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Новини Обстріли Дніпропетровщини Скасування поїздів на Дніпропетровщині
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"УЗ" тимчасово скасувала частину приміських поїздів на Дніпропетровщині 8 березня через бойові дії

УЗ скасовує частину електричок на Дніпропетровщині: причина

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Дніпропетровщині в неділю, 8 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію "УЗ" у телеграм.

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Які поїзди не курсуватимуть

Зазначається, що 8 березня через вплив бойових дій не курсуватимуть такі поїзди:

  • №6412 Кривий Ріг – Радушна
  • №6413 Радушна – Кривий Ріг
  • №6471 Радушна – Кривий Ріг
  • №6472 Кривий Ріг – Радушна
  • №6474 Кривий Ріг-Головний – Нікополь
  • №6473 Радушна – Кривий Ріг-Головний

Читайте також: Низку поїздів скасовано на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію, - "Укрзалізниця"

Обмеження маршрутів

Обмеженим маршрутом курсуватимуть:

  • №6475 Кривий Ріг-Головний — Тимкове (замість Радушна –Тимкове)
  • №6476 Тимкове – Кривий Ріг-Головний (замість Тимкове — Радушна).

Дивіться також: "Укрзалізниця" вже відновила більшість пошкоджених обстрілом ділянок: потяги повертаються до графіків. ФОТО

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потяг (2067) Укрзалізниця (7195) Дніпропетровська область (5128)
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