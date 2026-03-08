РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7527 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины Отмена поездов в Днепропетровской области
1 054 0

"УЗ" временно отменила часть пригородных поездов на Днепропетровщине 8 марта из-за боевых действий

УЗ отменяет часть электричек в Днепропетровской области: причина

"Укрзалізниця" сообщила о временных изменениях движения пригородных поездов в Днепропетровской области в воскресенье, 8 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию "УЗ" в телеграме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие поезда не будут курсировать

Отмечается, что 8 марта из-за боевых действий не будут курсировать следующие поезда:

  • №6412 Кривой Рог – Радушная
  • №6413 Радушная – Кривой Рог
  • №6471 Радушная – Кривой Рог
  • №6472 Кривой Рог – Радушная
  • №6474 Кривой Рог-Главный – Никополь
  • №6473 Радушная – Кривой Рог-Главный

Читайте также: Ряд поездов отменен в Днепропетровской области из-за ситуации с безопасностью, - "Укрзалізниця"

Ограничение маршрутов

Ограниченным маршрутом будут курсировать:

  • №6475 Кривой Рог-Главный — Тимково (вместо Радушная –Тимково)
  • №6476 Тимково – Кривой Рог-Главный (вместо Тимково — Радушная).

Смотрите также: "Укрзалізниця" уже восстановила большинство поврежденных обстрелом участков: поезда возвращаются к графикам. ФОТО

Автор: 

поезд (85) Укрзализныця (318) Днепропетровская область (1519)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 