Курсування потягів Інтерсіті до Харкова відновлять до кінця березня, - "УЗ"
Наразі є тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах.
Про це повідомили у пресцентрі "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
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"Зауважимо, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.
Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано - запроваджено стикувальні маршрути", - пояснили в "УЗ".
Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті.
Прогноз щодо відновлення
Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня.
Інші маршрути "Укрзалізниці" з/до Харкова курсують без змін.
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