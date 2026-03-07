УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5766 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання підпалювачів
1 982 12

Вчиняли диверсії на залізниці: трьох буковинців засуджено до 15 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

По 15 років позбавлення волі отримали троє жителів Буковини, які підпалювали релейні шафи на залізниці з метою ослаблення держави та дестабілізації роботи критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вироки отримали палії на залізницях

Що відомо?

У вересні 2024 року троє молодиків віком від 18 до 21 року, шукаючи легкий заробіток, погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці. Вони отримували завдання через телеграм-бот, узгоджували об’єкти з так званим "роботодавцем" і діяли за його інструкціями.

Перший підпал здійснили двоє братів – вони облили бензином і підпалили релейну шафу на залізничній станції в Чернівецькій області.

Також дивіться: Вчиняли підпали на замовлення РФ: СБУ та Нацполіція затримали чотирьох російських агентів. ФОТОрепортаж

Вироки отримали палії на залізницях

Другий підпал здійснили утрьох, разом із 18-річним знайомим. За це вони отримали 24 000 грн.

Вироки отримали палії на залізницях

Не підлягає оскарженню

Зазначається, що прокурори Офісу Генерального прокурора та Чернівецької обласної прокуратури у судах всіх інстанцій, включно із Верховним Судом, підтвердили їх винуватість за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України - диверсія групою осіб за попередньою змовою.

Читайте: Підпалювали об’єкти "Укрзалізниці" на Рівненщині: до 15 років засуджено двох агентів ФСБ, - СБУ

Вироки отримали палії на залізницях

Постанова Верховного Суду набрала законної сили та не підлягає оскарженню.

Автор: 

залізниця (1740) підпал (769) диверсія (434) Чернівецька область (151)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
я ніколи не можу зрозуміти ,ціх молодиків та іх батьків , це яку треба мати знецінену душу ,шоб так просто зробити зраду ,державі ,де ти народився , і яка сьогодні топиться в крові ? Українці які сприйняли всіх , сьогодні повинні захищатися , ще і від тих кого сприйняли ?!!! ...
показати весь коментар
08.03.2026 00:07 Відповісти
+6
Ці зкацаплені раби, за гроші убивць ****** погодилися свідомо убивати своїх же Українців, створюючи катастрофи на залізниці!!
А зеленський з єрмаком і татаровим рятують таких убивць, як і вагнерівців та беркутню і ригоАНАЛЬНИХ, з своїми помічниками!!!
Як приклад, це всі помічники зрадників України, які працюють над знищенням України, разом із зеленським в Урядовому кварталі!!
А керівники кривопохоронних структур в Особливий період, являються співучасниками порушення Конституційних норм та законодавства, групою осіб в Урядовому кварталі!! Живі свідки цього, сидять на посадах держсекретарів в Секретаріаті КМУ та ЦОВВ!!
показати весь коментар
08.03.2026 00:38 Відповісти
+3
Генпрокурор сам агент кремля - зеленський не підписав петіцію про його відставку .То хто тоді ЗЄ?
показати весь коментар
08.03.2026 00:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я ніколи не можу зрозуміти ,ціх молодиків та іх батьків , це яку треба мати знецінену душу ,шоб так просто зробити зраду ,державі ,де ти народився , і яка сьогодні топиться в крові ? Українці які сприйняли всіх , сьогодні повинні захищатися , ще і від тих кого сприйняли ?!!! ...
показати весь коментар
08.03.2026 00:07 Відповісти
Ці зкацаплені раби, за гроші убивць ****** погодилися свідомо убивати своїх же Українців, створюючи катастрофи на залізниці!!
А зеленський з єрмаком і татаровим рятують таких убивць, як і вагнерівців та беркутню і ригоАНАЛЬНИХ, з своїми помічниками!!!
Як приклад, це всі помічники зрадників України, які працюють над знищенням України, разом із зеленським в Урядовому кварталі!!
А керівники кривопохоронних структур в Особливий період, являються співучасниками порушення Конституційних норм та законодавства, групою осіб в Урядовому кварталі!! Живі свідки цього, сидять на посадах держсекретарів в Секретаріаті КМУ та ЦОВВ!!
показати весь коментар
08.03.2026 00:38 Відповісти
Знову ти лізеш із своєю московитською методичкою! До Зеленського є інші питання, та де це він рятує таких виродків? Та і методичка в тебе застаріла - видали єрмака
показати весь коментар
08.03.2026 07:44 Відповісти
вони ж діти! за що?
показати весь коментар
08.03.2026 00:10 Відповісти
Не иначе как либо нарики,либо алкоголики.Денег на дозу или опохмелиться не хватало вот и решили подзаработать легких денег
показати весь коментар
08.03.2026 00:15 Відповісти
Посадити на сталевий ціпок, заступ у руки та на "0" рити шанці. На перевиховування. За дозу баланди.
показати весь коментар
08.03.2026 01:09 Відповісти
Генпрокурор сам агент кремля - зеленський не підписав петіцію про його відставку .То хто тоді ЗЄ?
показати весь коментар
08.03.2026 00:16 Відповісти
Поки не буде змін в законодавстві про посилення покарання за подібніі діі по законавм воєнного часу - поки не почнуть розтрілювати за це - цю навалу ворожих агентів, інформаторів, навідників, підривників і паліів не зупинити. Історія за сотні років це вже доводила багато разів. Без перемоги над внутрішнім ворогм , зовнішнього не здолати....Історія не вчить нічому тільки дурнів. Хтось вчиться на чужих помилках , хтось на своіх.... А ми взагалі ніяк вчитися не хочемо....
показати весь коментар
08.03.2026 01:12 Відповісти
"Постанова Верховного Суду набрала законної сили та не підлягає оскарженню".
Чому ж тоді досі приховуються прізвища й імена засуджених та їхні писки? Чому?
Розумом цього осягнути неможливо.
У чому я неправий?
показати весь коментар
08.03.2026 02:18 Відповісти
у тєлєграмі простіше підписати контракт, навіть з КЕПом не треба возитись.
Правда контракти там значно довші.
показати весь коментар
08.03.2026 02:18 Відповісти
Генофонд к успеху шел, не повезло, не фартануло.
показати весь коментар
08.03.2026 09:30 Відповісти
 
 