На Одещині судитимуть 19-річного підпалювача, який діяв на замовлення РФ. ФОТОрепортаж

У Біляївці 19-річний хлопець підпалив військовий мікроавтобус за інструкціями агента РФ. Прокуратура направила справу до суду, палій під вартою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як стало відомо, у червні 2025 року молодик через "Телеграм" на замовлення ворожого агента погодився за гроші підпалювати автівки військових. Отримував детальні інструкції. Обов’язкова умова "співпраці" - відеофіксація результатів.

"В Біляївці він придбав легкозаймисту рідину, знайшов припаркований мікроавтобус військових - Peugeot Boxer, облив авто розчинником та підпалив.

Після підпалу молодий чоловік за вказівкою замовника відзняв відео пожежі та надіслав як "звіт".

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою", - йдеться в повідомленні.

Хлопцю інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалив локомотив за вказівкою з телеграму: у Харкові оголошено підозру 16-річному хлопцю, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Підпал авто військових

За даними Одеської облпрокуратури у цьому році прокурори в судах вже довели провину 17 осіб у підпалах автомобілів військових на замовлення ворога. Всіх підпалювачів притягнули до кримінальної відповідальності.

Станом на серпень 2024 року поліція зафіксувала вже понад 200 фактів підпалів автомобілів українських військовослужбовців, близько чверті з них скоїли неповнолітні. Начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський тоді повідомив, що вдалося встановити та розкрити 59 фактів підпалів автомобілів ЗСУ.

Щодо міст, то найчастіше підпали фіксувались:

Київ;

Одеса;

Дніпро;

Харков.









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рух опору спалив вежі зв’язку та релейну шафу в РФ — ускладнено військові перевезення, - ГУР. ВIДЕО