25-летние военнообязанные будут иметь звание солдата запаса, их поставят на учет в ТЦК, - Минобороны

25-летним военнообязанным, которые не проходили военную службу или базовую общевойсковую подготовку, автоматически будут присваивать воинское звание "солдат (матрос) запаса" и поставят на воинский учет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 30 июля Кабмин утвердил и детализировал отдельные процедуры воинского учета и призыва граждан на военную службу по мобилизации.

В частности, принятый документ устанавливает:

автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия;

отправка повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес проживания;

присвоение воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК и СП;

формирование поименных списков средствами системы "Оберіг" для организации отправки команд во время призыва на военную службу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юноши, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет до 31 июля, - ТЦК