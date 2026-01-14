Поджигали объекты "Укрзализныци" на Ривненщине: до 15 лет осуждены два агента ФСБ, - СБУ
Двое агентов ФСБ, которых СБУ задержала в июне 2024 года, получили по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Они занимались поджогами релейных шкафов "Укрзализныци" в Ривненской области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что, используя диверсии на железнодорожной инфраструктуре региона, враг надеялся нарушить транспортную логистику Сил обороны на западе Украины.
Что известно?
Установлено, что заказ ФСБ в "тандеме" выполняли двое местных безработных, которых оккупанты завербовали через телеграм-канал по поиску "легких заработков". За обещание быстрого "подработка" агенты подыскали релейный шкаф, который питает семафоры на одной из линий железнодорожного сообщения региона. После согласования "цели" с куратором от ФСБ фигуранты подожгли технологическое оборудование с помощью легковоспламеняющейся смеси.
Сообщается, что в процессе диверсии каждый из агентов отвечал за свое направление: один злоумышленник поджигал релейный шкаф, а второй – фиксировал это на телефонную камеру для "отчета" ФСБ.
Задержание поджигателей
Сотрудники СБУ задержали фигурантов по "горячим следам" сразу после совершения преступления.
Суд признал агентов виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль