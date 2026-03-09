15 років тюрми отримали рецидивісти-агенти РФ, які вчиняли підпали на Вінниччині, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє російських агентів, які вчиняли підпали релейних шаф Укрзалізниці у Вінницькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що про зрадників відомо?

Як зазначається, у жовтні 2024 року співробітники СБУ протягом доби затримали обох зловмисників. Ними виявилися мешканка міста Гнівань, яка вже мала судимість за підробку документів, та її знайомий, котрий раніше відбував покарання за крадіжку.

Як встановило розслідування, обидва фігуранти потрапили у поле зору окупантів через Телеграм- канали, де шукали "легкі заробітки".

Після вербування агенти підшукали енергообладнання та "погодили" його підпал з куратором від російської спецслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчиняли диверсії на залізниці: трьох буковинців засуджено до 15 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Як вчиняли підпали?

"Далі зловмисники прибули "на локації", зламали дверцята двох залізничних шаф, вилили всередину легкозаймисту суміш та вчинили підпали.

У такий спосіб рашисти сподівалися заблокувати рух поїздів, щоб порушити транспортну логістику Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у агентів вилучено засоби підпалу та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

Також читайте: 43 відділення "Укрпошти" підпалили в Україні за 2 роки: Смілянський заявляв, що це через повістки

За матеріалами СБУ суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).