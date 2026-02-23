Клименко: 26% розкритих злочинів, пов’язаних із терактами, скоєно неповнолітніми

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 26% розкритих злочинів, пов’язаних із терактами на замовлення росіян, скоєно неповнолітніми.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua.

Ворог вербує підлітків для скоєння терактів

"Працівники МВС разом з іншими силовими органами розкрили 78 відсотків злочинів, повʼязаних з терактами. 26 відсотків з них скоєно неповнолітніми особами", - озвучив статистику Клименко.

Крім того, як розповів Клименко, з 596 випадків підпалу автомобілів працівників поліції і військовослужбовців ТЦК правоохоронці розкрили 367.

З них 107 здійснені неповнолітніми особами.

