти
Десять років за патякання-занадто жорстко. З таким ще успіхом можна пів-України посадити на десять років по цій же статті. Покарання повинно бути пропорційне заподіяній шкоді- основний принцип Римського права. Краще- посильне матеріальне покарання при умові, що вона має джерело заробітку. Нехай платить на ЗСУ- так з неї буде більше користі. У всякому разі її не можна порівнювати до тих,що здають координати військових об'єктів ворогу, або закладають вибухівку.
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09.03.2026 18:54 Відповісти
Може і багато на тлі того,що інших балакунів просто випустили.Але хто дасть гарантію,що від патякання не перейде до здачі?
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09.03.2026 21:50 Відповісти
Яценюк з авакіним, і не такі шоу за участі осіб з ДСНС на засіданнях КМУ ТРАНСЛЮВАЛИ на тєлєк для насєлєнія!!! А потім, з держбюджету, усе ще і компенсували їм, але не зі своєї кишені….
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09.03.2026 19:14 Відповісти
Судді винні, мало того, що не ділилися хабарями, так мабуть ще і трахати не бажали. Ось вона і подумала, що в ху....лостані її будуть.....
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09.03.2026 18:31 Відповісти
Потрібно наводити більш серйозну аргументацію та підводити більш глибшу базу під вирок."Раділа","глузувала"... - це підстави посадити скоріше в дурку ніж за грати.Хоча дурка теж за гратами...
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09.03.2026 18:38 Відповісти
Як воно робило в суді!? Якось ну геть зашквар. Чи конче присісти треба було? Дурдом.
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09.03.2026 18:48 Відповісти
згоден з засудженою ! Наговорила , але ж не на 10 років ! не на 10 пане суддя , а на 15 !
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09.03.2026 18:57 Відповісти
Я думаю шо там у суді такі самі. Та в іі сімʼі.
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09.03.2026 19:16 Відповісти
Дурэпа звычайна. На шо вона надiялась, ще й без проксi, коли такее базiкала. Падло прокацапське, хлiбом-салом украiнским не нехтуе, жере, - а в тайгу дивиться.
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09.03.2026 19:25 Відповісти
я не розумію смислу судів над такими. конфіскуйте майно, а чмо випустіть на кордоні або самосуд
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09.03.2026 20:35 Відповісти
Поки українці не будуть знищувати українофобів діла не буде!! Коли унтерменші ( українофоби) відчують що безкарності не буде!!! тоді багато чого зміниться в суспільстві
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09.03.2026 20:37 Відповісти
Та ви що - десятка!?
За вбивство менше дають!
Що вона такого зробила?!
Ну рік - другий (і то умовно)

А корупціонери виходять під залог!
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09.03.2026 22:38 Відповісти
****!
Депорт на болота!
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09.03.2026 22:39 Відповісти
серед суддів багато кацапських консерв які причаїлися, ця пустоголова курка засвітилась.
Ніяких домашніх арештів, зразу за ґрати і 10 років без УДЗ.
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09.03.2026 23:05 Відповісти
А ви думаєте судді кращі за цю курву? такаж сволота
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09.03.2026 23:08 Відповісти
Бийте її по підошвах ніг дерев'яною палицею
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10.03.2026 08:39 Відповісти
 
 