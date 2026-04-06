15 років тюрми отримав агент ГРУ за спробу пустити під укіс потяг Укрзалізниці

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). СБУ викрила його у травні 2025 року на Київщині, коли він намагався пустити під укіс вантажний потяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Виготовив саморобні пристрої

За матеріалами справи, для вчинення диверсії агент виготовив саморобні пристрої, які мали спричинити сходження з колії рухомого складу Укрзалізниці.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і затримали його за місцем роботи у столичному регіоні України.

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Був завербований ГРУ

Як встановило розслідування, завдання ворога виконував завербований російським гру мешканець Чернігівщини, який працював майстром з ремонту та обслуговування ліфтів у Києві.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Після вербування агент отримав завдання від куратора з рф на вчинення диверсії для порушення транспортної логістики Сил оборони.

Знаряддя злочину він самостійно виготовив у власному гаражі. Потім зловмисник заклав їх у схованку на цвинтарі біля місця запланованої диверсії.

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Встановив на залізничних коліях вибухівку

Згодом він дістав "приладдя" і встановив його на залізничних коліях. Співробітники СБУ задокументували його дії і завчасно демонтували вороже устаткування, а потім затримали агента.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон, з якого він координував свою підривну діяльність з куратором від гру рф.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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