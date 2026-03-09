РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10704 посетителя онлайн
Новости Задержание поджигателей
283 2

15 лет тюрьмы получили рецидивисты-агенты РФ, которые совершали поджоги в Винницкой области, - СБУ

приговор поджигателям

По данным Службы безопасности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получили два российских агента, которые совершили поджоги релейных шкафов Укрзализныци в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о предателях?

Как отмечается, в октябре 2024 года сотрудники СБУ в течение суток задержали обоих злоумышленников. Ими оказались жительница города Гнивань, которая уже имела судимость за подделку документов, и ее знакомый, ранее отбывавший наказание за кражу.

Как установило расследование, оба фигуранта попали в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы, где искали "легкие заработки".

После вербовки агенты подыскали энергооборудование и "согласовали" его поджог с куратором от российской спецслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совершали диверсии на железной дороге: трое буковинцев приговорены к 15 годам, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Как совершали поджоги?

"Далее злоумышленники прибыли "на локации", взломали дверцы двух железнодорожных шкафов, вылили внутрь легковоспламеняющуюся смесь и совершили поджоги.

Таким образом рашисты надеялись заблокировать движение поездов, чтобы нарушить транспортную логистику Сил обороны", - говорится в сообщении.

Во время обысков у агентов изъяты средства поджога и смартфоны, с помощью которых они координировали свои действия с российским спецслужбистом.

Читайте также: 43 отделения "Укрпошта" подожгли в Украине за 2 года: Смелянский заявлял, что это из-за повесток

По материалам СБУ суд признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Автор: 

Винницкая область (231) поджог (235) приговор (203) СБУ (2866) коллаборационизм (233)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому такий лагідний вирок? А не пожиттєве? враховуючи те, що це рецидивісти?
показать весь комментарий
09.03.2026 16:14 Ответить
Ого, за крадіжку мішка картоплі стільки саме дають.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:17 Ответить
 
 