Курсирование поездов Интерсити до Харькова возобновят до конца марта, - "УЗ"

В настоящее время действует временное ограничение на движение поездов "Интерсити" на участке до Полтавы со стыковочными маршрутами до Харькова в спальных вагонах.

Об этом сообщили в пресс-центре "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Отметим, что в последние недели из-за ограничений энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до 3 часов. В отдельные дни прибытие происходило уже после начала комендантского часа.

Для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графики движения скорректированы — введены стыковочные маршруты", — пояснили в "УЗ".

В настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности для возобновления полноценного курсирования поездов Интерсити.

Читайте также: "УЗ" временно отменила часть пригородных поездов в Днепропетровской области 8 марта из-за боевых действий

Прогноз по восстановлению

Планируется, что движение Интерсити до Харькова будет восстановлено до конца марта.

Остальные маршруты "Укрзализныци" из/в Харьков курсируют без изменений.

Читайте также: Удар РФ по железнодорожной инфраструктуре Одесской области 4 марта: тяжелораненый мужчина скончался в больнице