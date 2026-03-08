"УЗ" тимчасово скасувала частину приміських поїздів на Дніпропетровщині 8 березня через бойові дії

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Дніпропетровщині в неділю, 8 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію "УЗ" у телеграм.

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Які поїзди не курсуватимуть

Зазначається, що 8 березня через вплив бойових дій не курсуватимуть такі поїзди:

№6412 Кривий Ріг – Радушна

№6413 Радушна – Кривий Ріг

№6471 Радушна – Кривий Ріг

№6472 Кривий Ріг – Радушна

№6474 Кривий Ріг-Головний – Нікополь

№6473 Радушна – Кривий Ріг-Головний

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Обмеження маршрутів

Обмеженим маршрутом курсуватимуть:

№6475 Кривий Ріг-Головний — Тимкове (замість Радушна –Тимкове)

№6476 Тимкове – Кривий Ріг-Головний (замість Тимкове — Радушна).

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