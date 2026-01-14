Підпалювали об’єкти "Укрзалізниці" на Рівненщині: до 15 років засуджено двох агентів ФСБ, - СБУ

Двоє агентів фсб, яких СБУ затримала у червні 2024 року, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вони займалися підпалами релейних шаф "Укрзалізниці" у Рівненській області.

Зазначається, що, використовуючи диверсії на залізничній інфраструктурі регіону, ворог сподівався порушити транспортну логістику Сил оборони на заході України.

Що відомо?

Встановлено, що замовлення фсб у "тандемі" виконували двоє місцевих безробітних, яких окупанти завербували через телеграм-канал з пошуку "легких заробітків". За обіцянку швидкого "підробітку" агенти підшукали релейну шафу, яка живить семафори на одній із ліній залізничного сполучення регіону. Після погодження "цілі" з куратором від фсб фігуранти підпалили технологічне обладнання за допомогою легкозаймистої суміші.

Також дивіться: Коригував атаки по київських ТЕЦ: затримано агента російських та білоруських спецслужб, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомляється, що в процесі диверсії кожен з агентів відповідав за свій напрямок: один зловмисник підпалював релейну шафу, а другий – фіксував це на телефонну камеру для "звіту" фсб.

Затримання паліїв

Співробітники СБУ затримали фігурантів по "гарячих слідах" одразу після вчинення злочину.

Також читайте: За матеріалами СБУ по 10 років тюрми отримали двоє агентів рф, які займалися підпалами у Києві

Суд визнав агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

краще два довічних увязнень
14.01.2026 16:46 Відповісти
В заголовку написано: "підпалювали об'єкти Укрзалізниці..." тобто робили диверсії/теракти системено і спалили кілька таких об'єктів (більше двох, але так і можна було записати - два чи три), але далі по тексту: "а обіцянку швидкого "підробітку" агенти підшукали релейну шафу, яка живить семафори на одній із ліній залізничного сполучення регіону. Після погодження "цілі" з куратором від фсб фігуранти підпалили технологічне обладнання за допомогою легкозаймистої суміші. Джерело: https://censor.net/ua/n3595446, тобто був підпал одного об'єкту і не було системних підпалів. Зазначено, що це агенти фсб, тобто не просто люди, які виконували злочинні дії в інтересах фсб, тобто перевірочне завдання як одноразка, а особа, яка завербована (перевірена в ході виконання перевірочних завдань, вивчена - через інших агентів або іншим способом, її довіряє фсб і готове надавати складні завдання, не підпал шаф, вона погодилась на конфіденційне співробітнитцво із спецслужбою рф, в даному випдку фсб і це закріплено(письмовою згодою, відео/аудіо зверненням) - фактично укладено контракт на цю співпрацю) і про це, про факт вербування (не просто зі слів про якийсь контакт, а про вербувальну пропозицію від фсб, і як вона була закріплена, при цьому встановлено, що вербувальних співробітнтник фсб рф) відомо СБУ. В такому випадку, якщо не одноразки, а агенти фсб запросить їх на обмін (цеж агенти, таємні співробітники так?). Якщо так, то хвала СБУ, але щось підказує, що затримали, потенційних-агентів, які намагались стати агентами, проте попались, не пройшли відбір. Тоді де ті, що вже пройшли?
14.01.2026 16:50 Відповісти
И этих тварей тоже надо поджечь, по законам военного времени..
14.01.2026 17:55 Відповісти
 
 