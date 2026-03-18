УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11349 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
1 030 0

Курсування потягів Інтерсіті до Харкова відновлять до кінця березня, - "УЗ"

интерсити,інтерсіті

Наразі є тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах.

Про це повідомили у пресцентрі "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Зауважимо, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.

Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано - запроваджено стикувальні маршрути", - пояснили в "УЗ".

Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті.

Також читайте: "УЗ" тимчасово скасувала частину приміських поїздів на Дніпропетровщині 8 березня через бойові дії

Прогноз щодо відновлення

Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня.

Інші маршрути "Укрзалізниці" з/до Харкова курсують без змін.

Також читайте: Удар РФ по залізничній інфраструктурі Одещини 4 березня: важкопоранений чоловік помер у лікарні

Автор: 

потяг (2071) Укрзалізниця (7205) Харків (6171) Харківська область (2886) Харківський район (968)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 