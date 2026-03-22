Удар РФ по потягу на Придніпровській залізниці: Загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. ФОТО

Унаслідок російської атаки на залізницю зустрічний потяг смертельно травмував провідницю Ілону Вовк, яка саме провадила евакуацію. Дівчині було лише 19 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова правління УЗ Олександр Перцовський.

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Він розповів, що дівчина стажувалася в Німеччині, однак захотіла повернутися в Україну і працювати в "Укрзалізниці".

Що відомо про дівчину

"Ілона Вовк - надзвичайно болюча втрата, яку залізнична родина зазнала цієї ночі. 19-річна дівчинка тільки-но розпочинала свій шлях провідниці. Дуже мріяла стати залізничницею, пишалася тим, що пройшла стажування й розпочинала перші повноцінні поїздки. Вона дуже активно залучилась до нашої молодіжної залізничної спільноти - її активність наша команда Персоналу помітила й Ілону відібрали разом з колегами пройти стажування в Німеччині (звідти це фото). Все було попереду - вона горіла роботою", - йдеться в повідомленні.

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Розслідування трагедії

В "Укрзалізниці" заявили, що триває розслідування трагедії.

"Цю рокову ніч на 22 березня розбираємо по крупицях. Ворожі удари по рухомому складу змушують евакуйовувати пасажирів, щоб не лишати у пастці (так, сьогодні ж вночі завчасна евакуація на Придніпровській залізниці врятувала і бригаду, і пасажирів, коли БПЛА влучив у локомотив). На Одеській залізниці ж фатальні обставини привели до того, що зустрічний потяг смертельно травмував Ілону, яка якраз провадила евакуацію. Розслідування триває, як і чому наявні безпекові алгоритми не запобігли цій небезпеці, як одні обставини наклались на інші. Дуже важлива кожна деталь, щоб продовжувати працювати у тих надзвичайних умовах, у яких їздять сьогодні наші бригади. Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії - саме прямувала на допомогу пасажирам", - розповів голова правління УЗ.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували потяг на Придніпровській залізниці. Під час евакуації загинула провідниця під колесами зустрічного потяга, також травмовано пасажира.