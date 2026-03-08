"УЗ" временно отменила часть пригородных поездов на Днепропетровщине 8 марта из-за боевых действий
"Укрзалізниця" сообщила о временных изменениях движения пригородных поездов в Днепропетровской области в воскресенье, 8 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию "УЗ" в телеграме.
Какие поезда не будут курсировать
Отмечается, что 8 марта из-за боевых действий не будут курсировать следующие поезда:
- №6412 Кривой Рог – Радушная
- №6413 Радушная – Кривой Рог
- №6471 Радушная – Кривой Рог
- №6472 Кривой Рог – Радушная
- №6474 Кривой Рог-Главный – Никополь
- №6473 Радушная – Кривой Рог-Главный
Ограничение маршрутов
Ограниченным маршрутом будут курсировать:
- №6475 Кривой Рог-Главный — Тимково (вместо Радушная –Тимково)
- №6476 Тимково – Кривой Рог-Главный (вместо Тимково — Радушная).
