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Новини Вироки за державну зраду Завербовані агенти ФСБ
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Наводив удари рашистів по позиціях ППО на заході України: зрадника засуджено до 15 років, - СБУ

зрадника засуджено до 15 років

Черговий агент ФСБ, якого затримали на Хмельниччині у грудні 2024 року, отримав15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Готував координати для росіян

Встановлено, що зловмисник готував координати для серії ракетно-дронових атак рашистів по західному регіону України.

Основними його "цілями" були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ, які обороняють українське небо.

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Зрадник – мобілізований у СЗЧ

Зазначається, що завдання ворога виконував мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на фсб. У поле зору рашистів дезертир потрапив, коли після втечі з підрозділу приступив до пошуку "легких заробітків" у телеграм-каналах.

В обмін на обіцянку "швидких грошей" зрадник об’їжджав на власному авто місцевість, щоб виявити пункти базування військових об’єктів. Після виявлення таких локацій він проводив дорозвідку, позначав відповідні локації на гугл-картах та "звітував" куратору від фсб.

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Підпал авто

Зазначається, що паралельно агент намагався спалити військове авто і тоді ж його затримали співробітники СБУ.

Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш та смартфон із доказами його роботи на фсб.

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Державна зрада

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Автор: 

ППО (4175) СБУ (13948) державна зрада (1824)
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ТАК СКІЛЬКИ НА НЬОГО ГОСГРОШЕЙ ПОТРАТЯТЬ ЗА 15 РОКІВ НАПИШИТЬ !!!???
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05.03.2026 14:29 Відповісти
Нахрен на него еще деньги тратить в расход падаль и делу конец и бюджету экономия
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05.03.2026 15:05 Відповісти
Пора уже применять к изменникам Украины агентам ФСБ публичную смертную казнь.Уверяю,изменников уменьшится в десятки раз. P.S. Эту тенденцию надо применять и к коррупционерам всех мастей,которые украли у страны более 100 000 $
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05.03.2026 15:52 Відповісти
Не коррупционеров лучше в штрафбаты и под заградотрядами на штурмы кацапских окопов.Но это всего лишь мои влажные авторитарные мечты, мечты , мечты... эх😠
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05.03.2026 17:03 Відповісти
Вполне с вами согласен на все 100%
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05.03.2026 20:19 Відповісти
Краще-б посадили на годину на палю , тепер утримуй цього упиря 15 років за державний кошт .
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05.03.2026 16:17 Відповісти
 
 