Ворог атакував потяг на Придніпровській залізниці: під час евакуації загинула провідниця під колесами зустрічного потяга, травмовано пасажира, - "УЗ"
Ворог вчергове атакував рухомий склад на Придніпровській залізниці - цього разу локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Евакуація теж становить небезпеку
Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необорежності.
"На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів. Триває ретельне розслідування нещасного випадку, наші спеціалісти вже на місці. Пильнуємо за станом потерпілого, підтримаємо і його, і, звичайно ж, близьких нашої колеги-залізничниці", - наголошують в "УЗ".
Правила висадки/посадки на залізничному транспорті
За поточних умов важливо нагадати, що неухильне дотримання правил висадки/посадки на залізничному транспорті рятує життя:
- не створюйте тисняви та паніки;
- обов’язково переконайтесь у безпечності шляху при висадці / посадці до вагона: передовсім — у відсутності зустрічних поїздів;
- при евакуації всі габаритні речі залиште на місцях;
- допоможіть пасажирам, які потребують допомоги;
- пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;
- у разі оголошеної евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.
"Насамкінець нагадаємо, що залізничники у тісній співпраці з Силами Оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих БПЛА або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.
З поїзними бригадами тривають тренінги та практичні заняття, розбір кожного випадку посилює протоколи безпеки. Це рятує життя, але потребує пильності кожного", - йдеться у повідомленні.
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Хоча деякі злі язики кажуть, що в ЛІДОРА в тих країнах є коштовна нерухомість ... може брешуть про ЛІДОРА , а може й ні .