Раділа загибелі військових ЗСУ й чекала на "перемогу РФ": екссекретарку суду Чернігова засудили до 10 років тюрми

Фото: Обвинувачена, яка раділа збільшенню кількості поховань українських воїнів

У Чернігові засудили до 10 років позбавлення волі колишню секретарку Деснянського районного суду, яка на відео в соцмережах глузувала з поховань українських захисників та висловлювала підтримку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Суспільне. Чернігів.

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Зазначається, що 42-річну зрадницю викрили співробітники СБУ у травні 2025 року після поширення скандального відео з кладовища "Яцево".

На відео жінка цинічно називала місце поховання воїнів "найвеселішим" у місті та висловлювала радість через збільшення кількості могил, та говорила: "Сине-желтых тряпок становится больше. Поэтому все будет хорошо…". Своє звернення вона завершила відкритими закликами на підтримку окупантів та вірою у "перемогу Росії".

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Вирок суду

Авторкою відео виявилася секретарка судових засідань Деснянського районного Чернігова. Це відео та інші повідомлення вона відправляла своїм подругам, які живуть у Росії.

9 травня суддя Новозаводського районного суду міста Антон Діденко обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді двох місяців цілодобового домашнього арешту.

За його словами, прокурор вимагав узяти жінку під варту, проте вона просила про домашній арешт, враховуючи її каяття та визнання провини, наявність неповнолітньої доньки, яка потребує піклування.

Жінка з вироком не погодилася: "Наговорила, але не на 10 років".

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