Повістка може прийти поштою рекомендованим листом, - постанова Кабміну
Від 30 липня 2025 року повістка може бути надіслана районними територіальними центрами комплектування (ТЦК та СП) через "Укрпошту" як рекомендований лист.
Про це йдеться в постанові Кабміну №916, інформує Цензор.НЕТ.
Так, з 30 липня набрала чинності постанова уряду, що передбачає нові правила вручення мобілізаційних розпоряджень.
Зміни стосуються осіб, які:
- нещодавно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);
- мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки.
Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна –– мобілізаційне розпорядження надійде рекомендованим листом через "Укрпошту".
Вручення таких документів фіксуватиметься офіційно, тому відмова або уникнення отримання листа може розглядатися як ухилення від мобілізації.
Топ коментарі
+7 Кіт Яша
показати весь коментар31.07.2025 17:29 Відповісти Посилання
+4 Calvados
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+3 Ярослав Кийко
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Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, https://t.me/stranaua/176506 повідомляють ЗМІ.
За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі - 350,75 тис. USDT.
Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році - 18,68 млн грн.; у 2023 році - 25,93 млн грн.
За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу - 950 тис. грн. (середня ринкова вартість - 1,3 млн грн.).
На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.
Батько С.Стерненко В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє
Ухилянт Сергій Стерненко, який нещодавно потрапив у скандал із неявкою за повісткою до ТЦК, за роки повномасштабної війни вивів зі своїх криптогаманців, на які збирав, як заявлялося, допомогу на армію, понад $1 млн.
Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, https://t.me/stranaua/176506 повідомляють ЗМІ.
За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі - 350,75 тис. USDT.
Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році - 18,68 млн грн.; у 2023 році - 25,93 млн грн.
За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу - 950 тис. грн. (середня ринкова вартість - 1,3 млн грн.).
На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.
Батько С.Стерненко В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє
вони були ще до повномасштабного вторгнення і з того часу не поверталися.
У серпні 2023 року мати Н.Усатенко публікувала фото у соцмережі «Однокласники» з кримської Алушти.
Як нагадують ЗМІ, С.Стерненко фігурує у кількох кримінальних справах, у т.ч. про викрадення людини та вбивство. За даними джерел у правоохоронних органах, у період з 24.04.2018 до 16.09.2021 він перебував на обліку в Одеському РУП №1 ГУНП в Одеській області як особа, причетна до збуту наркотиків (ЄРДР №*0920 от 14.12.2017 за ч.3 ст.307 КК).
Ось що кримінальні справи від офісу *********** щодо вбивства та наркотиків творять