Повістка може прийти поштою рекомендованим листом, - постанова Кабміну

Від 30 липня 2025 року повістка може бути надіслана районними територіальними центрами комплектування (ТЦК та СП) через "Укрпошту" як рекомендований лист.

Про це йдеться в постанові Кабміну №916, інформує Цензор.НЕТ.

Так, з 30 липня набрала чинності постанова уряду, що передбачає нові правила вручення мобілізаційних розпоряджень.

Зміни стосуються осіб, які:

нещодавно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);

мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки.

Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна –– мобілізаційне розпорядження надійде рекомендованим листом через "Укрпошту".

Вручення таких документів фіксуватиметься офіційно, тому відмова або уникнення отримання листа може розглядатися як ухилення від мобілізації.

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