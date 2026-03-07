Вчиняли диверсії на залізниці: трьох буковинців засуджено до 15 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
По 15 років позбавлення волі отримали троє жителів Буковини, які підпалювали релейні шафи на залізниці з метою ослаблення держави та дестабілізації роботи критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У вересні 2024 року троє молодиків віком від 18 до 21 року, шукаючи легкий заробіток, погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці. Вони отримували завдання через телеграм-бот, узгоджували об’єкти з так званим "роботодавцем" і діяли за його інструкціями.
Перший підпал здійснили двоє братів – вони облили бензином і підпалили релейну шафу на залізничній станції в Чернівецькій області.
Другий підпал здійснили утрьох, разом із 18-річним знайомим. За це вони отримали 24 000 грн.
Не підлягає оскарженню
Зазначається, що прокурори Офісу Генерального прокурора та Чернівецької обласної прокуратури у судах всіх інстанцій, включно із Верховним Судом, підтвердили їх винуватість за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України - диверсія групою осіб за попередньою змовою.
Постанова Верховного Суду набрала законної сили та не підлягає оскарженню.
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А зеленський з єрмаком і татаровим рятують таких убивць, як і вагнерівців та беркутню і ригоАНАЛЬНИХ, з своїми помічниками!!!
Як приклад, це всі помічники зрадників України, які працюють над знищенням України, разом із зеленським в Урядовому кварталі!!
А керівники кривопохоронних структур в Особливий період, являються співучасниками порушення Конституційних норм та законодавства, групою осіб в Урядовому кварталі!! Живі свідки цього, сидять на посадах держсекретарів в Секретаріаті КМУ та ЦОВВ!!
Чому ж тоді досі приховуються прізвища й імена засуджених та їхні писки? Чому?
Розумом цього осягнути неможливо.
У чому я неправий?
Правда контракти там значно довші.