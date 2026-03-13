К 15 годам приговорены трое предателей, воевавших против Сил обороны на Донбассе, - СБУ

Еще трое предателей, воевавших на стороне рашистов, получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, предатели попали в плен к Силам обороны во время непрерывных боев на Славянском направлении.

Одним из осужденных является житель Одесской области, который еще до начала полномасштабной войны уехал в РФ, а в феврале 2024 года заключил контракт с Минобороны страны-агрессора.

После непродолжительного курса подготовки на полигонах Московской области и временно оккупированной территории Луганской области предателя отправили укреплять позиции рашистов в районе Кременной. Впоследствии его подразделение перебросили в Верхнекаменское для атаки украинских войск на Сиверском направлении.

Также среди осужденных двое жителей временно оккупированных районов Луганщины, которые присоединились к 7-й отдельной мотострелковой бригаде РФ. В составе вражеского соединения предатели участвовали в захвате Сиверско-Донецка и Рубежного. Далее их отправили на Славянское направление, где впоследствии попали в плен как единственные выжившие из своего подразделения.

Предатели признаны виновными

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

А як з луганскіх майно конфіскуєш,якщо Луганщина окупована?(
13.03.2026 17:21 Ответить
У цьому роцi вийдемо на кордони 91-го.
13.03.2026 17:32 Ответить
Тобто, кацапи будуть драпати в свойi тайожнi чiгiрi.
13.03.2026 17:33 Ответить
Хоч би до Азовського коридор пробити цього року(
13.03.2026 17:43 Ответить
Пiсля кiчi, якщо виживуть, видати сiрий аусвайс, без графи громадянство, замiсть паспорта i - на вiдбудову свого рiдного краю. В других регiонах аусвайс не мае бути дiйсним.
13.03.2026 17:30 Ответить
 
 