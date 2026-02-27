43 відділення "Укрпошти" підпалили в Україні за 2 роки: Смілянський заявляв, що це через повістки
Від березня 2024 року в Україні правоохоронці зареєстрували 43 випадки підпалів відділень компанії "Укрпошта".
Про це у Нацполіції заявили у відповідь на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.
В яких регіонах найбільше?
У поліції зазначили, що у 36 випадках встановили людей, які учинили підпали.
Підпали відділень пошти були в таких регіонах:
- Одеська область — 12, з них правоохоронці розкрили 11;
- Київ — 11, усі розкриті;
- Харківська область — 5, розкриті 4;
- Дніпропетровська область — 5, з них розкрили 2;
- Львівська область — 2, усі розкриті;
- Київська та Полтавська області — по 2, розкрили по одному;
- Вінницька, Миколаївська, Тернопільська та Сумська області — по одному злочину, усі розкрили.
В "Укрпошті" заявляли, що це через повістки
- Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський стверджував, що майже щотижня відділення "Укрпошти" підпалюють, оскільки поштарі роздають повістки.
- Також, за його словами, на сьогодні підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних працівників. Водночас він зазначив, що компанія отримала бронювання працівників не через статус державної компанії, а як об’єкт військової інфраструктури.
Топ коментарі
+6 Sergey #606813
показати весь коментар27.02.2026 16:50 Відповісти Посилання
+5 Sergey #606813
показати весь коментар27.02.2026 16:55 Відповісти Посилання
+4 Тиха Вода #607592
показати весь коментар27.02.2026 17:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підпалити її приміщення і молитися, щоб пожежники не встигли загасити.
А потім в суму завданих збитків можна написати що хочеш.
Три портсигара отечественных, три магнитофона, і т.д.🤭
Схема працює десятиліття.