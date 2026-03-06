Передавала РФ координаты украинских военных: жительницу Херсона приговорили к пожизненному заключению, - Офис Генпрокурора

39-летняя жительница Херсона признана виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Из идеологических соображений" докладывала врагу

В суде доказано, что осужденная из идеологических соображений и из-за привязанности к "русскому миру" наладила связь с представителями государства-агрессора через мессенджер Telegram. Через созданные спецслужбами РФ каналы осуществляла поиск и координацию информаторов на территории Херсонщины и других регионов.

С июля 2023 года женщина передавала двум российским кураторам точные координаты, фото и подробные сведения о местах дислокации украинских военнослужащих, расположении техники, маршрутах передвижения подразделений. Она сообщала координаты автозаправочных станций, время пребывания там военных и их транспорта, которые впоследствии подверглись атаке российских военных.

Читайте: Наводил удары рашистов по позициям ПВО на западе Украины: предатель приговорен к 15 годам, - СБУ

По данным следствия, один из каналов администрировался лицом, называющим себя "заместителем министра внутренних дел "ЛНР" псевдообразования на временно оккупированной территории Луганщины, другой - военнослужащим группировки российских войск "Днепр".

Задержание предательницы

Сообщается, что правоохранители разоблачили ее в октябре 2024 года в Херсоне.

До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Смотрите также: По заданию врага изготавливала бомбы для терактов в Харькове: разоблачена 17-летняя агент ФСБ, - СБУ. ФОТО