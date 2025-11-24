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Новости Фото Поджоги авто военных
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На Одесщине будут судить 19-летнего поджигателя, который действовал по заказу РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Беляевке 19-летний парень поджег военный микроавтобус по инструкциям агента РФ. Прокуратура направила дело в суд, поджигатель находится под стражей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

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Как стало известно, в июне 2025 года молодой человек через "Телеграм" по заказу вражеского агента согласился за деньги поджигать автомобили военных. Получал подробные инструкции. Обязательное условие "сотрудничества" - видеофиксация результатов.

"В Беляевке он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, нашел припаркованный микроавтобус военных - Peugeot Boxer, облил автомобиль растворителем и поджег.

После поджога молодой человек по указанию заказчика снял видео пожара и отправил его в качестве "отчета".

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей", - говорится в сообщении.

Парень инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленное повреждение имущества путем поджога.

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Поджог автомобиля военных

По данным Одесской облпрокуратуры, в этом году прокуроры в судах уже доказали вину 17 человек в поджогах автомобилей военных по заказу врага. Всех поджигателей привлекли к уголовной ответственности.

По состоянию на август 2024 года полиция зафиксировала уже более 200 фактов поджогов автомобилей украинских военнослужащих, около четверти из них совершили несовершеннолетние. Начальник уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский тогда сообщил, что удалось установить и раскрыть 59 фактов поджогов автомобилей ВСУ.

Что касается городов, то чаще всего поджоги фиксировались:

  • Киев;
  • Одесса;
  • Днепр;
  • Харьков.

19-летний житель Беляевки поджог автомобиль военных за деньги от агента РФ
19-летний житель Беляевки поджог автомобиль военных за деньги от агента РФ
19-летний житель Беляевки поджог автомобиль военных за деньги от агента РФ
19-летний житель Беляевки поджог автомобиль военных за деньги от агента РФ

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Одесская область (4357) поджог (1149)
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Ну вже хоть "підпалювам", а не "агент". Редакція поступово наближається до того, щоб найманців та запроданців називати своїми іменами.
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24.11.2025 11:54 Ответить
А був би строковий призов з 18, то й підпалу цього не було би
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24.11.2025 11:56 Ответить
И в Украине всех 25-60 -летних призвали... На улицах мужиков почти нет ... Резко уменьшилось потребление алкоголя и количество преступлений ... Ух ты, надо же .... Надо брать с 16 ...
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24.11.2025 12:30 Ответить
Ти алкоголік та злочинець?
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24.11.2025 15:55 Ответить
На наріка начеб то не схожий. Ідейний. 15 років і конфіскація всього - нехай родичі живуть на подвіррі.
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24.11.2025 13:11 Ответить
вийде по амністії, яку оголосить зелена влада, бо виборці потрібні.
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24.11.2025 16:14 Ответить
 
 