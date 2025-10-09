Шестикласницю з Тернополя намагалися завербувати на підпал машин — вона звернулася до поліції

До інспекторки служби освітньої безпеки звернулася учениця шостого класу однієї з тернопільських шкіл. У Telegram-каналі дівчині запропонували "заробіток" — підпалювати транспортні засоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Патрульна поліція України.

Як вербують неповнолітніх

Зазвичай вербування відбувається за однаковим сценарієм: спершу неповнолітнім пропонують виконати прості завдання, а згодом — через шантаж чи обіцянки грошової винагороди — залучають до серйозних злочинів.

Завдяки пильності школярки та її своєчасному зверненню до інспекторки служби освітньої безпеки спробу вербування вдалося зупинити. Усі відповідні служби поінформували та вже працюють над цією справою.

Що робити, якщо вас намагаються завербувати:

– Зберігайте докази — зробіть знімки екрана підозрілих повідомлень.

– Повідомте про це батьків, учителів або людей, яким довіряєте.

Куди звертатися:

– Кіберполіція

– Поліція — тел. 102

– Чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника

"Шановні батьки, не втрачайте пильності: спілкуйтеся з дітьми, пояснюйте їм небезпеку протиправних дій і можливі наслідки їхніх вчинків", - звернулися в поліції до батьківства.

