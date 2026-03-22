Ворог атакував потяг на Придніпровській залізниці: під час евакуації загинула провідниця під колесами зустрічного потяга, травмовано пасажира, - "УЗ"

Ворог вчергове атакував рухомий склад на Придніпровській залізниці - цього разу локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

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Евакуація теж становить небезпеку

Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необорежності.

"На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів. Триває ретельне розслідування нещасного випадку, наші спеціалісти вже на місці. Пильнуємо за станом потерпілого, підтримаємо і його, і, звичайно ж, близьких нашої колеги-залізничниці", - наголошують в "УЗ".

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Правила висадки/посадки на залізничному транспорті

За поточних умов важливо нагадати, що неухильне дотримання правил висадки/посадки на залізничному транспорті рятує життя:

не створюйте тисняви та паніки;

обов’язково переконайтесь у безпечності шляху при висадці / посадці до вагона: передовсім — у відсутності зустрічних поїздів;

при евакуації всі габаритні речі залиште на місцях;

допоможіть пасажирам, які потребують допомоги;

пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;

у разі оголошеної евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

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"Насамкінець нагадаємо, що залізничники у тісній співпраці з Силами Оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих БПЛА або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.

З поїзними бригадами тривають тренінги та практичні заняття, розбір кожного випадку посилює протоколи безпеки. Це рятує життя, але потребує пильності кожного", - йдеться у повідомленні.