К 15 годам приговорены трое предателей, воевавших против Сил обороны на Донбассе, - СБУ

Еще трое предателей, воевавших на стороне рашистов, получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, предатели попали в плен к Силам обороны во время непрерывных боев на Славянском направлении.

Одним из осужденных является житель Одесской области, который еще до начала полномасштабной войны уехал в РФ, а в феврале 2024 года заключил контракт с Минобороны страны-агрессора.

После непродолжительного курса подготовки на полигонах Московской области и временно оккупированной территории Луганской области предателя отправили укреплять позиции рашистов в районе Кременной. Впоследствии его подразделение перебросили в Верхнекаменское для атаки украинских войск на Сиверском направлении.

Также среди осужденных двое жителей временно оккупированных районов Луганщины, которые присоединились к 7-й отдельной мотострелковой бригаде РФ. В составе вражеского соединения предатели участвовали в захвате Сиверско-Донецка и Рубежного. Далее их отправили на Славянское направление, где впоследствии попали в плен как единственные выжившие из своего подразделения.

Предатели признаны виновными

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

