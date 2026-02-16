Майже щотижня відділення "Укрпошти" палять за те, що вони роздають повістки, - Смілянський

Майже щотижня відділення "Укрпошти" підпалюють, оскільки поштарі роздають повістки.

Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, у 100% військовозобов'язаних працівників "Укрпошти" є бронювання.

"Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо", - зазначив він.

Смілянський заявив, що "Укрпошті" дали бронювання за те, що компанія - військова інфраструктура.

"У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" безкоштовно повертатиме посилки з-за кордону. Раніше це могло коштувати до $100

Повістка поштою

Відомо, що від 30 липня 2025 року повістка може бути надіслана районними територіальними центрами комплектування (ТЦК та СП) через "Укрпошту" як рекомендований лист.

У Резерв+ додали сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою.

Також читайте: Наш орієнтир по зарплаті - модель OnlyFans Софі Рейн, - директор "Укрпошти"