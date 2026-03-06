Передавала РФ координати українських військових: мешканку Херсону засуджено до довічного, - Офіс Генпрокурора

39-річну мешканку Херсону визнано винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"З ідейних міркувань" доповідала ворогу

У суді доведено, що засуджена з ідейних міркувань та через прихильність до "руського миру" налагодила зв’язок із представниками держави-агресора через месенджер телеграм. Через створені спецслужбами рф канали здійснювала пошук і координацію інформаторів на території Херсонщини та інших регіонів.

Із липня 2023 року жінка передавала двом російським кураторам точні координати, фото та детальні відомості про місця дислокації українських військовослужбовців, розташування техніки, маршрути пересування підрозділів. Вона повідомляла координати автозаправних станцій, час перебування там військових і їхнього транспорту, які згодом атакувалися російськими військовими.

Читайте: Наводив удари рашистів по позиціях ППО на заході України: зрадника засуджено до 15 років, - СБУ

За даними слідства, один із каналів адмініструвався особою, що називає себе "заступником міністра внутрішніх справ "ЛНР" псевдоутворення на тимчасово окупованій території Луганщини, інший - військовослужбовцем угруповання російських військ "Днепр".

Затримання зрадниці

Повідомляється, що правоохоронці викрили її у жовтні 2024 року в Херсоні.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою. Триває строк на апеляційне оскарження.

Також дивіться: За завданням ворога виготовляла бомби для терактів у Харкові: викрито 17-річну агентку ФСБ, - СБУ. ФОТО