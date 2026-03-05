Наводив удари рашистів по позиціях ППО на заході України: зрадника засуджено до 15 років, - СБУ
Черговий агент ФСБ, якого затримали на Хмельниччині у грудні 2024 року, отримав15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Готував координати для росіян
Встановлено, що зловмисник готував координати для серії ракетно-дронових атак рашистів по західному регіону України.
Основними його "цілями" були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ, які обороняють українське небо.
Зрадник – мобілізований у СЗЧ
Зазначається, що завдання ворога виконував мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на фсб. У поле зору рашистів дезертир потрапив, коли після втечі з підрозділу приступив до пошуку "легких заробітків" у телеграм-каналах.
В обмін на обіцянку "швидких грошей" зрадник об’їжджав на власному авто місцевість, щоб виявити пункти базування військових об’єктів. Після виявлення таких локацій він проводив дорозвідку, позначав відповідні локації на гугл-картах та "звітував" куратору від фсб.
Підпал авто
Зазначається, що паралельно агент намагався спалити військове авто і тоді ж його затримали співробітники СБУ.
Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш та смартфон із доказами його роботи на фсб.
Державна зрада
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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