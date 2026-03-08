"УЗ" тимчасово скасувала частину приміських поїздів на Дніпропетровщині 8 березня через бойові дії
"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Дніпропетровщині в неділю, 8 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію "УЗ" у телеграм.
Які поїзди не курсуватимуть
Зазначається, що 8 березня через вплив бойових дій не курсуватимуть такі поїзди:
- №6412 Кривий Ріг – Радушна
- №6413 Радушна – Кривий Ріг
- №6471 Радушна – Кривий Ріг
- №6472 Кривий Ріг – Радушна
- №6474 Кривий Ріг-Головний – Нікополь
- №6473 Радушна – Кривий Ріг-Головний
Обмеження маршрутів
Обмеженим маршрутом курсуватимуть:
- №6475 Кривий Ріг-Головний — Тимкове (замість Радушна –Тимкове)
- №6476 Тимкове – Кривий Ріг-Головний (замість Тимкове — Радушна).
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