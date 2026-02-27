Вчиняли підпали на замовлення РФ: СБУ та Нацполіція затримали чотирьох російських агентів. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримано двох молодиків, які діяли за вказівками представника спецслужб рф, виконували завдання за грошову винагороду та звітували про результати через месенджер. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Ще двох російських агентів затримано на Кіровоградщині та Черкащині

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, 14 лютого о 02:57 до відділу №3 (Шевченківський) Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про займання автомобіля біля багатоповерхового будинку. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Після гасіння вогню встановили, що підпал умисний, а автомобіль належить військовослужбовцю ЗСУ.

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Затримання агентів РФ

У процесі проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів було встановлено осіб, причетних до злочину. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 19 та 20 років.

Їх затримали за місцями мешкання на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Встановлено, що молодики діяли за вказівками куратора рф. Завдання щодо підпалу автомобіля військового вони отримали через телеграм. А про виконання злочину одразу ж надіслали відеозвіт.

Обшуки

Під час огляду мобільного телефону одного із затриманих виявлено зафільмований момент підпалу. Також задокументовано листування з представником спецслужби держави-агресора, у якому обговорювалися деталі виконання завдання.

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Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, одяг і взуття, що використовувалися під час вчинення злочину.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі УСБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Наразі тривають слідчі дії. Підозрюваних перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території регіону. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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За даними СБУ, у Запоріжжі двоє місцевих мешканців підпалили службовий пікап командира одного з підрозділів, який воює на південному фронті.

Встановлено, що вони намагалися знищити ще декілька військових позашляховиків, які перебували на ремонті в місцевій СТО після боїв на Запорізькому напрямку.

Крім того, викрито ще двох російських агентів, які готували та вчиняли підпали у різних регіонах України.

Встановлено, що замовлення рашистів виконували місцеві жителі, які погодилися працювати на ворога в обмін на гроші.

Кіровоградська область

Так, на Кіровоградщині затримано 17-річного агента фсб, який вербував спільників для здійснення підпалів військових авто та генераторів аварійного живлення на енергооб’єктах області.



За матеріалами справи, наступним завданням фігуранта була підготовка до теракту на території регіону. Для цього він мав забрати зі схрону тротил для подальшого спорядження саморобного вибухового пристрою.

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Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" біля схованки, з якої він мав забрати вибухівку.

Черкаська область

На Черкащині викрито ще одного фігуранта, що палив об’єкти регіональної філії Укрзалізниці. Серед його "цілей" були релейні та акумуляторні шафи, які забезпечують живлення залізничних ліній. У такий спосіб зловмисник намагався пошкодити освітлення переїздів і постів, а також засобів регулювання руху на магістральних коліях.

Підозри

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.