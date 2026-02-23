Клименко: 26% раскрытых преступлений, связанных с терактами, совершены несовершеннолетними
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 26% раскрытых преступлений, связанных с терактами по заказу россиян, совершено несовершеннолетними.
Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Враг вербует подростков для совершения терактов
"Сотрудники МВД совместно с другими силовыми органами раскрыли 78 процентов преступлений, связанных с терактами. 28 процентов из них совершены несовершеннолетними лицами", - озвучил статистику Клименко.
Кроме того, как рассказал Клименко, из 596 случаев поджога автомобилей сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК правоохранители раскрыли 367.
Из них 107 совершены несовершеннолетними лицами.
Найбільший тер-акт був вчинений в 2019
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
Як б'ть,скручують на вулиці-вони того не бачуть?
