662 20

Клименко: 26% раскрытых преступлений, связанных с терактами, совершены несовершеннолетними

Клименко: 26% раскрытых террористических актов в Украине — на совести несовершеннолетних

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 26% раскрытых преступлений, связанных с терактами по заказу россиян, совершено несовершеннолетними.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Враг вербует подростков для совершения терактов 

"Сотрудники МВД совместно с другими силовыми органами раскрыли 78 процентов преступлений, связанных с терактами. 28 процентов из них совершены несовершеннолетними лицами", - озвучил статистику Клименко.

Кроме того, как рассказал Клименко, из 596 случаев поджога автомобилей сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК правоохранители раскрыли 367.

Из них 107 совершены несовершеннолетними лицами.

Смотрите также: 16-летняя девушка готовила удар РФ по ТЭЦ в Кропивницком, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

поджог (232) подростки (133) теракт (266) Клименко Игорь (206)
Топ комментарии
+5
Які батьки, такі і діти.
Найбільший тер-акт був вчинений в 2019
показать весь комментарий
23.02.2026 20:50 Ответить
+5
Нууу, молоде покоління порозумнішало. Серед них терористів лише 26 відсотків, а серед їх батьків таких було 73. Той теракт, до якого вони причетні, почався у 2019-му і розніс на друзки півкраїни.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:01 Ответить
+2
Запретить несовершеннолетних. Или всех посадить в превентивных целях.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:52 Ответить
Які батьки, такі і діти.
Найбільший тер-акт був вчинений в 2019
показать весь комментарий
23.02.2026 20:50 Ответить
І одні, і другі сидять у підкацапському Тєлєграмі.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:56 Ответить
Клименко і Зеленський «забули» доповісти Українцям, про розкриття затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команду убивати Захисника України, Сергія Русінова та що призвело до смерті 4 поліцейських!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
показать весь комментарий
23.02.2026 22:43 Ответить
Запретить несовершеннолетних. Или всех посадить в превентивных целях.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:52 Ответить
зобов'язати батьків шоденно звітувати як неповнолітні діти дивляться земарахфон
показать весь комментарий
23.02.2026 20:52 Ответить
Нехай роблять аналіз-чому діти.
Як б'ть,скручують на вулиці-вони того не бачуть?
показать весь комментарий
23.02.2026 20:54 Ответить
26% розкритих злочинів, пов'язаних із терактами, скоєно неповнолітніми до 26 років?
показать весь комментарий
23.02.2026 20:54 Ответить
Нууу, молоде покоління порозумнішало. Серед них терористів лише 26 відсотків, а серед їх батьків таких було 73. Той теракт, до якого вони причетні, почався у 2019-му і розніс на друзки півкраїни.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:01 Ответить
спеціально для нацполіції та сбу пояснюю, як з цим боротися: просто створюєте 100500 ботів, які будуть типу вербувати на скоєння таких терактів, а потім деанонімізуйте тих, хто погодився і арештовуйте. Тоді по-перше ймовірність потрапити саме на кацапських вербувальників буде нижче, по-друге, ви будете знаходити потенційних терористів швидше за русню.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:00 Ответить
Кабмін із РНБОУ та ВРУ мовчать, а міністр оборони, працює за Уряд України????
Министр обороны Украины опубликовал первые шаги обещанной реформы. Общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине по состоянию на 31 декабря 2025 года составила почти $588 млрд в течение следующего десятилетия. Такую оценку сегодня опубликовали правительство Украины, Группа Всемирного банка, Еврокомиссия и ООН. Наибольшие потребности в восстановлении зафиксированы в: транспортном секторе (более $96 млрд) секторе энергетики (почти $91 млрд) жилищном секторе (почти $90 млрд) торговле и промышленности (более $63 млрд) сельском хозяйстве (более $55 млрд) Также управление взрывоопасными предметами и будущие расходы на расчистку остатков разрушений оцениваются в почти $28 млрд. Источник: https://www.ponomaroleg.com/vecherniy-post-23022026/
показать весь комментарий
23.02.2026 21:03 Ответить
Донбасько-Луганську територію немає сенсу відновлювати. Так що трохи дешевше буде.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:17 Ответить
Все це наслідок виховання як в сімї так і школах ,відсутнє будь яке патріотичне виховання .
показать весь комментарий
23.02.2026 21:17 Ответить
Швидше за все не в сім'ї, в в неповній сім'ї.
показать весь комментарий
24.02.2026 07:22 Ответить
Неповнолітні, тобто непідсудні?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:17 Ответить
Підлітками легко маніпулювати, а русня в цій царині - поза конкуренцією.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:17 Ответить
Крім того, як розповів Клименко, з 596 випадків підпалу автомобілів працівників поліції і військовослужбовців ТЦК правоохоронці розкрили 367. Джерело: https://censor.net/ua/n3602072, скільки з цих авто під час підпалів знаходилися поза межами пунктів діслокації й чому?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:32 Ответить
Треба в школі тим дітям більше розказувати та приділяти увагу щоб такого не робили!
показать весь комментарий
23.02.2026 21:36 Ответить
Чи це не провал роботи МОН з їх недореформами по розпилу бабла. Вседозволеність, крайній дитиноцентризм, нівелювання ролі вчителя, відсутність відповідальності перетворили школи на осередки анархії, перетворили підлітків та молодь на примітивну бидломасу. Яке майбутнє в України з цим потенціалом...
показать весь комментарий
23.02.2026 22:20 Ответить
Заборонити тоді повнолітніх, чи взагалі смартфон їм носити! Видавати тільки в 35 років!
показать весь комментарий
24.02.2026 00:18 Ответить
Якщо розкрити дані скільки із цих вишкварків виросли в неповних сім'ях, то буде ще цікавіше.
показать весь комментарий
24.02.2026 07:20 Ответить
 
 