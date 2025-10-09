УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9370 відвідувачів онлайн
Новини Підпали автомобілів військових
1 248 6

Шестикласницю з Тернополя намагалися завербувати на підпал машин — вона звернулася до поліції

підпал

До інспекторки служби освітньої безпеки звернулася учениця шостого класу однієї з тернопільських шкіл. У Telegram-каналі дівчині запропонували "заробіток" — підпалювати транспортні засоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Патрульна поліція України.

Як вербують неповнолітніх

Зазвичай вербування відбувається за однаковим сценарієм: спершу неповнолітнім пропонують виконати прості завдання, а згодом — через шантаж чи обіцянки грошової винагороди — залучають до серйозних злочинів.

Завдяки пильності школярки та її своєчасному зверненню до інспекторки служби освітньої безпеки спробу вербування вдалося зупинити. Усі відповідні служби поінформували та вже працюють над цією справою.

підпал авто

Що робити, якщо вас намагаються завербувати:

– Зберігайте докази — зробіть знімки екрана підозрілих повідомлень.

– Повідомте про це батьків, учителів або людей, яким довіряєте.

Також дивіться: Підпалив авто офіцера Нацгвардії, Героя України, - повідомлено про підозру уродженцю Сімферополя. ФОТОрепортаж

Куди звертатися:

Кіберполіція 

– Поліція — тел. 102

– Чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника 

"Шановні батьки, не втрачайте пильності: спілкуйтеся з дітьми, пояснюйте їм небезпеку протиправних дій і можливі наслідки їхніх вчинків", - звернулися в поліції до батьківства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

підпал (728) підлітки (444) Тернопіль (418) Тернопільська область (629) Тернопільський район (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І не вздумайте заборонити Телеграм! Бо це буде наступник свободу слова і ескалація війни.
показати весь коментар
09.10.2025 15:22 Відповісти
Видно, що дитина з нормальної сім'ї !!!
показати весь коментар
09.10.2025 15:23 Відповісти
Цікаво .а де школьніца з шостої кляси тернопільського села ,навчилися писать по расейскі???)))
показати весь коментар
09.10.2025 15:46 Відповісти
Там нема ху....лостанівської мови, там скоріше спроба її використання
показати весь коментар
09.10.2025 16:02 Відповісти
Єдине питання, ви щось про контррозвідувальної операцій чули, навіщо сразу було патякати, можна було і пограти з фсбшною шушерою.
показати весь коментар
09.10.2025 15:58 Відповісти
 
 