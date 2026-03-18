Курсирование поездов Интерсити до Харькова возобновят до конца марта, - "УЗ"

В настоящее время действует временное ограничение на движение поездов "Интерсити" на участке до Полтавы со стыковочными маршрутами до Харькова в спальных вагонах.

Об этом сообщили в пресс-центре "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Отметим, что в последние недели из-за ограничений энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до 3 часов. В отдельные дни прибытие происходило уже после начала комендантского часа.

Для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графики движения скорректированы — введены стыковочные маршруты", — пояснили в "УЗ".

В настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности для возобновления полноценного курсирования поездов Интерсити.

Прогноз по восстановлению

Планируется, что движение Интерсити до Харькова будет восстановлено до конца марта.

Остальные маршруты "Укрзализныци" из/в Харьков курсируют без изменений.

