На Одещині судитимуть 19-річного підпалювача, який діяв на замовлення РФ. ФОТОрепортаж
У Біляївці 19-річний хлопець підпалив військовий мікроавтобус за інструкціями агента РФ. Прокуратура направила справу до суду, палій під вартою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Одеської області.
Як стало відомо, у червні 2025 року молодик через "Телеграм" на замовлення ворожого агента погодився за гроші підпалювати автівки військових. Отримував детальні інструкції. Обов’язкова умова "співпраці" - відеофіксація результатів.
"В Біляївці він придбав легкозаймисту рідину, знайшов припаркований мікроавтобус військових - Peugeot Boxer, облив авто розчинником та підпалив.
Після підпалу молодий чоловік за вказівкою замовника відзняв відео пожежі та надіслав як "звіт".
За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою", - йдеться в повідомленні.
Хлопцю інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне пошкодження майна шляхом підпалу.
Підпал авто військових
За даними Одеської облпрокуратури у цьому році прокурори в судах вже довели провину 17 осіб у підпалах автомобілів військових на замовлення ворога. Всіх підпалювачів притягнули до кримінальної відповідальності.
Станом на серпень 2024 року поліція зафіксувала вже понад 200 фактів підпалів автомобілів українських військовослужбовців, близько чверті з них скоїли неповнолітні. Начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський тоді повідомив, що вдалося встановити та розкрити 59 фактів підпалів автомобілів ЗСУ.
Щодо міст, то найчастіше підпали фіксувались:
- Київ;
- Одеса;
- Дніпро;
- Харков.
Будь ласка, зачекайте...
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