3 074 36

Почти каждую неделю отделения "Укрпошта" поджигают за то, что они раздают повестки, - Смелянский

Отделения Укрпочты поджигают почти каждую неделю: заявление Смилянского

Почти каждую неделю отделения "Укрпошта" поджигают, поскольку почтальоны раздают повестки.

Об этом заявил гендиректор "Укрпошта" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, у 100% военнообязанных работников "Укрпошта" есть бронирование.

"Мы за это бронирование пострадали, поскольку никто не говорит, сколько нам сжигают отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам сжигают отделения за то, что мы повестки раздаем", - отметил он.

Смелянский заявил, что "Укрпошті" дали бронирование за то, что компания - военная инфраструктура.

"У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток", - отметил он.

Повестка по почте

Автор: 

+13
Що за маячня? Ще одному "ухилянти" в штани насрали
16.02.2026 10:52 Ответить
+10
******** та слимаки, вам варто палити власні хати а не відділення Укрпошти, бо це ж ви, а не приміщення Укрпошти, проголосували в 2019 році за прастова парня і тім самим відчинили двері для повномаштабного вторгнення парашників до нас і як наслідок цього вам виписують повістки.
16.02.2026 10:55 Ответить
+8
напевно ви не ти тим їх роздаєте! почніть з мєнтозаврів! потім ще є 230 тисяч типу студентів старше! 25и років! військові пенсіонери та мєнти до 50и!
16.02.2026 10:48 Ответить
напевно ви не ти тим їх роздаєте! почніть з мєнтозаврів! потім ще є 230 тисяч типу студентів старше! 25и років! військові пенсіонери та мєнти до 50и!
16.02.2026 10:48 Ответить
Так це привід в кожне відділення Укрпошти поставити охорону з 15 поліцейських
16.02.2026 10:51 Ответить
Можливо, у нього вже і УБД є давно.
16.02.2026 10:53 Ответить
Та й дітей від чотирьох років скільки... А пенсіонери? Автомат може тримати навіть дев'яносторічна баба.
16.02.2026 10:55 Ответить
"та мєнти до 50и" - чому лише до 50-ти?
16.02.2026 11:43 Ответить
Думаю УБД цей пан має тому пропоную підвищити йому зарплату до 2.5млн гривень на місяць-у важких умовах працює
16.02.2026 10:49 Ответить
Що за маячня? Ще одному "ухилянти" в штани насрали
16.02.2026 10:52 Ответить
По-перше де охорона відділень?
По-друге,зарплата твоя,керівництва Укрпошти,великих відділень такі, якщо урізати то хвате й на охорону,а в великих містах вони повинні бути під вневідомчою охороною.
По-третє,ти призначений від ЗЕленої компанії,монобільшості?Требуй від них прийняття чи зміни існуючих Законів,що під час військового стану санкції таким були,щоб той хто палить забув про існування сірників,запальничок і легкозапалювальних продуктів!
16.02.2026 10:53 Ответить
******** та слимаки, вам варто палити власні хати а не відділення Укрпошти, бо це ж ви, а не приміщення Укрпошти, проголосували в 2019 році за прастова парня і тім самим відчинили двері для повномаштабного вторгнення парашників до нас і як наслідок цього вам виписують повістки.
16.02.2026 10:55 Ответить
Чекаємо новин "швидкість інтернету падає, бо ухилянти активно дивляться Соловйова на ютубі в 4К".
16.02.2026 10:58 Ответить
А ти думаєш до цього не дійде??вже бидломаса готова
16.02.2026 11:13 Ответить
Яка там бидломаса? Це в москалів хитрі пропагандисти вміють вкладати в голови правильні думки. На розумних українців оці всі хитрощі не діють. Не розводьте іпсо.
16.02.2026 11:16 Ответить
Ну в голови бидломаси можна накласти будь якого лайна і з любого джерела інформації
16.02.2026 11:20 Ответить
Люди всюди однакові, й правила маніпуляцій мізками теж.
16.02.2026 11:22 Ответить
Люди то одинакові але якшо політика держави останні 30років полягає в отуплюванні обидлячуванні і маргінізації власного народу то шо можна чекати від нього??тому так і живем і обираємо таких президентів та депутатів
16.02.2026 11:27 Ответить
Та невже? Якби не діяли у 2019 вибори би були інші в не папріколу.
16.02.2026 11:46 Ответить
Але це ж тільки під час виборів 2019 року подіяло. В усіх інших питаннях українців не надуриш пропагандою, як би іпсо не старалося.
16.02.2026 11:49 Ответить
Та невже? Ви або наївний, або сліпий.
16.02.2026 12:14 Ответить
Тоб то, ти готовий?
16.02.2026 11:18 Ответить
Но как же она в итоге ошибется.Но быдломаса на то она и быдломаса тупая,чтобы этой их тупостью пользовались и ее обманывали
16.02.2026 11:22 Ответить
В Укрпошті є гендиректор на якого витрачають великі гроші кожного року, а це вже мільйони гривень. І це він ще соромиться собі премії виписувати.
16.02.2026 10:58 Ответить
@у 100% военнообязанных работников "Укрпошта" есть бронирование. @

А я обратил внимание, что в моем отделении в последние пол года работают одни молодые мужики... (раньше в почтальйоны никто не хотел идти изза низкой зарплаты)
16.02.2026 11:02 Ответить
Або захист України і мобілізація, або окупація України московітами і мобілізація, але ще з концтаборами для «інвалідів-пенсіонерів» з членами їх Родин!?!?!
16.02.2026 11:15 Ответить
Або здоровий глузд і дотримання прав людини які ніяк не заважають оборононі країни.
16.02.2026 11:47 Ответить
Колись в українських селах існувала добра традиція: паліїв живцем кидали в ними ж запалене вогнище.
16.02.2026 11:16 Ответить
А нафіга ти отримуєш стільки грошей премій якщо Укрпошта не працює належним чином в перетворилася на балаган
16.02.2026 11:17 Ответить
Коли вже тобі, хворобливий ти наш, повістку принесуть? Чи в тебе американський паспорт?
16.02.2026 11:32 Ответить
там не має кому розносити ті повістки, одна листоноша на цілий район навантажена крім листів ще консервами та крупами і ще працює на 0,25 ставки.
16.02.2026 11:47 Ответить
Смілянський,при своїй зарплаті мільйони в місяць довів пошту до ніщети.Зарплата поштарів ніяка,відділення позакривали,,у нашому відділенні дубак ,тому,що не опалюється,пенсії не носять,а роздають на дворі,тому що тепліше,ще один менеджер зеленськогл
16.02.2026 12:30 Ответить
Може гендиректор Укрпошти хоче привести приклади підпалу? Інакше це махрова маніпуляція
16.02.2026 12:50 Ответить
Давно вже пора ціх ждунів-ухилянтів почати прилюдно розстрілювати. А то вони, бачачі безкарність, чім далі тим більш нахабніють.
16.02.2026 12:51 Ответить
Коли зарплату підніме цей дядько, а то сам 500 тис в місяць отримує , а роботяги за 8800 херачать.
ну я ж вам бронь даю- от і працюйте за копійки, або йдіть в окопи➕
16.02.2026 13:21 Ответить
може тебе треба нах..й послати за розвал пошти ? )))))
16.02.2026 13:23 Ответить
Після оформлення переобрання Зеленского, повістки будуть іти через "Дію"
16.02.2026 14:01 Ответить
 
 