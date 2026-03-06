Передавала РФ координати українських військових: мешканку Херсону засуджено до довічного, - Офіс Генпрокурора
39-річну мешканку Херсону визнано винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"З ідейних міркувань" доповідала ворогу
У суді доведено, що засуджена з ідейних міркувань та через прихильність до "руського миру" налагодила зв’язок із представниками держави-агресора через месенджер телеграм. Через створені спецслужбами рф канали здійснювала пошук і координацію інформаторів на території Херсонщини та інших регіонів.
Із липня 2023 року жінка передавала двом російським кураторам точні координати, фото та детальні відомості про місця дислокації українських військовослужбовців, розташування техніки, маршрути пересування підрозділів. Вона повідомляла координати автозаправних станцій, час перебування там військових і їхнього транспорту, які згодом атакувалися російськими військовими.
За даними слідства, один із каналів адмініструвався особою, що називає себе "заступником міністра внутрішніх справ "ЛНР" псевдоутворення на тимчасово окупованій території Луганщини, інший - військовослужбовцем угруповання російських військ "Днепр".
Затримання зрадниці
Повідомляється, що правоохоронці викрили її у жовтні 2024 року в Херсоні.
До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою. Триває строк на апеляційне оскарження.
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Відкриваєш зранку стрічку новин - а там знову те саме кожного Божого дня про російських агентів : затримали, викрили, пов'язали. Там коригувальник здавав координати багатоповерхівок, там черговий покидьок підпалив авто військових, а десь інформатор зливав рух техніки за копійки на ,,кріптогаманець''. І це йде вже незкінченним потоком !!! Це вже не просто новини, це сюрреалістичний конвеєр зради, який працює у нас під носом і щодня! Ми на п'ятому році великої бійні, а у нас досі ,, саме гуманне правосуддя в світі' , в ,,білих рукавичках''', для тих, хто нас убиває зсередини. Поясніть мені будь ласка, чому ми досі з ними панькаємося? Чому в законодавстві й досі немає пункту про вишку для тих, хто свідомо працює на ворога під час війни? Поки наші хлопці гниють в окопах і віддають життя, ці щури сподіваються на комфортні камери, адвокатів і, в найгіршому випадку, на ,,обмінний фонд''. Історія - жорстока вчителька, і її головний урок такий: зовнішнього ворога не перемогти, поки ніж внутрішнього ворога стирчить у твоїй спині. Всі великі перемоги починалися з тотальної зачистки тилу. Держава має не просто ,,затримувати'', вона має знищувати будь-яку надію на безкарність або м'ягке покарання. Чого ми чекаємо? Поки чергова ракета прилетить по наводці ,,сусіда'', якому просто ,,треба було підзаробити''? Досить грати в демократію з тими, хто вирішив підзаробити на нащих смертях. Зрадникам не місце в тюрмах - їм не має бути місця серед живих. Потрібні радикальні зміни в законах, і потрібні вони були ще вчора, якщо краіна хоче жити завтра!!!!
1. Междунарождные конвенцции, которые ратифицировала Украина, имеют четко сформулированные требования к отношению к военнопленным и их правовому статусу. Мы можем выйти из всех этих соглашений, но в таком случае у противников Украины в ЕС найдется веский довод требовать прекращения помощи "террористическому бесчеловечному режиму", чем только и ждущие того бюрократы и воспользуются.
2. Погугли, сколько украинских граждан были осуждены в рф, в т.ч. на пожизненное. Самый яркий пример - Азовцы, бойцы ВСУ, партизаны. Их невозможно вытащить из мордора иначе как поменяв на военнопленных орков, причем не любых, а тех, за кого их родственники оббили пороги или заплатили кому надо. Обычный для мордора бизнес на заложниках, в современной истории возобновился с началом чеченских войн.
Никто не предлагает панькаться с коллаборантами, но, к сожалению, партитет военнопленных не в пользу Украины. К тому же, руZZкие родственники попавших в украинский плен оккупантов часто не сильно спешат их вытаскивать, в отличие от украинских матерей и жен. Поэтому и приходится держать резерв по максимуму, чтобы иметь малейший шанс вытащить наших.
Что касается коллаборантов-граждан Украины, то у них тоже частенько имеется кто-то из родственников в мордоре, кто теоретически может их попытаться обменять. Ну и законы у нас работают также и в отношении коллаборантов, потому что Украина стремится уйти к цивилизованным странам.
Знаешь, эмоционально я с тобой полностью согласен - хочется с ними обойтись по законам военного времени. Но мы - не орки, мы - украинцы.