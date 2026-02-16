3 074 36
Почти каждую неделю отделения "Укрпошта" поджигают за то, что они раздают повестки, - Смелянский
Почти каждую неделю отделения "Укрпошта" поджигают, поскольку почтальоны раздают повестки.
Об этом заявил гендиректор "Укрпошта" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, у 100% военнообязанных работников "Укрпошта" есть бронирование.
"Мы за это бронирование пострадали, поскольку никто не говорит, сколько нам сжигают отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам сжигают отделения за то, что мы повестки раздаем", - отметил он.
Смелянский заявил, что "Укрпошті" дали бронирование за то, что компания - военная инфраструктура.
"У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток", - отметил он.
Повестка по почте
- Известно, что с 30 июля 2025 года повестка может быть отправлена районными территориальными центрами комплектования (ТЦК и СП) через "Укрпошта" как заказное письмо.
- В Резерв+ добавили уведомление о том, что ТЦК отправил бумажную повестку по почте.
Топ комментарии
+13 Перехватчик
показать весь комментарий16.02.2026 10:52 Ответить Ссылка
+10 Старый зольдат
показать весь комментарий16.02.2026 10:55 Ответить Ссылка
+8 громов віталій
показать весь комментарий16.02.2026 10:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-друге,зарплата твоя,керівництва Укрпошти,великих відділень такі, якщо урізати то хвате й на охорону,а в великих містах вони повинні бути під вневідомчою охороною.
По-третє,ти призначений від ЗЕленої компанії,монобільшості?Требуй від них прийняття чи зміни існуючих Законів,що під час військового стану санкції таким були,щоб той хто палить забув про існування сірників,запальничок і легкозапалювальних продуктів!
А я обратил внимание, что в моем отделении в последние пол года работают одни молодые мужики... (раньше в почтальйоны никто не хотел идти изза низкой зарплаты)
ну я ж вам бронь даю- от і працюйте за копійки, або йдіть в окопи➕