"Укрзалізниця" вже відновила більшість пошкоджених обстрілом ділянок: потяги повертаються до графіків. ФОТО

"Укрзалізниця" вже відновила більшість пошкоджених ділянок після нічного обстрілу та поступово повертає пасажирські поїзди у свої графіки та на звичні маршрути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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Де були пошкодження?

Зокрема, залізничники проводили роботи на Житомирщині, Вінниччині та Рівненщині, де ремонтували колії, контактний дріт та опори.

"Наразі роботи ще тривають на Житомирщині, де зафіксовано суттєві пошкодження залізничного полотна через влучання великої кількості дронів. Тож в наслідок курсування обʼїзними шляхами маємо затримки низки поїздів. Слідкувати за рухом свого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Час затримки може змінюватися. Будь ласка, слідкуйте за сповіщеннями в застосунку та будьте уважні до оголошень на вокзалах", - йдеться у повідомленні.

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Для пасажирів всіх рейсів, які відхиляються від графіку більше ніж на 5 годин, організовується харчування.

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Масована атака 7 березня

Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.

Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.

Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.

Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.

На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

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