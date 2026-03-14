Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
Россияне нанесли удар дроном по пассажирскому поезду вблизи Сум

В субботу, 14 марта, российские войска атаковали беспилотником пассажирский поезд вблизи Сум.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Ворожбянский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"БПЛА, предположительно "Герань-2", нанес удар по пригородному пассажирскому поезду "Смородино — Ворожба". Это произошло сегодня, около 17 часов", — говорится в сообщении.

Дрон попал в тепловоз в хвосте поезда, уточнили изданию "Кордон.Медиа" в прокуратуре. Инцидент произошел недалеко от села Новоселица Верхнесироватской громады.

Предварительно, пострадавших нет. Пассажиров эвакуировали в безопасное место.

Запобігти цьому можна лише в один спосіб - бити по кацапським потягам в прикордонних областях
14.03.2026 18:57 Ответить
По расєянским новинам скажуть що там їхав штаб НАТО
14.03.2026 18:59 Ответить
Без ракет на Москву дела не будет
14.03.2026 19:05 Ответить
Zешобла протів.
14.03.2026 19:08 Ответить
Я в цьому потягу завжди їду в середньому вагоні (це ДР1А, два дизеля спереду і ззаду і вагон). В кінці осені звідси забрали нормальні хоч і древні німецькі і польські вагони і пригнали цю рухлядь бо знають що залізниці тут недовго бути.
14.03.2026 19:20 Ответить
 
 