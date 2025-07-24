Юнаки, яким цьогоріч виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік до 31 липня, - ТЦК
До 31 липня громадяни чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік.
Про це повідомили у Чернігівському ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
Там пояснили, що на облік громадяни беруться із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:
- проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.
"Наголошуємо, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу! Натомість, взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян, вивчення їх особистих якостей.
Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру", - зазначили в ТЦК.
Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у визначений період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП.
Будь ласка, зачекайте...
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Сам видалиш свою маячню, чи модераторів попросимо?
Якщо коротко - так, ТЦК та СП офіційно зареєстровано Міноборони. Так, у кожного є свій код в реєстрі юросіб. Повноваження врегульовано законодавством. Детальніше - в Гуглі.
Збурювати народ.
В мене є версії.
Щоб ще більше українців виїжджали за кордон, рятуючи своїх дітей. Бо раніше було з 18 років. Тепер з 17.
І щоб матері вже пішли на банкову і вимагали підписання нашої капітуляції. Щоб завершити "оце все".
Це придумує ворог України.
Коли ми визнаємо, хто ж є творцем цієї маячні?
От навіщо це роблять?