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Новини Мобілізація в Україні Військовий облік
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25-річні військовозобов’язані матимуть звання солдата запасу, їх поставлять на облік у ТЦК, - Міноборони

Чоловікам після 25 років надаватимуть звання солдата запасу

25-річним військовозобов'язаним, які не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, автоматично надаватимуть військове звання "солдат (матрос) запасу" та поставлять на військовий облік.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 30 липня Кабмін затвердив і деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, ухвалений документ встановлює:

  • автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їхньої особистої присутності;
  • надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання;
  • присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, без їхнього виклику до ТЦК та СП;
  • формування поіменних списків засобами системи "Оберіг" для організації відправки команд під час призову на військову службу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Юнаки, яким цьогоріч виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік до 31 липня, - ТЦК

Автор: 

Кабмін (14263) Міноборони (7593) військовий обов’язок (95) військовий облік (13)


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Топ коментарі
+5
ну а студентам які не ходили на навчання автоматично диплом бакалавра ! оце життя !
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30.07.2025 21:50 Відповісти
+4
Тобто люди, які жодним чином не пов'язують себе з армією і військовою службою - автоматично отримують найнижчі військові звання і стають на облік для подальшої мобілізації, а багаторічі тилові вояки і 45-річні військові пенсіонери будуть і далі протирати штани в тилу, бо для них "немає відповідної посади".
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30.07.2025 21:54 Відповісти
+3
Навчальний процес військових має бути максимально переведений під землю, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3566150

Підземний солдат запасу!
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30.07.2025 21:33 Відповісти
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Навчальний процес військових має бути максимально переведений під землю, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3566150

Підземний солдат запасу!
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30.07.2025 21:33 Відповісти
На кладбище!фух!
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30.07.2025 21:37 Відповісти
Как будто раньше было не так,звание рядового присваивали всем.
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30.07.2025 21:49 Відповісти
ну а студентам які не ходили на навчання автоматично диплом бакалавра ! оце життя !
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30.07.2025 21:50 Відповісти
Тобто люди, які жодним чином не пов'язують себе з армією і військовою службою - автоматично отримують найнижчі військові звання і стають на облік для подальшої мобілізації, а багаторічі тилові вояки і 45-річні військові пенсіонери будуть і далі протирати штани в тилу, бо для них "немає відповідної посади".
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30.07.2025 21:54 Відповісти
Вот так и получил свое воинское звание солдат Верховный Главнокомандующий. Корни "янелоха" из бурной молодости.
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30.07.2025 21:55 Відповісти
Давайте ще їм УБД та звання героя України автоматично!
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30.07.2025 21:55 Відповісти
Для цього у Резерв+ треба якусь стрілялку пройти.
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30.07.2025 22:04 Відповісти
Треба давати звання солдата ЗСУ усім жителям планети! Тоді у нас буде найбільша на планеті Землі армія - 8 млрд. солдат!
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30.07.2025 21:57 Відповісти
Идёт подготовка к выборам. Стариков на убой, а молодёже скажут,
если Зеленский проиграет, то все пойдут в армию.
Сейчас не найдёте квалифицированного рабочего до 60 лет,
а молодёж не желает крутить гайки. Кто будет восстанавливать
страну? Где строители, слесаря ,электрики, механики ?
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30.07.2025 22:00 Відповісти
І безкоштовну путьовку
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30.07.2025 22:21 Відповісти
 
 