25-річні військовозобов’язані матимуть звання солдата запасу, їх поставлять на облік у ТЦК, - Міноборони
25-річним військовозобов'язаним, які не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, автоматично надаватимуть військове звання "солдат (матрос) запасу" та поставлять на військовий облік.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 30 липня Кабмін затвердив і деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації.
Зокрема, ухвалений документ встановлює:
- автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їхньої особистої присутності;
- надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання;
- присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, без їхнього виклику до ТЦК та СП;
- формування поіменних списків засобами системи "Оберіг" для організації відправки команд під час призову на військову службу.
Топ коментарі
+5 роман #583809
показати весь коментар30.07.2025 21:50 Відповісти Посилання
+4 Chi Omega
показати весь коментар30.07.2025 21:54 Відповісти Посилання
+3 Магирус
показати весь коментар30.07.2025 21:33 Відповісти Посилання
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Підземний солдат запасу!
если Зеленский проиграет, то все пойдут в армию.
Сейчас не найдёте квалифицированного рабочего до 60 лет,
а молодёж не желает крутить гайки. Кто будет восстанавливать
страну? Где строители, слесаря ,электрики, механики ?