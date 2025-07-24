Юноши, которым в этом году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет до 31 июля, - ТЦК
До 31 июля граждане мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет.
Об этом сообщили в Черниговском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Там пояснили, что на учет граждане берутся с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:
- прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
- личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.
"Подчеркиваем, что взятие граждан Украины на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу! Зато, взятие граждан Украины на воинский учет призывников проводится с целью определения имеющегося человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан, изучения их личных качеств.
Не подлежат постановке на воинский учет призывников граждане Украины, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера", - отметили в ТЦК.
Граждане, которые не стали на воинский учет призывников в определенный период, берутся на воинский учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП.
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Сам видалиш свою маячню, чи модераторів попросимо?
Якщо коротко - так, ТЦК та СП офіційно зареєстровано Міноборони. Так, у кожного є свій код в реєстрі юросіб. Повноваження врегульовано законодавством. Детальніше - в Гуглі.
Збурювати народ.
В мене є версії.
Щоб ще більше українців виїжджали за кордон, рятуючи своїх дітей. Бо раніше було з 18 років. Тепер з 17.
І щоб матері вже пішли на банкову і вимагали підписання нашої капітуляції. Щоб завершити "оце все".
Це придумує ворог України.
Коли ми визнаємо, хто ж є творцем цієї маячні?
От навіщо це роблять?