Вчиняли диверсії на залізниці: трьох буковинців засуджено до 15 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

По 15 років позбавлення волі отримали троє жителів Буковини, які підпалювали релейні шафи на залізниці з метою ослаблення держави та дестабілізації роботи критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У вересні 2024 року троє молодиків віком від 18 до 21 року, шукаючи легкий заробіток, погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці. Вони отримували завдання через телеграм-бот, узгоджували об’єкти з так званим "роботодавцем" і діяли за його інструкціями.

Перший підпал здійснили двоє братів – вони облили бензином і підпалили релейну шафу на залізничній станції в Чернівецькій області.

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Другий підпал здійснили утрьох, разом із 18-річним знайомим. За це вони отримали 24 000 грн.

Не підлягає оскарженню

Зазначається, що прокурори Офісу Генерального прокурора та Чернівецької обласної прокуратури у судах всіх інстанцій, включно із Верховним Судом, підтвердили їх винуватість за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України - диверсія групою осіб за попередньою змовою.

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Постанова Верховного Суду набрала законної сили та не підлягає оскарженню.