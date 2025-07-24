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Новини Військовий облік
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Юнаки, яким цьогоріч виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік до 31 липня, - ТЦК

До 31 липня 17 річним потрібно стати на військовий облік

До 31 липня громадяни чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік.

Про це повідомили у Чернігівському ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Там пояснили, що на облік громадяни беруться із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
  • особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

"Наголошуємо, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу! Натомість, взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян, вивчення їх особистих якостей.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру", - зазначили в ТЦК.

Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у визначений період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП.

Читайте: Раді пропонують дозволити тимчасове бронювання чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК, - ЗМІ

До 31 липня 17 річним потрібно стати на військовий облік

Автор: 

ТЦК та СП (734) військовий облік (12)


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Топ коментарі
+12
А що це за Державна установа тцк сп? Вона має якесь право за Конституцією щось вимагати? 🤬
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24.07.2025 15:27 Відповісти
+9
Молодь масово тікає із країни мрій Зє. А ці клоуни живуть в якомусь вигаданому самими ж світі...
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24.07.2025 15:33 Відповісти
+8
....а інакше в бус закинуть вперед ногами.
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24.07.2025 15:26 Відповісти
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А ота свора осіб, разом з Гончаруком, Богданом…., уже стали ОСОБИСТО, на облік у ТЦК??
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24.07.2025 15:25 Відповісти
....а інакше в бус закинуть вперед ногами.
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24.07.2025 15:26 Відповісти
не закинуть. недавно бачив відео, пацана 23 річного бусом збили, коли взнали що менше 25, тупо поїхали, а він так і залишився на дорозі, живий звісно, і люди там були.
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24.07.2025 15:29 Відповісти
Де ж ти його бачив, боте? Невже на Russia Today? Чи, може, соловйов особисто показував?
Сам видалиш свою маячню, чи модераторів попросимо?
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24.07.2025 16:08 Відповісти
Зав'язували б ви з тією самогонкою🤗🤣🤣🤣
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24.07.2025 16:40 Відповісти
А що це за Державна установа тцк сп? Вона має якесь право за Конституцією щось вимагати? 🤬
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24.07.2025 15:27 Відповісти
Спитаєш у рускіх, коли вони тебе згвалтованого й побитого кинуть у яму.
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24.07.2025 15:51 Відповісти
а тебе кинуть?
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24.07.2025 16:39 Відповісти
Відкрию страшенну таємницю - законодавство України складається не лише з Конституції. Є ще кодекси, закони, постанови кабміну. Правознавство в школах вже не викладають?
Якщо коротко - так, ТЦК та СП офіційно зареєстровано Міноборони. Так, у кожного є свій код в реєстрі юросіб. Повноваження врегульовано законодавством. Детальніше - в Гуглі.
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24.07.2025 16:35 Відповісти
Що знову ловитимуть? На вулицях тишина, 🏍️ мотоцики не ганяють, продаж слабоалкогольних напоїв значно знизиться. Юнаки повиїдзжать за кордон, Нова робоча сила.
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24.07.2025 15:30 Відповісти
Правильно, он Залужний в свіжому інтерв'ю вже підбадьорив новими прогнозами, так шо пора ставати на облік.
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24.07.2025 15:31 Відповісти
Нічого вони нікому не повинні, а незаконна контора може йти на три літери.
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24.07.2025 15:33 Відповісти
Молодь масово тікає із країни мрій Зє. А ці клоуни живуть в якомусь вигаданому самими ж світі...
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24.07.2025 15:33 Відповісти
Вони-то наче й повинні. Але прикол тут не в тому. Згідно постанови КМУ №1487 органи місцевого самоврядування (міськради, сільради) щорічно надають до ТЦК списки таких юнаків, які прописані у відповідній громаді і яким на цей рік виповнюється 17 років. А якщо когось немає у списку, до директори шкіл і ліцеїв люб'язно нададуть голові ОТГ списки учнів...Тобто можна нікуди не йти, тебе без твого відома й так здадуть, як стєклотару...
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24.07.2025 15:39 Відповісти
Славна практика часів совка. Військомати, медкомісії із 15 років.
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24.07.2025 15:43 Відповісти
За совка було трохи не так. Медкомісія через місяць після 16-річчя. Якщо проблеми із здоров'ям,- направляли по лікарнях на безкоштовне лікування. Наступна медкомісія - у 18. Після неї або лікування, або призов..Хто не хотів служити, - вступав в інститут.
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24.07.2025 16:26 Відповісти
От. Я цього не знала.тепер і варіантів нема. Це просто ніщивники України генерують таке.
Збурювати народ.
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24.07.2025 16:26 Відповісти
Чим далі війна йде тим більше буде молоді виїжджати...76 відсотків ви за це голосували?
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24.07.2025 15:41 Відповісти
Ставайтке на облік зеленій банді кремля, щоб після того як ******* здасть Україну ***** москальні легше було насильно мобілізувати на мясні штурми європейських країн оцих дітей. Все готово нате наші хазяї користуйтеся!
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24.07.2025 15:45 Відповісти
Интересно а зелёные шмаркли как и гланая зелёная шмаркля будет 4х разовые шмаркди в плоточек
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24.07.2025 15:53 Відповісти
ЗЕскотва змушує молодих хлопців тікати з країни
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24.07.2025 16:02 Відповісти
Мечтать не вредно. Всех юношей родители за шкирку заграницу до 18 вывозят. А после того как снизят рано или поздно моб возраст вы их вообще ее увидете
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24.07.2025 16:09 Відповісти
Навіщо це роблять?навіщо такі рішення генеруються і вбрасуються в натовп?
В мене є версії.
Щоб ще більше українців виїжджали за кордон, рятуючи своїх дітей. Бо раніше було з 18 років. Тепер з 17.
І щоб матері вже пішли на банкову і вимагали підписання нашої капітуляції. Щоб завершити "оце все".

Це придумує ворог України.
Коли ми визнаємо, хто ж є творцем цієї маячні?
От навіщо це роблять?
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24.07.2025 16:23 Відповісти
На учёт всегда с 16 ставили
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24.07.2025 16:38 Відповісти
Не виннi.Мали лише 11 рочкiв.
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24.07.2025 16:40 Відповісти
 
 