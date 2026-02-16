5 174 36

Майже щотижня відділення "Укрпошти" палять за те, що вони роздають повістки, - Смілянський

Майже щотижня відділення "Укрпошти" підпалюють, оскільки поштарі роздають повістки.

Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, у 100% військовозобов'язаних працівників "Укрпошти" є бронювання.

"Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо", - зазначив він.

Смілянський заявив, що "Укрпошті" дали бронювання за те, що компанія - військова інфраструктура.

"У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток", - зазначив він.

Повістка поштою

Топ коментарі
+14
Що за маячня? Ще одному "ухилянти" в штани насрали
16.02.2026 10:52 Відповісти
+11
******** та слимаки, вам варто палити власні хати а не відділення Укрпошти, бо це ж ви, а не приміщення Укрпошти, проголосували в 2019 році за прастова парня і тім самим відчинили двері для повномаштабного вторгнення парашників до нас і як наслідок цього вам виписують повістки.
16.02.2026 10:55 Відповісти
+9
напевно ви не ти тим їх роздаєте! почніть з мєнтозаврів! потім ще є 230 тисяч типу студентів старше! 25и років! військові пенсіонери та мєнти до 50и!
16.02.2026 10:48 Відповісти
16.02.2026 10:48 Відповісти
Так це привід в кожне відділення Укрпошти поставити охорону з 15 поліцейських
16.02.2026 10:51 Відповісти
Можливо, у нього вже і УБД є давно.
16.02.2026 10:53 Відповісти
Та й дітей від чотирьох років скільки... А пенсіонери? Автомат може тримати навіть дев'яносторічна баба.
16.02.2026 10:55 Відповісти
"та мєнти до 50и" - чому лише до 50-ти?
16.02.2026 11:43 Відповісти
Думаю УБД цей пан має тому пропоную підвищити йому зарплату до 2.5млн гривень на місяць-у важких умовах працює
16.02.2026 10:49 Відповісти
16.02.2026 10:52 Відповісти
По-перше де охорона відділень?
По-друге,зарплата твоя,керівництва Укрпошти,великих відділень такі, якщо урізати то хвате й на охорону,а в великих містах вони повинні бути під вневідомчою охороною.
По-третє,ти призначений від ЗЕленої компанії,монобільшості?Требуй від них прийняття чи зміни існуючих Законів,що під час військового стану санкції таким були,щоб той хто палить забув про існування сірників,запальничок і легкозапалювальних продуктів!
16.02.2026 10:53 Відповісти
16.02.2026 10:55 Відповісти
Чекаємо новин "швидкість інтернету падає, бо ухилянти активно дивляться Соловйова на ютубі в 4К".
16.02.2026 10:58 Відповісти
А ти думаєш до цього не дійде??вже бидломаса готова
16.02.2026 11:13 Відповісти
Яка там бидломаса? Це в москалів хитрі пропагандисти вміють вкладати в голови правильні думки. На розумних українців оці всі хитрощі не діють. Не розводьте іпсо.
16.02.2026 11:16 Відповісти
Ну в голови бидломаси можна накласти будь якого лайна і з любого джерела інформації
16.02.2026 11:20 Відповісти
Люди всюди однакові, й правила маніпуляцій мізками теж.
16.02.2026 11:22 Відповісти
Люди то одинакові але якшо політика держави останні 30років полягає в отуплюванні обидлячуванні і маргінізації власного народу то шо можна чекати від нього??тому так і живем і обираємо таких президентів та депутатів
16.02.2026 11:27 Відповісти
Та невже? Якби не діяли у 2019 вибори би були інші в не папріколу.
16.02.2026 11:46 Відповісти
Але це ж тільки під час виборів 2019 року подіяло. В усіх інших питаннях українців не надуриш пропагандою, як би іпсо не старалося.
16.02.2026 11:49 Відповісти
Та невже? Ви або наївний, або сліпий.
16.02.2026 12:14 Відповісти
Тоб то, ти готовий?
16.02.2026 11:18 Відповісти
Но как же она в итоге ошибется.Но быдломаса на то она и быдломаса тупая,чтобы этой их тупостью пользовались и ее обманывали
16.02.2026 11:22 Відповісти
В Укрпошті є гендиректор на якого витрачають великі гроші кожного року, а це вже мільйони гривень. І це він ще соромиться собі премії виписувати.
16.02.2026 10:58 Відповісти
@у 100% военнообязанных работников "Укрпошта" есть бронирование. @

А я обратил внимание, что в моем отделении в последние пол года работают одни молодые мужики... (раньше в почтальйоны никто не хотел идти изза низкой зарплаты)
16.02.2026 11:02 Відповісти
Або захист України і мобілізація, або окупація України московітами і мобілізація, але ще з концтаборами для «інвалідів-пенсіонерів» з членами їх Родин!?!?!
16.02.2026 11:15 Відповісти
Або здоровий глузд і дотримання прав людини які ніяк не заважають оборононі країни.
16.02.2026 11:47 Відповісти
Колись в українських селах існувала добра традиція: паліїв живцем кидали в ними ж запалене вогнище.
16.02.2026 11:16 Відповісти
А нафіга ти отримуєш стільки грошей премій якщо Укрпошта не працює належним чином в перетворилася на балаган
16.02.2026 11:17 Відповісти
Коли вже тобі, хворобливий ти наш, повістку принесуть? Чи в тебе американський паспорт?
16.02.2026 11:32 Відповісти
там не має кому розносити ті повістки, одна листоноша на цілий район навантажена крім листів ще консервами та крупами і ще працює на 0,25 ставки.
16.02.2026 11:47 Відповісти
Смілянський,при своїй зарплаті мільйони в місяць довів пошту до ніщети.Зарплата поштарів ніяка,відділення позакривали,,у нашому відділенні дубак ,тому,що не опалюється,пенсії не носять,а роздають на дворі,тому що тепліше,ще один менеджер зеленськогл
16.02.2026 12:30 Відповісти
Може гендиректор Укрпошти хоче привести приклади підпалу? Інакше це махрова маніпуляція
16.02.2026 12:50 Відповісти
Давно вже пора ціх ждунів-ухилянтів почати прилюдно розстрілювати. А то вони, бачачі безкарність, чім далі тим більш нахабніють.
16.02.2026 12:51 Відповісти
Коли зарплату підніме цей дядько, а то сам 500 тис в місяць отримує , а роботяги за 8800 херачать.
ну я ж вам бронь даю- от і працюйте за копійки, або йдіть в окопи➕
16.02.2026 13:21 Відповісти
може тебе треба нах..й послати за розвал пошти ? )))))
16.02.2026 13:23 Відповісти
Після оформлення переобрання Зеленского, повістки будуть іти через "Дію"
16.02.2026 14:01 Відповісти
 
 