Підпалювали об’єкти "Укрзалізниці" на Рівненщині: до 15 років засуджено двох агентів ФСБ, - СБУ
Двоє агентів фсб, яких СБУ затримала у червні 2024 року, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вони займалися підпалами релейних шаф "Укрзалізниці" у Рівненській області.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що, використовуючи диверсії на залізничній інфраструктурі регіону, ворог сподівався порушити транспортну логістику Сил оборони на заході України.
Що відомо?
Встановлено, що замовлення фсб у "тандемі" виконували двоє місцевих безробітних, яких окупанти завербували через телеграм-канал з пошуку "легких заробітків". За обіцянку швидкого "підробітку" агенти підшукали релейну шафу, яка живить семафори на одній із ліній залізничного сполучення регіону. Після погодження "цілі" з куратором від фсб фігуранти підпалили технологічне обладнання за допомогою легкозаймистої суміші.
Повідомляється, що в процесі диверсії кожен з агентів відповідав за свій напрямок: один зловмисник підпалював релейну шафу, а другий – фіксував це на телефонну камеру для "звіту" фсб.
Затримання паліїв
Співробітники СБУ затримали фігурантів по "гарячих слідах" одразу після вчинення злочину.
Суд визнав агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
