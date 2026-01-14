РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13628 посетителей онлайн
Новости Задержание поджигателей Завербованные агенты ФСБ
445 3

Поджигали объекты "Укрзализныци" на Ривненщине: до 15 лет осуждены два агента ФСБ, - СБУ

Осуждены два агента ФСБ

Двое агентов ФСБ, которых СБУ задержала в июне 2024 года, получили по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Они занимались поджогами релейных шкафов "Укрзализныци" в Ривненской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что, используя диверсии на железнодорожной инфраструктуре региона, враг надеялся нарушить транспортную логистику Сил обороны на западе Украины.

Что известно?

Установлено, что заказ ФСБ в "тандеме" выполняли двое местных безработных, которых оккупанты завербовали через телеграм-канал по поиску "легких заработков". За обещание быстрого "подработка" агенты подыскали релейный шкаф, который питает семафоры на одной из линий железнодорожного сообщения региона. После согласования "цели" с куратором от ФСБ фигуранты подожгли технологическое оборудование с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Смотрите также: Корректировал атаки по киевским ТЭЦ: задержан агент российских и белорусских спецслужб, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщается, что в процессе диверсии каждый из агентов отвечал за свое направление: один злоумышленник поджигал релейный шкаф, а второй – фиксировал это на телефонную камеру для "отчета" ФСБ.

Задержание поджигателей

Сотрудники СБУ задержали фигурантов по "горячим следам" сразу после совершения преступления.

Читайте также: По материалам СБУ по 10 лет тюрьмы получили два агента РФ, которые занимались поджогами в Киеве

Суд признал агентов виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Автор: 

поджог (1142) СБУ (20795) Укрзализныця (2886) Ровенская область (1306)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому не довічне ?
показать весь комментарий
14.01.2026 16:34 Ответить
краще два довічних увязнень
показать весь комментарий
14.01.2026 16:46 Ответить
В заголовку написано: "підпалювали об'єкти Укрзалізниці..." тобто робили диверсії/теракти системено і спалили кілька таких об'єктів (більше двох, але так і можна було записати - два чи три), але далі по тексту: "а обіцянку швидкого "підробітку" агенти підшукали релейну шафу, яка живить семафори на одній із ліній залізничного сполучення регіону. Після погодження "цілі" з куратором від фсб фігуранти підпалили технологічне обладнання за допомогою легкозаймистої суміші. Джерело: https://censor.net/ua/n3595446, тобто був підпал одного об'єкту і не було системних підпалів. Зазначено, що це агенти фсб, тобто не просто люди, які виконували злочинні дії в інтересах фсб, тобто перевірочне завдання як одноразка, а особа, яка завербована (перевірена в ході виконання перевірочних завдань, вивчена - через інших агентів або іншим способом, її довіряє фсб і готове надавати складні завдання, не підпал шаф, вона погодилась на конфіденційне співробітнитцво із спецслужбою рф, в даному випдку фсб і це закріплено(письмовою згодою, відео/аудіо зверненням) - фактично укладено контракт на цю співпрацю) і про це, про факт вербування (не просто зі слів про якийсь контакт, а про вербувальну пропозицію від фсб, і як вона була закріплена, при цьому встановлено, що вербувальних співробітнтник фсб рф) відомо СБУ. В такому випадку, якщо не одноразки, а агенти фсб запросить їх на обмін (цеж агенти, таємні співробітники так?). Якщо так, то хвала СБУ, але щось підказує, що затримали, потенційних-агентів, які намагались стати агентами, проте попались, не пройшли відбір. Тоді де ті, що вже пройшли?
показать весь комментарий
14.01.2026 16:50 Ответить
 
 