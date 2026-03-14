Росіяни вдарили дроном у пасажирський потяг поблизу Сум
У суботу, 14 березня, російські війська атакували безпілотником пасажирський потяг поблизу Сум.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила Ворожбянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
"БпЛА, попередньо "Герань-2", вдарив по приміському пасажирському потягу "Смородине - Ворожба". Це сталося сьогодні, близько 17-ї години", - сказано в повідомленні.
Дрон поцілив у тепловоз у хвості поїзда, уточнили виданню "Кордон.Медіа" в прокуратурі. Подія сталася неподалік села Новоселиця Верхньосироватської громади.
Попередньо, постраждалих немає. Пасажирів евакуювали у безпечне місце.
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