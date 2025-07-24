РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12120 посетителей онлайн
Новости Военный учет
2 434 29

Юноши, которым в этом году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет до 31 июля, - ТЦК

До 31 июля 17-летним нужно встать на воинский учет

До 31 июля граждане мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет.

Об этом сообщили в Черниговском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Там пояснили, что на учет граждане берутся с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

  • прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
  • личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

"Подчеркиваем, что взятие граждан Украины на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу! Зато, взятие граждан Украины на воинский учет призывников проводится с целью определения имеющегося человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан, изучения их личных качеств.

Не подлежат постановке на воинский учет призывников граждане Украины, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера", - отметили в ТЦК.

Граждане, которые не стали на воинский учет призывников в определенный период, берутся на воинский учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП.

Читайте: Раде предлагают разрешить временное бронирование мужчин, находящихся в розыске ТЦК, - СМИ

До 31 июля 17-летним нужно встать на воинский учет

Автор: 

ТЦК (684) военный учет (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
А що це за Державна установа тцк сп? Вона має якесь право за Конституцією щось вимагати? 🤬
показать весь комментарий
24.07.2025 15:27 Ответить
+12
Молодь масово тікає із країни мрій Зє. А ці клоуни живуть в якомусь вигаданому самими ж світі...
показать весь комментарий
24.07.2025 15:33 Ответить
+11
....а інакше в бус закинуть вперед ногами.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ота свора осіб, разом з Гончаруком, Богданом…., уже стали ОСОБИСТО, на облік у ТЦК??
показать весь комментарий
24.07.2025 15:25 Ответить
....а інакше в бус закинуть вперед ногами.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:26 Ответить
не закинуть. недавно бачив відео, пацана 23 річного бусом збили, коли взнали що менше 25, тупо поїхали, а він так і залишився на дорозі, живий звісно, і люди там були.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:29 Ответить
Де ж ти його бачив, боте? Невже на Russia Today? Чи, може, соловйов особисто показував?
Сам видалиш свою маячню, чи модераторів попросимо?
показать весь комментарий
24.07.2025 16:08 Ответить
Зав'язували б ви з тією самогонкою🤗🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.07.2025 16:40 Ответить
А що це за Державна установа тцк сп? Вона має якесь право за Конституцією щось вимагати? 🤬
показать весь комментарий
24.07.2025 15:27 Ответить
Спитаєш у рускіх, коли вони тебе згвалтованого й побитого кинуть у яму.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:51 Ответить
а тебе кинуть?
показать весь комментарий
24.07.2025 16:39 Ответить
Тю,а де буряти ділися?
показать весь комментарий
24.07.2025 17:18 Ответить
Відкрию страшенну таємницю - законодавство України складається не лише з Конституції. Є ще кодекси, закони, постанови кабміну. Правознавство в школах вже не викладають?
Якщо коротко - так, ТЦК та СП офіційно зареєстровано Міноборони. Так, у кожного є свій код в реєстрі юросіб. Повноваження врегульовано законодавством. Детальніше - в Гуглі.
показать весь комментарий
24.07.2025 16:35 Ответить
Що знову ловитимуть? На вулицях тишина, 🏍️ мотоцики не ганяють, продаж слабоалкогольних напоїв значно знизиться. Юнаки повиїдзжать за кордон, Нова робоча сила.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:30 Ответить
Правильно, он Залужний в свіжому інтерв'ю вже підбадьорив новими прогнозами, так шо пора ставати на облік.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:31 Ответить
Нічого вони нікому не повинні, а незаконна контора може йти на три літери.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:33 Ответить
Молодь масово тікає із країни мрій Зє. А ці клоуни живуть в якомусь вигаданому самими ж світі...
показать весь комментарий
24.07.2025 15:33 Ответить
Вони-то наче й повинні. Але прикол тут не в тому. Згідно постанови КМУ №1487 органи місцевого самоврядування (міськради, сільради) щорічно надають до ТЦК списки таких юнаків, які прописані у відповідній громаді і яким на цей рік виповнюється 17 років. А якщо когось немає у списку, до директори шкіл і ліцеїв люб'язно нададуть голові ОТГ списки учнів...Тобто можна нікуди не йти, тебе без твого відома й так здадуть, як стєклотару...
показать весь комментарий
24.07.2025 15:39 Ответить
Славна практика часів совка. Військомати, медкомісії із 15 років.
показать весь комментарий
24.07.2025 15:43 Ответить
За совка було трохи не так. Медкомісія через місяць після 16-річчя. Якщо проблеми із здоров'ям,- направляли по лікарнях на безкоштовне лікування. Наступна медкомісія - у 18. Після неї або лікування, або призов..Хто не хотів служити, - вступав в інститут.
показать весь комментарий
24.07.2025 16:26 Ответить
Яке ж ти недалеке...Маразматиків наслухалося що квартири в совку всім раздавали безкоштовно, а в інститут було легше вступити аніж в бурсу ?Менше сиди під під'їздом на лавочці..
показать весь комментарий
24.07.2025 17:19 Ответить
От. Я цього не знала.тепер і варіантів нема. Це просто ніщивники України генерують таке.
Збурювати народ.
показать весь комментарий
24.07.2025 16:26 Ответить
Чим далі війна йде тим більше буде молоді виїжджати...76 відсотків ви за це голосували?
показать весь комментарий
24.07.2025 15:41 Ответить
Ставайтке на облік зеленій банді кремля, щоб після того як ******* здасть Україну ***** москальні легше було насильно мобілізувати на мясні штурми європейських країн оцих дітей. Все готово нате наші хазяї користуйтеся!
показать весь комментарий
24.07.2025 15:45 Ответить
Интересно а зелёные шмаркли как и гланая зелёная шмаркля будет 4х разовые шмаркди в плоточек
показать весь комментарий
24.07.2025 15:53 Ответить
ЗЕскотва змушує молодих хлопців тікати з країни
показать весь комментарий
24.07.2025 16:02 Ответить
Мечтать не вредно. Всех юношей родители за шкирку заграницу до 18 вывозят. А после того как снизят рано или поздно моб возраст вы их вообще ее увидете
показать весь комментарий
24.07.2025 16:09 Ответить
Навіщо це роблять?навіщо такі рішення генеруються і вбрасуються в натовп?
В мене є версії.
Щоб ще більше українців виїжджали за кордон, рятуючи своїх дітей. Бо раніше було з 18 років. Тепер з 17.
І щоб матері вже пішли на банкову і вимагали підписання нашої капітуляції. Щоб завершити "оце все".

Це придумує ворог України.
Коли ми визнаємо, хто ж є творцем цієї маячні?
От навіщо це роблять?
показать весь комментарий
24.07.2025 16:23 Ответить
На учёт всегда с 16 ставили
показать весь комментарий
24.07.2025 16:38 Ответить
Що роблять? Я своє перше ВЛК пройшов ще класі в дев'ятому, як і всі інші, тоді ж поставили на облік, мені було десь років 16.
показать весь комментарий
24.07.2025 16:44 Ответить
Не виннi.Мали лише 11 рочкiв.
показать весь комментарий
24.07.2025 16:40 Ответить
 
 