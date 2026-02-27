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Новини Повістка через Укрпошту
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43 відділення "Укрпошти" підпалили в Україні за 2 роки: Смілянський заявляв, що це через повістки

укрпошта

Від березня 2024 року в Україні правоохоронці зареєстрували 43 випадки підпалів відділень компанії "Укрпошта".

Про це у Нацполіції заявили у відповідь на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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В яких регіонах найбільше?

У поліції зазначили, що у 36 випадках встановили людей, які учинили підпали.

Підпали відділень пошти були в таких регіонах:

  • Одеська область — 12, з них правоохоронці розкрили 11;
  • Київ — 11, усі розкриті;
  • Харківська область — 5, розкриті 4;
  • Дніпропетровська область — 5, з них розкрили 2;
  • Львівська область — 2, усі розкриті;
  • Київська та Полтавська області — по 2, розкрили по одному;
  • Вінницька, Миколаївська, Тернопільська та Сумська області — по одному злочину, усі розкрили.

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В "Укрпошті" заявляли, що це через повістки

  • Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський стверджував, що майже щотижня відділення "Укрпошти" підпалюють, оскільки поштарі роздають повістки.
  • Також, за його словами, на сьогодні підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних працівників. Водночас він зазначив, що компанія отримала бронювання працівників не через статус державної компанії, а як об’єкт військової інфраструктури.

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Автор: 

підпал (767) Нацполіція (15734) Укрпошта (1163) повістка (193)
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Топ коментарі
+6
З якого дива це "обьект військової інфраструктури?" Ну тоді виходить і поліція обьект військової інфраструктури?
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27.02.2026 16:50 Відповісти
+5
Чому ця "пошта" вже як років 30 працює як магазин? Ви можете зробити по типу як в нп сервіс? Це так складно? Нп з нуля зробили і зараз це швидко і зручно отримувати чи відправляти посилки, в укрпошті як наче в совок заглянув, сервіс повне гівно.
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27.02.2026 16:55 Відповісти
+4
Як приховати сліди розкрадання на пошті?

Підпалити її приміщення і молитися, щоб пожежники не встигли загасити.
А потім в суму завданих збитків можна написати що хочеш.
Три портсигара отечественных, три магнитофона, і т.д.🤭

Схема працює десятиліття.
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27.02.2026 17:47 Відповісти
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З якого дива це "обьект військової інфраструктури?" Ну тоді виходить і поліція обьект військової інфраструктури?
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27.02.2026 16:50 Відповісти
Ну так у пентов тоже у всех броня.
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27.02.2026 17:01 Відповісти
Чому ця "пошта" вже як років 30 працює як магазин? Ви можете зробити по типу як в нп сервіс? Це так складно? Нп з нуля зробили і зараз це швидко і зручно отримувати чи відправляти посилки, в укрпошті як наче в совок заглянув, сервіс повне гівно.
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27.02.2026 16:55 Відповісти
Можна як зробити як і в Новій Пошті, але тоді владі не буде чого красти.
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27.02.2026 17:02 Відповісти
А керівництву мільйонні зп НП платить?
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27.02.2026 17:19 Відповісти
От гадьониш... а порахуй скільки за твого керування цих відділень закрили
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27.02.2026 16:59 Відповісти
А кажуть, що ніби є проблеми з мобілізацією. Якщо зняти броню та почати жіночу мобілізацію для заміни чоловіків в тилу, то дійдемо до Москви! Але влада цього не хоче.
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27.02.2026 17:05 Відповісти
Ви поштарок тих бачили?? Там одні пенсіонерки 65-70+ залишились
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27.02.2026 17:20 Відповісти
Пенсіонерки 65-70+ будуть гарними приманками для дронів. А більше від піхоти і не треба у війні дронів.
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27.02.2026 17:49 Відповісти
Почніть зі своєї мати. Таку чухню нести - розуму не мати
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27.02.2026 18:07 Відповісти
Є безліч прихильниць мобілізації - там потрібні вмотивовані воїни, а не прихильники контрактної армії.
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27.02.2026 18:50 Відповісти
У Укрпошти 4273 стаціонарних відділення. Тобто за 2 роки підпалено (не спалено) 1%. Ну таке....
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27.02.2026 17:13 Відповісти
Як приховати сліди розкрадання на пошті?

Підпалити її приміщення і молитися, щоб пожежники не встигли загасити.
А потім в суму завданих збитків можна написати що хочеш.
Три портсигара отечественных, три магнитофона, і т.д.🤭

Схема працює десятиліття.
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27.02.2026 17:47 Відповісти
І не тільки на пошті..
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27.02.2026 18:08 Відповісти
Чи буде колись президент, чи якась хунта, що забезпечать ротацію директора укрпошти?
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27.02.2026 19:37 Відповісти
 
 