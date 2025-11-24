На Одесщине будут судить 19-летнего поджигателя, который действовал по заказу РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Беляевке 19-летний парень поджег военный микроавтобус по инструкциям агента РФ. Прокуратура направила дело в суд, поджигатель находится под стражей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

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Как стало известно, в июне 2025 года молодой человек через "Телеграм" по заказу вражеского агента согласился за деньги поджигать автомобили военных. Получал подробные инструкции. Обязательное условие "сотрудничества" - видеофиксация результатов.

"В Беляевке он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, нашел припаркованный микроавтобус военных - Peugeot Boxer, облил автомобиль растворителем и поджег.

После поджога молодой человек по указанию заказчика снял видео пожара и отправил его в качестве "отчета".

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей", - говорится в сообщении.

Парень инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленное повреждение имущества путем поджога.

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Поджог автомобиля военных

По данным Одесской облпрокуратуры, в этом году прокуроры в судах уже доказали вину 17 человек в поджогах автомобилей военных по заказу врага. Всех поджигателей привлекли к уголовной ответственности.

По состоянию на август 2024 года полиция зафиксировала уже более 200 фактов поджогов автомобилей украинских военнослужащих, около четверти из них совершили несовершеннолетние. Начальник уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский тогда сообщил, что удалось установить и раскрыть 59 фактов поджогов автомобилей ВСУ.

Что касается городов, то чаще всего поджоги фиксировались:

Киев;

Одесса;

Днепр;

Харьков.









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