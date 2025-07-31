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Новости Мобилизация в Украине Повестка через Укрпочту
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Повестка может прийти по почте заказным письмом, - постановление Кабмина

Повестки через Укрпочту

С 30 июля 2025 года повестка может быть направлена районными территориальными центрами комплектования (ТЦК и СП) через "Укрпочту" как заказное письмо.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №916, информирует Цензор.НЕТ.

Так, с 30 июля вступило в силу постановление правительства, предусматривающее новые правила вручения мобилизационных распоряжений.

Изменения касаются лиц, которые:

  • недавно прошли военно-врачебную комиссию (ВВК);
  • имеют действующее заключение ВВК, но не имеют действующей отсрочки.

Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действующая - мобилизационное распоряжение поступит заказным письмом через "Укрпочту".

Вручение таких документов будет фиксироваться официально, поэтому отказ или избежание получения письма может рассматриваться как уклонение от мобилизации.

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Кабмин (14081) Укрпочта (312) мобилизация (2867) повестка (157)


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Топ комментарии
+11
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31.07.2025 17:29 Ответить
+6
Йому і так складно, якісь дивні жіночки переслідують, навіть захист СБУ не допомагає...
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31.07.2025 17:32 Ответить
+5
А до того якими листами приходило? Голубами?
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31.07.2025 17:26 Ответить
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А до того якими листами приходило? Голубами?
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31.07.2025 17:26 Ответить
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31.07.2025 17:30 Ответить
А типу в Україні не так само?
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31.07.2025 18:00 Ответить
Коли Гончаренко це писав, то хитрожопа і підступна хупцо-тцк система ще не набрала обертів, а українці сприймали військкомати як звичну систему, і сподівалися, що в державі є дорослі люди. А вибір по приколу привів шахраїв-мародерів-геноцидників як кару українцям за роздрай. І українці поки навіть цей пес Дець витримують. А далі, як Бог дасть.
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31.07.2025 18:23 Ответить
Скоро повестки будут разсылать "воздушными поцелуями"
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31.07.2025 17:52 Ответить
Раніше поштою розсилали не "бойові" повістки. А тепер будуть і "бойові".

Судово-юридична газета:

"Кабмін спростив порядок розсилання «бойових» повісток, дозволивши не лише вручати їх під особистий підпис, але й надсилати поштою. Якщо людина проігнорує таку повістку, їй загрожує не просто штраф за КУпАП, а кримінальна відповідальність.
Таким чином, людині загрожуватиме не просто «розшук ТЦК» і «червона стрічка» у Резерв+, а справжній «кримінальний» розшук від правоохоронців за ухилення від призову."
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31.07.2025 19:44 Ответить
Кабмін постановою від 30 липня №916 вніс до пункту 88 зміни.

Вони звучать так: «На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору (у разі потреби) резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання».
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31.07.2025 19:46 Ответить
Таким чином, по-перше, людині буде загрожувати кримінальна відповідальність, навіть якщо вона особисто свій підпис під повісткою не ставила, а їй надіслали «бойову» повістку «Укрпоштою».

По-друге, уряд додав, що проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов'язаним має бути підставою для повістки «у разі потреби». Що означає у даному випадку словосполучення «у разі потреби», вочевидь, військовозобов'язані та резервісти з'ясують вже на практиці.
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31.07.2025 19:48 Ответить
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31.07.2025 17:29 Ответить
Йому і так складно, якісь дивні жіночки переслідують, навіть захист СБУ не допомагає...
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31.07.2025 17:32 Ответить
Агонь)
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31.07.2025 17:42 Ответить
Краще бути живим негідником, аніж мертвим героєм. © Стерненко
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31.07.2025 17:52 Ответить
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31.07.2025 17:53 Ответить
Ухилянт Сергій Стерненко, який нещодавно потрапив у скандал із неявкою за повісткою до ТЦК, за роки повномасштабної війни вивів зі своїх криптогаманців, на які збирав, як заявлялося, допомогу на армію, понад $1 млн.

Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, https://t.me/stranaua/176506 повідомляють ЗМІ.

За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі - 350,75 тис. USDT.

Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році - 18,68 млн грн.; у 2023 році - 25,93 млн грн.

За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу - 950 тис. грн. (середня ринкова вартість - 1,3 млн грн.).

На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.

Батько С.Стерненко В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє

Ухилянт Сергій Стерненко, який нещодавно потрапив у скандал із неявкою за повісткою до ТЦК, за роки повномасштабної війни вивів зі своїх криптогаманців, на які збирав, як заявлялося, допомогу на армію, понад $1 млн.

Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, https://t.me/stranaua/176506 повідомляють ЗМІ.

За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі - 350,75 тис. USDT.

Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році - 18,68 млн грн.; у 2023 році - 25,93 млн грн.

За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу - 950 тис. грн. (середня ринкова вартість - 1,3 млн грн.).

На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.

Батько С.Стерненко В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє

вони були ще до повномасштабного вторгнення і з того часу не поверталися.

У серпні 2023 року мати Н.Усатенко публікувала фото у соцмережі «Однокласники» з кримської Алушти.

Як нагадують ЗМІ, С.Стерненко фігурує у кількох кримінальних справах, у т.ч. про викрадення людини та вбивство. За даними джерел у правоохоронних органах, у період з 24.04.2018 до 16.09.2021 він перебував на обліку в Одеському РУП №1 ГУНП в Одеській області як особа, причетна до збуту наркотиків (ЄРДР №*0920 от 14.12.2017 за ч.3 ст.307 КК).
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31.07.2025 17:56 Ответить
Стерненко з зрозумілого країні активіста і волонтера, перетворився на барижного бізнесмена з схематозами, та ще й з політичними вподобаннями поганої сторони.
Ось що кримінальні справи від офісу *********** щодо вбивства та наркотиків творять
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31.07.2025 17:57 Ответить
Насправді вже б час задавати питання, чому фпв дрони досі купують фонди аферистів та відмивачів бабла корупціонерів земленського і куди пішли гроші міністерства оборони.
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31.07.2025 17:54 Ответить
Де ж тепер Стєрнєнки харчєваться будуть - коли люди замість Стерненків будуть донатити напряму своїм перевіреним людям на фронті? )))
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31.07.2025 18:10 Ответить
Нічого йому не загрожує, на жаль, дебілів в країні 73% .😡
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31.07.2025 19:36 Ответить
Якщо чоловік на роботі або у відрядженні, то це "або уникнення отримання листа" чи ні, враховуючи, що пошту приносять вдень?
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31.07.2025 17:34 Ответить
Це для тих, хто після проходження ВЛК з результатом "придатний" примудрився втекти без моб розпорядження)
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31.07.2025 17:45 Ответить
А що тобі поставило ВЛК?
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31.07.2025 17:54 Ответить
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31.07.2025 18:03 Ответить
Зрозуміло. Один з тих, хто вже три роки з квартири не виходить, очікуючи ;асвабаждєнія;.
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31.07.2025 18:08 Ответить
Постанова!!!!Херня,розрахована на лоха.Без підпису і протоколу про відмову в суді нічого не варте.
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31.07.2025 17:57 Ответить
Не існує закону, що зобов'язує громадянину отримувати будь-які листи на пошті. А постанови Кабміну - це не закони, а всього лиш вказівки для держустанов. Тому цією постановою можна просто підтертися.
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31.07.2025 18:10 Ответить
Ну так это уже было! А, если не забрал на почте, ты враг! Но, когда я почтой отправил в суд уведомление об уплате сбора, все было "запечатлёно" почтой, мне в суде сказали - "иди нафиг ничего не знаем"! Когда нужно тебе, ты - лох! Когда государству - "Я, не лох!"
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31.07.2025 18:25 Ответить
Да хоть с голубями и эскортницами. Плевать и так и так
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31.07.2025 18:26 Ответить
Давайте розберемося. Тобто якщо людина фізично не встигла продовжити або оформити нову відстрочку, бо електронна черга вже розписана на місяць в перед, то її просто бусифікують не зважаючі на документи які підтверджують право на відстрочку? У статті 23 закону про мобілізації чітко написано - Не підлягають призову і перелік. А не те що повинні кожні 3 місяці лизати яйца тцк. Я як викладач маю відстрочку до 7.08, попасти в ТЦК на продовження на місяць вперед неможливо, якщо я відправлю документи на продовження (заява + чинна довідка з роботи, не раніше ніж за 7 днів до кінця відстрочки) не факт, що тцк її розгляне. Зараз якщо я її продовжу вона все одно буде до 31 серпня, бо вважається кінцем навчального року і мені один хер робити нову відстрочку. Збс, правова деражава зелених дегенератів обрізаних.
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31.07.2025 18:54 Ответить
 
 