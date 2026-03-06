Передавала РФ координаты украинских военных: жительницу Херсона приговорили к пожизненному заключению, - Офис Генпрокурора
39-летняя жительница Херсона признана виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Из идеологических соображений" докладывала врагу
В суде доказано, что осужденная из идеологических соображений и из-за привязанности к "русскому миру" наладила связь с представителями государства-агрессора через мессенджер Telegram. Через созданные спецслужбами РФ каналы осуществляла поиск и координацию информаторов на территории Херсонщины и других регионов.
С июля 2023 года женщина передавала двум российским кураторам точные координаты, фото и подробные сведения о местах дислокации украинских военнослужащих, расположении техники, маршрутах передвижения подразделений. Она сообщала координаты автозаправочных станций, время пребывания там военных и их транспорта, которые впоследствии подверглись атаке российских военных.
По данным следствия, один из каналов администрировался лицом, называющим себя "заместителем министра внутренних дел "ЛНР" псевдообразования на временно оккупированной территории Луганщины, другой - военнослужащим группировки российских войск "Днепр".
Задержание предательницы
Сообщается, что правоохранители разоблачили ее в октябре 2024 года в Херсоне.
До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей. Продолжается срок на апелляционное обжалование.
Відкриваєш зранку стрічку новин - а там знову те саме кожного Божого дня про російських агентів : затримали, викрили, пов'язали. Там коригувальник здавав координати багатоповерхівок, там черговий покидьок підпалив авто військових, а десь інформатор зливав рух техніки за копійки на ,,кріптогаманець''. І це йде вже незкінченним потоком !!! Це вже не просто новини, це сюрреалістичний конвеєр зради, який працює у нас під носом і щодня! Ми на п'ятому році великої бійні, а у нас досі ,, саме гуманне правосуддя в світі' , в ,,білих рукавичках''', для тих, хто нас убиває зсередини. Поясніть мені будь ласка, чому ми досі з ними панькаємося? Чому в законодавстві й досі немає пункту про вишку для тих, хто свідомо працює на ворога під час війни? Поки наші хлопці гниють в окопах і віддають життя, ці щури сподіваються на комфортні камери, адвокатів і, в найгіршому випадку, на ,,обмінний фонд''. Історія - жорстока вчителька, і її головний урок такий: зовнішнього ворога не перемогти, поки ніж внутрішнього ворога стирчить у твоїй спині. Всі великі перемоги починалися з тотальної зачистки тилу. Держава має не просто ,,затримувати'', вона має знищувати будь-яку надію на безкарність або м'ягке покарання. Чого ми чекаємо? Поки чергова ракета прилетить по наводці ,,сусіда'', якому просто ,,треба було підзаробити''? Досить грати в демократію з тими, хто вирішив підзаробити на нащих смертях. Зрадникам не місце в тюрмах - їм не має бути місця серед живих. Потрібні радикальні зміни в законах, і потрібні вони були ще вчора, якщо краіна хоче жити завтра!!!!