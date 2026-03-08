"УЗ" временно отменила часть пригородных поездов на Днепропетровщине 8 марта из-за боевых действий

"Укрзалізниця" сообщила о временных изменениях движения пригородных поездов в Днепропетровской области в воскресенье, 8 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию "УЗ" в телеграме.

Какие поезда не будут курсировать

Отмечается, что 8 марта из-за боевых действий не будут курсировать следующие поезда:

№6412 Кривой Рог – Радушная

№6413 Радушная – Кривой Рог

№6471 Радушная – Кривой Рог

№6472 Кривой Рог – Радушная

№6474 Кривой Рог-Главный – Никополь

№6473 Радушная – Кривой Рог-Главный

Ограничение маршрутов

Ограниченным маршрутом будут курсировать:

№6475 Кривой Рог-Главный — Тимково (вместо Радушная –Тимково)

№6476 Тимково – Кривой Рог-Главный (вместо Тимково — Радушная).

