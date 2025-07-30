25-летние военнообязанные будут иметь звание солдата запаса, их поставят на учет в ТЦК, - Минобороны
25-летним военнообязанным, которые не проходили военную службу или базовую общевойсковую подготовку, автоматически будут присваивать воинское звание "солдат (матрос) запаса" и поставят на воинский учет.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 30 июля Кабмин утвердил и детализировал отдельные процедуры воинского учета и призыва граждан на военную службу по мобилизации.
В частности, принятый документ устанавливает:
- автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия;
- отправка повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес проживания;
- присвоение воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК и СП;
- формирование поименных списков средствами системы "Оберіг" для организации отправки команд во время призыва на военную службу.
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Підземний солдат запасу!
если Зеленский проиграет, то все пойдут в армию.
Сейчас не найдёте квалифицированного рабочего до 60 лет,
а молодёж не желает крутить гайки. Кто будет восстанавливать
страну? Где строители, слесаря ,электрики, механики ?