"Укрзализныця" уже восстановила большинство поврежденных обстрелом участков: поезда возвращаются к графикам. ФОТО
"Укрзализныця" уже восстановила большинство поврежденных участков после ночного обстрела и постепенно возвращает пассажирские поезда в свои графики и на привычные маршруты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Где были повреждения?
В частности, железнодорожники проводили работы в Житомирской, Винницкой и Ривненской областях, где ремонтировали пути, контактную проволоку и опоры.
"В настоящее время работы еще продолжаются в Житомирской области, где зафиксированы существенные повреждения железнодорожного полотна из-за попадания большого количества дронов. Поэтому в результате курсирования объездными путями имеем задержки ряда поездов. Следить за движением своего рейса можно на сайте uz-vezemo. Время задержки может меняться. Пожалуйста, следите за уведомлениями в приложении и будьте внимательны к объявлениям на вокзалах", - говорится в сообщении.
Для пассажиров всех рейсов, которые отклоняются от графика более чем на 5 часов, организуется питание.
Массированная атака 7 марта
- Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
- В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.
- Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
- После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
- В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.
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