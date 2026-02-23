Клименко: 26% розкритих злочинів, пов’язаних із терактами, скоєно неповнолітніми

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 26% розкритих злочинів, пов’язаних із терактами на замовлення росіян, скоєно неповнолітніми.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua.

Ворог вербує підлітків для скоєння терактів 

"Працівники МВС разом з іншими силовими органами розкрили 78 відсотків злочинів, повʼязаних з терактами. 26 відсотків з них скоєно неповнолітніми особами", - озвучив статистику Клименко.

Крім того, як розповів Клименко, з 596 випадків підпалу автомобілів працівників поліції і військовослужбовців ТЦК правоохоронці розкрили 367.

З них 107 здійснені неповнолітніми особами.

Дивіться також: 16-річна дівчина готувала удар РФ по ТЕЦ у Кропивницькому, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Які батьки, такі і діти.
Найбільший тер-акт був вчинений в 2019
23.02.2026 20:50 Відповісти
І одні, і другі сидять у підкацапському Тєлєграмі.
23.02.2026 20:56 Відповісти
Клименко і Зеленський «забули» доповісти Українцям, про розкриття затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команду убивати Захисника України, Сергія Русінова та що призвело до смерті 4 поліцейських!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
23.02.2026 22:43 Відповісти
Запретить несовершеннолетних. Или всех посадить в превентивных целях.
23.02.2026 20:52 Відповісти
зобов'язати батьків шоденно звітувати як неповнолітні діти дивляться земарахфон
23.02.2026 20:52 Відповісти
Нехай роблять аналіз-чому діти.
Як б'ть,скручують на вулиці-вони того не бачуть?
23.02.2026 20:54 Відповісти
26% розкритих злочинів, пов'язаних із терактами, скоєно неповнолітніми до 26 років?
23.02.2026 20:54 Відповісти
спеціально для нацполіції та сбу пояснюю, як з цим боротися: просто створюєте 100500 ботів, які будуть типу вербувати на скоєння таких терактів, а потім деанонімізуйте тих, хто погодився і арештовуйте. Тоді по-перше ймовірність потрапити саме на кацапських вербувальників буде нижче, по-друге, ви будете знаходити потенційних терористів швидше за русню.
23.02.2026 21:00 Відповісти
Кабмін із РНБОУ та ВРУ мовчать, а міністр оборони, працює за Уряд України????
Министр обороны Украины опубликовал первые шаги обещанной реформы. Общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине по состоянию на 31 декабря 2025 года составила почти $588 млрд в течение следующего десятилетия. Такую оценку сегодня опубликовали правительство Украины, Группа Всемирного банка, Еврокомиссия и ООН. Наибольшие потребности в восстановлении зафиксированы в: транспортном секторе (более $96 млрд) секторе энергетики (почти $91 млрд) жилищном секторе (почти $90 млрд) торговле и промышленности (более $63 млрд) сельском хозяйстве (более $55 млрд) Также управление взрывоопасными предметами и будущие расходы на расчистку остатков разрушений оцениваются в почти $28 млрд. Источник: https://www.ponomaroleg.com/vecherniy-post-23022026/
23.02.2026 21:03 Відповісти
Донбасько-Луганську територію немає сенсу відновлювати. Так що трохи дешевше буде.
23.02.2026 21:17 Відповісти
Все це наслідок виховання як в сімї так і школах ,відсутнє будь яке патріотичне виховання .
23.02.2026 21:17 Відповісти
Швидше за все не в сім'ї, в в неповній сім'ї.
24.02.2026 07:22 Відповісти
Неповнолітні, тобто непідсудні?
23.02.2026 21:17 Відповісти
Підлітками легко маніпулювати, а русня в цій царині - поза конкуренцією.
23.02.2026 21:17 Відповісти
Крім того, як розповів Клименко, з 596 випадків підпалу автомобілів працівників поліції і військовослужбовців ТЦК правоохоронці розкрили 367. Джерело: https://censor.net/ua/n3602072, скільки з цих авто під час підпалів знаходилися поза межами пунктів діслокації й чому?
23.02.2026 21:32 Відповісти
Треба в школі тим дітям більше розказувати та приділяти увагу щоб такого не робили!
23.02.2026 21:36 Відповісти
Чи це не провал роботи МОН з їх недореформами по розпилу бабла. Вседозволеність, крайній дитиноцентризм, нівелювання ролі вчителя, відсутність відповідальності перетворили школи на осередки анархії, перетворили підлітків та молодь на примітивну бидломасу. Яке майбутнє в України з цим потенціалом...
23.02.2026 22:20 Відповісти
Заборонити тоді повнолітніх, чи взагалі смартфон їм носити! Видавати тільки в 35 років!
24.02.2026 00:18 Відповісти
Якщо розкрити дані скільки із цих вишкварків виросли в неповних сім'ях, то буде ще цікавіше.
24.02.2026 07:20 Відповісти
 
 