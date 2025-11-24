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Новини Фото Підпали автомобілів військових
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На Одещині судитимуть 19-річного підпалювача, який діяв на замовлення РФ. ФОТОрепортаж

У Біляївці 19-річний хлопець підпалив військовий мікроавтобус за інструкціями агента РФ. Прокуратура направила справу до суду, палій під вартою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

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Як стало відомо, у червні 2025 року молодик через "Телеграм" на замовлення ворожого агента погодився за гроші підпалювати автівки військових. Отримував детальні інструкції. Обов’язкова умова "співпраці" - відеофіксація результатів.

"В Біляївці він придбав легкозаймисту рідину, знайшов припаркований мікроавтобус військових - Peugeot Boxer, облив авто розчинником та підпалив.

Після підпалу молодий чоловік за вказівкою замовника відзняв відео пожежі та надіслав як "звіт".

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою",  - йдеться в повідомленні.

Хлопцю інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

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Підпал авто військових

За даними Одеської облпрокуратури у цьому році прокурори в судах вже довели провину 17 осіб у підпалах автомобілів військових на замовлення ворога. Всіх підпалювачів притягнули до кримінальної відповідальності.

 Станом на серпень 2024 року поліція зафіксувала вже понад 200 фактів підпалів автомобілів українських військовослужбовців, близько чверті з них скоїли неповнолітні. Начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський тоді повідомив, що вдалося встановити та розкрити 59 фактів підпалів автомобілів ЗСУ.

Щодо міст, то найчастіше підпали фіксувались:

  • Київ;
  • Одеса;
  • Дніпро;
  • Харков.

19-річний мешканець Біляївки підпалив авто військових за гроші від агента РФ
19-річний мешканець Біляївки підпалив авто військових за гроші від агента РФ
19-річний мешканець Біляївки підпалив авто військових за гроші від агента РФ
19-річний мешканець Біляївки підпалив авто військових за гроші від агента РФ

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Одеська область (4098) підпал (767)
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Ну вже хоть "підпалювам", а не "агент". Редакція поступово наближається до того, щоб найманців та запроданців називати своїми іменами.
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24.11.2025 11:54 Відповісти
А був би строковий призов з 18, то й підпалу цього не було би
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24.11.2025 11:56 Відповісти
И в Украине всех 25-60 -летних призвали... На улицах мужиков почти нет ... Резко уменьшилось потребление алкоголя и количество преступлений ... Ух ты, надо же .... Надо брать с 16 ...
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24.11.2025 12:30 Відповісти
Ти алкоголік та злочинець?
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24.11.2025 15:55 Відповісти
На наріка начеб то не схожий. Ідейний. 15 років і конфіскація всього - нехай родичі живуть на подвіррі.
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24.11.2025 13:11 Відповісти
вийде по амністії, яку оголосить зелена влада, бо виборці потрібні.
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24.11.2025 16:14 Відповісти
 
 