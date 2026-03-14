Россияне нанесли удар дроном по пассажирскому поезду вблизи Сум
В субботу, 14 марта, российские войска атаковали беспилотником пассажирский поезд вблизи Сум.
Об этом в соцсети Facebook сообщил Ворожбянский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"БПЛА, предположительно "Герань-2", нанес удар по пригородному пассажирскому поезду "Смородино — Ворожба". Это произошло сегодня, около 17 часов", — говорится в сообщении.
Дрон попал в тепловоз в хвосте поезда, уточнили изданию "Кордон.Медиа" в прокуратуре. Инцидент произошел недалеко от села Новоселица Верхнесироватской громады.
Предварительно, пострадавших нет. Пассажиров эвакуировали в безопасное место.
