Россияне нанесли удар дроном по пассажирскому поезду вблизи Сум

В субботу, 14 марта, российские войска атаковали беспилотником пассажирский поезд вблизи Сум.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Ворожбянский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"БПЛА, предположительно "Герань-2", нанес удар по пригородному пассажирскому поезду "Смородино — Ворожба". Это произошло сегодня, около 17 часов", — говорится в сообщении.

Дрон попал в тепловоз в хвосте поезда, уточнили изданию "Кордон.Медиа" в прокуратуре. Инцидент произошел недалеко от села Новоселица Верхнесироватской громады.

Предварительно, пострадавших нет. Пассажиров эвакуировали в безопасное место.

