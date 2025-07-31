Повестка может прийти по почте заказным письмом, - постановление Кабмина
С 30 июля 2025 года повестка может быть направлена районными территориальными центрами комплектования (ТЦК и СП) через "Укрпочту" как заказное письмо.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №916, информирует Цензор.НЕТ.
Так, с 30 июля вступило в силу постановление правительства, предусматривающее новые правила вручения мобилизационных распоряжений.
Изменения касаются лиц, которые:
- недавно прошли военно-врачебную комиссию (ВВК);
- имеют действующее заключение ВВК, но не имеют действующей отсрочки.
Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действующая - мобилизационное распоряжение поступит заказным письмом через "Укрпочту".
Вручение таких документов будет фиксироваться официально, поэтому отказ или избежание получения письма может рассматриваться как уклонение от мобилизации.
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Судово-юридична газета:
"Кабмін спростив порядок розсилання «бойових» повісток, дозволивши не лише вручати їх під особистий підпис, але й надсилати поштою. Якщо людина проігнорує таку повістку, їй загрожує не просто штраф за КУпАП, а кримінальна відповідальність.
Таким чином, людині загрожуватиме не просто «розшук ТЦК» і «червона стрічка» у Резерв+, а справжній «кримінальний» розшук від правоохоронців за ухилення від призову."
Вони звучать так: «На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору (у разі потреби) резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання».
По-друге, уряд додав, що проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов'язаним має бути підставою для повістки «у разі потреби». Що означає у даному випадку словосполучення «у разі потреби», вочевидь, військовозобов'язані та резервісти з'ясують вже на практиці.
Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, https://t.me/stranaua/176506 повідомляють ЗМІ.
За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі - 350,75 тис. USDT.
Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році - 18,68 млн грн.; у 2023 році - 25,93 млн грн.
За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу - 950 тис. грн. (середня ринкова вартість - 1,3 млн грн.).
На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.
Батько С.Стерненко В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє
Ухилянт Сергій Стерненко, який нещодавно потрапив у скандал із неявкою за повісткою до ТЦК, за роки повномасштабної війни вивів зі своїх криптогаманців, на які збирав, як заявлялося, допомогу на армію, понад $1 млн.
Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, https://t.me/stranaua/176506 повідомляють ЗМІ.
За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі - 350,75 тис. USDT.
Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році - 18,68 млн грн.; у 2023 році - 25,93 млн грн.
За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу - 950 тис. грн. (середня ринкова вартість - 1,3 млн грн.).
На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.
Батько С.Стерненко В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє
вони були ще до повномасштабного вторгнення і з того часу не поверталися.
У серпні 2023 року мати Н.Усатенко публікувала фото у соцмережі «Однокласники» з кримської Алушти.
Як нагадують ЗМІ, С.Стерненко фігурує у кількох кримінальних справах, у т.ч. про викрадення людини та вбивство. За даними джерел у правоохоронних органах, у період з 24.04.2018 до 16.09.2021 він перебував на обліку в Одеському РУП №1 ГУНП в Одеській області як особа, причетна до збуту наркотиків (ЄРДР №*0920 от 14.12.2017 за ч.3 ст.307 КК).
Ось що кримінальні справи від офісу *********** щодо вбивства та наркотиків творять