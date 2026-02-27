Совершали поджоги по заказу РФ: СБУ и Нацполиция задержали четырех российских агентов. ФОТОрепортаж

В Запорожье задержаны два молодых человека, действовавших по указаниям представителя спецслужб РФ, выполнявших задания за денежное вознаграждение и отчитывавшихся о результатах через мессенджер. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Еще два российских агента задержаны на Кировоградщине и Черкасщине.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, 14 февраля в 02:57 в отдел №3 (Шевченковский) Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о возгорании автомобиля возле многоэтажного дома. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

После тушения огня установили, что поджог был умышленным, а автомобиль принадлежит военнослужащему ВСУ.

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Задержание агентов РФ

В процессе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к преступлению. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 19 и 20 лет.

Их задержали по местам жительства на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Установлено, что молодые люди действовали по указаниям куратора РФ. Задание по поджогу автомобиля военного они получили через Телеграм. А о выполнении преступления сразу же прислали видеоотчет.

Обыски

При осмотре мобильного телефона одного из задержанных обнаружен заснятый момент поджога. Также задокументирована переписка с представителем спецслужбы государства-агрессора, в которой обсуждались детали выполнения задания.

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Во время санкционированных обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, одежду и обувь, которые использовались при совершении преступления.

Что грозит

На основании собранных доказательств следователи УСБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Подозреваемых проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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По данным СБУ, в Запорожье двое местных жителей подожгли служебный пикап командира одного из подразделений, воюющих на южном фронте. Установлено, что они пытались уничтожить несколько военных внедорожников, находившихся на ремонте в местной СТО после боев на Запорожском направлении.

Кроме того, разоблачены еще два российских агента, готовивших и совершавших поджоги в разных регионах Украины. Установлено, что заказы рашистов выполняли местные жители, согласившиеся работать на врага в обмен на деньги.

Кировоградская область

Так, в Кировоградской области задержан 17-летний агент ФСБ, вербовавший сообщников для совершения поджогов военных авто и генераторов аварийного питания на энергообъектах области.

По материалам дела, следующей задачей фигуранта была подготовка к теракту на территории региона. Для этого он должен был забрать из тайника тротил для дальнейшего снаряжения самодельного взрывного устройства.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" около тайника, из которого он должен был забрать взрывчатку.

Черкасская область

В Черкасской области разоблачен еще один фигурант, курировавший объекты регионального филиала Укрзалізниці. Среди его "целей" были релейные и аккумуляторные шкафы, обеспечивающие питание железнодорожных линий. Таким образом, злоумышленник пытался повредить освещение переездов и постов, а также средств регулирования движения на магистральных путях.

Подозрения

Все фигуранты сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.