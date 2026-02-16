Почти каждую неделю отделения "Укрпошта" поджигают за то, что они раздают повестки, - Смелянский

Почти каждую неделю отделения "Укрпошта" поджигают, поскольку почтальоны раздают повестки.

Об этом заявил гендиректор "Укрпошта" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у 100% военнообязанных работников "Укрпошта" есть бронирование.

"Мы за это бронирование пострадали, поскольку никто не говорит, сколько нам сжигают отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам сжигают отделения за то, что мы повестки раздаем", - отметил он.

Смелянский заявил, что "Укрпошті" дали бронирование за то, что компания - военная инфраструктура.

"У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток", - отметил он.

Повестка по почте

Известно, что с 30 июля 2025 года повестка может быть отправлена районными территориальными центрами комплектования (ТЦК и СП) через "Укрпошта" как заказное письмо.

В Резерв+ добавили уведомление о том, что ТЦК отправил бумажную повестку по почте.

