Юноши, которым в этом году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет до 31 июля, - ТЦК

До 31 июля граждане мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет.

Об этом сообщили в Черниговском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Там пояснили, что на учет граждане берутся с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

"Подчеркиваем, что взятие граждан Украины на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу! Зато, взятие граждан Украины на воинский учет призывников проводится с целью определения имеющегося человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан, изучения их личных качеств.

Не подлежат постановке на воинский учет призывников граждане Украины, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера", - отметили в ТЦК.

Граждане, которые не стали на воинский учет призывников в определенный период, берутся на воинский учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП.

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