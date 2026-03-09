15 лет тюрьмы получили рецидивисты-агенты РФ, которые совершали поджоги в Винницкой области, - СБУ

По данным Службы безопасности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получили два российских агента, которые совершили поджоги релейных шкафов Укрзализныци в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предателях?

Как отмечается, в октябре 2024 года сотрудники СБУ в течение суток задержали обоих злоумышленников. Ими оказались жительница города Гнивань, которая уже имела судимость за подделку документов, и ее знакомый, ранее отбывавший наказание за кражу.

Как установило расследование, оба фигуранта попали в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы, где искали "легкие заработки".

После вербовки агенты подыскали энергооборудование и "согласовали" его поджог с куратором от российской спецслужбы.

Как совершали поджоги?

"Далее злоумышленники прибыли "на локации", взломали дверцы двух железнодорожных шкафов, вылили внутрь легковоспламеняющуюся смесь и совершили поджоги.

Таким образом рашисты надеялись заблокировать движение поездов, чтобы нарушить транспортную логистику Сил обороны", - говорится в сообщении.

Во время обысков у агентов изъяты средства поджога и смартфоны, с помощью которых они координировали свои действия с российским спецслужбистом.

По материалам СБУ суд признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения).