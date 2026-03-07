"Укрзализныця" уже восстановила большинство поврежденных обстрелом участков: поезда возвращаются к графикам. ФОТО

"Укрзализныця" уже восстановила большинство поврежденных участков после ночного обстрела и постепенно возвращает пассажирские поезда в свои графики и на привычные маршруты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

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Где были повреждения?

В частности, железнодорожники проводили работы в Житомирской, Винницкой и Ривненской областях, где ремонтировали пути, контактную проволоку и опоры.

"В настоящее время работы еще продолжаются в Житомирской области, где зафиксированы существенные повреждения железнодорожного полотна из-за попадания большого количества дронов. Поэтому в результате курсирования объездными путями имеем задержки ряда поездов. Следить за движением своего рейса можно на сайте uz-vezemo. Время задержки может меняться. Пожалуйста, следите за уведомлениями в приложении и будьте внимательны к объявлениям на вокзалах", - говорится в сообщении.

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Для пассажиров всех рейсов, которые отклоняются от графика более чем на 5 часов, организуется питание.

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Массированная атака 7 марта

Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.

В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.

Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.

После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.

В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

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