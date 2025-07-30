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Новости Мобилизация в Украине Военный учет
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25-летние военнообязанные будут иметь звание солдата запаса, их поставят на учет в ТЦК, - Минобороны

Мужчинам после 25 лет будут присваивать звание солдата запаса

25-летним военнообязанным, которые не проходили военную службу или базовую общевойсковую подготовку, автоматически будут присваивать воинское звание "солдат (матрос) запаса" и поставят на воинский учет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 30 июля Кабмин утвердил и детализировал отдельные процедуры воинского учета и призыва граждан на военную службу по мобилизации.

В частности, принятый документ устанавливает:

  • автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия;
  • отправка повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес проживания;
  • присвоение воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК и СП;
  • формирование поименных списков средствами системы "Оберіг" для организации отправки команд во время призыва на военную службу.

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Автор: 

Кабмин (14077) Минобороны (9509) воинская повинность (80) военный учет (11)


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Навчальний процес військових має бути максимально переведений під землю, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3566150

Підземний солдат запасу!
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30.07.2025 21:33 Ответить
На кладбище!фух!
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30.07.2025 21:37 Ответить
Как будто раньше было не так,звание рядового присваивали всем.
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30.07.2025 21:49 Ответить
ну а студентам які не ходили на навчання автоматично диплом бакалавра ! оце життя !
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30.07.2025 21:50 Ответить
Тобто люди, які жодним чином не пов'язують себе з армією і військовою службою - автоматично отримують найнижчі військові звання і стають на облік для подальшої мобілізації, а багаторічі тилові вояки і 45-річні військові пенсіонери будуть і далі протирати штани в тилу, бо для них "немає відповідної посади".
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30.07.2025 21:54 Ответить
Вот так и получил свое воинское звание солдат Верховный Главнокомандующий. Корни "янелоха" из бурной молодости.
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30.07.2025 21:55 Ответить
Давайте ще їм УБД та звання героя України автоматично!
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30.07.2025 21:55 Ответить
Для цього у Резерв+ треба якусь стрілялку пройти.
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30.07.2025 22:04 Ответить
Треба давати звання солдата ЗСУ усім жителям планети! Тоді у нас буде найбільша на планеті Землі армія - 8 млрд. солдат!
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30.07.2025 21:57 Ответить
Идёт подготовка к выборам. Стариков на убой, а молодёже скажут,
если Зеленский проиграет, то все пойдут в армию.
Сейчас не найдёте квалифицированного рабочего до 60 лет,
а молодёж не желает крутить гайки. Кто будет восстанавливать
страну? Где строители, слесаря ,электрики, механики ?
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30.07.2025 22:00 Ответить
 
 