Наносил удары рашистов по позициям ПВО на западе Украины: предатель приговорен к 15 годам, - СБУ

Очередной агент ФСБ, задержанный в Хмельницкой области в декабре 2024 года, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Готовил координаты для россиян

Установлено, что злоумышленник готовил координаты для серии ракетно-дроновых атак рашистов по западному региону Украины.

Основными его "целями" были радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ, которые защищают украинское небо.

Предатель – мобилизованный в СОЧ

Отмечается, что задание врага выполнял мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть и начал работать на ФСБ. В поле зрения рашистов дезертир попал, когда после побега из подразделения приступил к поиску "легких заработков" в телеграм-каналах.

В обмен на обещание "быстрых денег" предатель объезжал на собственном автомобиле местность, чтобы выявить пункты базирования военных объектов. После обнаружения таких локаций он проводил доразведку, отмечал соответствующие локации на гугл-картах и "отчитывался" куратору от ФСБ.

Поджог автомобиля

Отмечается, что параллельно агент пытался сжечь военный автомобиль и тогда же его задержали сотрудники СБУ.

Во время обысков у него изъята легковоспламеняющаяся смесь и смартфон с доказательствами его работы на ФСБ.

Государственная измена

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).