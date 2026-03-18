Курсування потягів Інтерсіті до Харкова відновлять до кінця березня, - "УЗ"

Наразі є тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах.

Про це повідомили у пресцентрі "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Зауважимо, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.

Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано - запроваджено стикувальні маршрути", - пояснили в "УЗ".

Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті.

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Прогноз щодо відновлення

Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня.

Інші маршрути "Укрзалізниці" з/до Харкова курсують без змін.

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