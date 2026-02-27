43 відділення "Укрпошти" підпалили в Україні за 2 роки: Смілянський заявляв, що це через повістки

Від березня 2024 року в Україні правоохоронці зареєстрували 43 випадки підпалів відділень компанії "Укрпошта".

Про це у Нацполіції заявили у відповідь на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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В яких регіонах найбільше?

У поліції зазначили, що у 36 випадках встановили людей, які учинили підпали.

Підпали відділень пошти були в таких регіонах:

Одеська область — 12, з них правоохоронці розкрили 11;

Київ — 11, усі розкриті;

Харківська область — 5, розкриті 4;

Дніпропетровська область — 5, з них розкрили 2;

Львівська область — 2, усі розкриті;

Київська та Полтавська області — по 2, розкрили по одному;

Вінницька, Миколаївська, Тернопільська та Сумська області — по одному злочину, усі розкрили.

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В "Укрпошті" заявляли, що це через повістки

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський стверджував, що майже щотижня відділення "Укрпошти" підпалюють, оскільки поштарі роздають повістки.

Також, за його словами, на сьогодні підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних працівників. Водночас він зазначив, що компанія отримала бронювання працівників не через статус державної компанії, а як об’єкт військової інфраструктури.

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