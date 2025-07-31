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Новини Мобілізація в Україні Повістка через Укрпошту
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Повістка може прийти поштою рекомендованим листом, - постанова Кабміну

Повістки через Укрпошту

Від 30 липня 2025 року повістка може бути надіслана районними територіальними центрами комплектування (ТЦК та СП) через "Укрпошту" як рекомендований лист.

Про це йдеться в постанові Кабміну №916, інформує Цензор.НЕТ.

Так, з 30 липня набрала чинності постанова уряду, що передбачає нові правила вручення мобілізаційних розпоряджень.

Зміни стосуються осіб, які:

  • нещодавно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);
  • мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки.

Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна –– мобілізаційне розпорядження надійде рекомендованим листом через "Укрпошту".

Вручення таких документів фіксуватиметься офіційно, тому відмова або уникнення отримання листа може розглядатися як ухилення від мобілізації.

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Автор: 

Кабмін (14269) Укрпошта (1094) мобілізація (3181) повістка (186)


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Топ коментарі
+7
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31.07.2025 17:29 Відповісти
+4
А до того якими листами приходило? Голубами?
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31.07.2025 17:26 Відповісти
+3
Йому і так складно, якісь дивні жіночки переслідують, навіть захист СБУ не допомагає...
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31.07.2025 17:32 Відповісти
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А до того якими листами приходило? Голубами?
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31.07.2025 17:26 Відповісти
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31.07.2025 17:30 Відповісти
А типу в Україні не так само?
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31.07.2025 18:00 Відповісти
Коли Гончаренко це писав, то хитрожопа і підступна хупцо-тцк система ще не набрала обертів, а українці сприймали військкомати як звичну систему, і сподівалися, що в державі є дорослі люди. А вибір по приколу привів шахраїв-мародерів-геноцидників як кару українцям за роздрай. І українці поки навіть цей пес Дець витримують. А далі, як Бог дасть.
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31.07.2025 18:23 Відповісти
Скоро повестки будут разсылать "воздушными поцелуями"
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31.07.2025 17:52 Відповісти
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31.07.2025 17:29 Відповісти
Йому і так складно, якісь дивні жіночки переслідують, навіть захист СБУ не допомагає...
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31.07.2025 17:32 Відповісти
Агонь)
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31.07.2025 17:42 Відповісти
Краще бути живим негідником, аніж мертвим героєм. © Стерненко
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31.07.2025 17:52 Відповісти
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31.07.2025 17:53 Відповісти
Ухилянт Сергій Стерненко, який нещодавно потрапив у скандал із неявкою за повісткою до ТЦК, за роки повномасштабної війни вивів зі своїх криптогаманців, на які збирав, як заявлялося, допомогу на армію, понад $1 млн.

Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, https://t.me/stranaua/176506 повідомляють ЗМІ.

За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі - 350,75 тис. USDT.

Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році - 18,68 млн грн.; у 2023 році - 25,93 млн грн.

За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу - 950 тис. грн. (середня ринкова вартість - 1,3 млн грн.).

На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.

Батько С.Стерненко В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє

Ухилянт Сергій Стерненко, який нещодавно потрапив у скандал із неявкою за повісткою до ТЦК, за роки повномасштабної війни вивів зі своїх криптогаманців, на які збирав, як заявлялося, допомогу на армію, понад $1 млн.

Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, https://t.me/stranaua/176506 повідомляють ЗМІ.

За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі - 350,75 тис. USDT.

Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році - 18,68 млн грн.; у 2023 році - 25,93 млн грн.

За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу - 950 тис. грн. (середня ринкова вартість - 1,3 млн грн.).

На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.

Батько С.Стерненко В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє

вони були ще до повномасштабного вторгнення і з того часу не поверталися.

У серпні 2023 року мати Н.Усатенко публікувала фото у соцмережі «Однокласники» з кримської Алушти.

Як нагадують ЗМІ, С.Стерненко фігурує у кількох кримінальних справах, у т.ч. про викрадення людини та вбивство. За даними джерел у правоохоронних органах, у період з 24.04.2018 до 16.09.2021 він перебував на обліку в Одеському РУП №1 ГУНП в Одеській області як особа, причетна до збуту наркотиків (ЄРДР №*0920 от 14.12.2017 за ч.3 ст.307 КК).
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31.07.2025 17:56 Відповісти
Стерненко з зрозумілого країні активіста і волонтера, перетворився на барижного бізнесмена з схематозами, та ще й з політичними вподобаннями поганої сторони.
Ось що кримінальні справи від офісу *********** щодо вбивства та наркотиків творять
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31.07.2025 17:57 Відповісти
Насправді вже б час задавати питання, чому фпв дрони досі купують фонди аферистів та відмивачів бабла корупціонерів земленського і куди пішли гроші міністерства оборони.
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31.07.2025 17:54 Відповісти
Де ж тепер Стєрнєнки харчєваться будуть - коли люди замість Стерненків будуть донатити напряму своїм перевіреним людям на фронті? )))
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31.07.2025 18:10 Відповісти
Якщо чоловік на роботі або у відрядженні, то це "або уникнення отримання листа" чи ні, враховуючи, що пошту приносять вдень?
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31.07.2025 17:34 Відповісти
Це для тих, хто після проходження ВЛК з результатом "придатний" примудрився втекти без моб розпорядження)
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31.07.2025 17:45 Відповісти
А що тобі поставило ВЛК?
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31.07.2025 17:54 Відповісти
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31.07.2025 18:03 Відповісти
Зрозуміло. Один з тих, хто вже три роки з квартири не виходить, очікуючи ;асвабаждєнія;.
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31.07.2025 18:08 Відповісти
Постанова!!!!Херня,розрахована на лоха.Без підпису і протоколу про відмову в суді нічого не варте.
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31.07.2025 17:57 Відповісти
Не існує закону, що зобов'язує громадянину отримувати будь-які листи на пошті. А постанови Кабміну - це не закони, а всього лиш вказівки для держустанов. Тому цією постановою можна просто підтертися.
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31.07.2025 18:10 Відповісти
Ну так это уже было! А, если не забрал на почте, ты враг! Но, когда я почтой отправил в суд уведомление об уплате сбора, все было "запечатлёно" почтой, мне в суде сказали - "иди нафиг ничего не знаем"! Когда нужно тебе, ты - лох! Когда государству - "Я, не лох!"
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31.07.2025 18:25 Відповісти
Да хоть с голубями и эскортницами. Плевать и так и так
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31.07.2025 18:26 Відповісти
 
 