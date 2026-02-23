Клименко: 26% раскрытых преступлений, связанных с терактами, совершены несовершеннолетними

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 26% раскрытых преступлений, связанных с терактами по заказу россиян, совершено несовершеннолетними.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Враг вербует подростков для совершения терактов

"Сотрудники МВД совместно с другими силовыми органами раскрыли 78 процентов преступлений, связанных с терактами. 28 процентов из них совершены несовершеннолетними лицами", - озвучил статистику Клименко.

Кроме того, как рассказал Клименко, из 596 случаев поджога автомобилей сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК правоохранители раскрыли 367.

Из них 107 совершены несовершеннолетними лицами.

Смотрите также: 16-летняя девушка готовила удар РФ по ТЭЦ в Кропивницком, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж