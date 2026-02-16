Майже щотижня відділення "Укрпошти" палять за те, що вони роздають повістки, - Смілянський
Майже щотижня відділення "Укрпошти" підпалюють, оскільки поштарі роздають повістки.
Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, у 100% військовозобов'язаних працівників "Укрпошти" є бронювання.
"Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо", - зазначив він.
Смілянський заявив, що "Укрпошті" дали бронювання за те, що компанія - військова інфраструктура.
"У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток", - зазначив він.
Повістка поштою
- Відомо, що від 30 липня 2025 року повістка може бути надіслана районними територіальними центрами комплектування (ТЦК та СП) через "Укрпошту" як рекомендований лист.
- У Резерв+ додали сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою.
По-друге,зарплата твоя,керівництва Укрпошти,великих відділень такі, якщо урізати то хвате й на охорону,а в великих містах вони повинні бути під вневідомчою охороною.
По-третє,ти призначений від ЗЕленої компанії,монобільшості?Требуй від них прийняття чи зміни існуючих Законів,що під час військового стану санкції таким були,щоб той хто палить забув про існування сірників,запальничок і легкозапалювальних продуктів!
А я обратил внимание, что в моем отделении в последние пол года работают одни молодые мужики... (раньше в почтальйоны никто не хотел идти изза низкой зарплаты)
ну я ж вам бронь даю- от і працюйте за копійки, або йдіть в окопи➕