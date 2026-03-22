Враг атаковал поезд на Приднепровской железной дороге: во время эвакуации погибла проводница под колесами встречного поезда, травмирован пассажир, - "УЗ"

Враг в очередной раз атаковал подвижной состав на Приднепровской железной дороге - на этот раз локомотив пригородного поезда. Благодаря своевременной эвакуации ни пассажиры, ни локомотивная бригада не пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Эвакуация тоже представляет опасность

Эвакуация при угрозе с дронами для пассажирских поездов спасает жизни, но в то же время может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности.

"К сожалению, сегодня у нас произошел крайне прискорбный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров была смертельно сбита проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. Ведется тщательное расследование несчастного случая, наши специалисты уже на месте. Следим за состоянием пострадавшего, поддержим и его, и, конечно же, близких нашей коллеги-железнодорожницы", - отмечают в "УЗ".

Правила высадки/посадки на железнодорожном транспорте

В нынешних условиях важно напомнить, что неукоснительное соблюдение правил высадки/посадки на железнодорожном транспорте спасает жизни:

  • не создавайте давки и паники;
  • обязательно убедитесь в безопасности пути при высадке / посадке в вагон: прежде всего - в отсутствии встречных поездов;
  • при эвакуации все габаритные вещи оставьте на местах;
  • помогите пассажирам, нуждающимся в помощи;
  • следите за детьми и поддерживайте их спокойным уверенным тоном;
  • в случае объявленной эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

"В заключение напомним, что железнодорожники в тесном сотрудничестве с Силами обороны усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражения вблизи маршрута конкретного поезда.

С поездными бригадами продолжаются тренинги и практические занятия, разбор каждого случая усиливает протоколы безопасности. Это спасает жизни, но требует бдительности каждого", - говорится в сообщении.

А чому на кацапстані не палають поїзди та електрички?🤔
показать весь комментарий
22.03.2026 07:32 Ответить
Бо там мірниє люді!
показать весь комментарий
22.03.2026 07:38 Ответить
Але ж серед кацапів таких немає.
показать весь комментарий
22.03.2026 07:44 Ответить
Організація обєспокоєних націй так не думає.
показать весь комментарий
22.03.2026 07:52 Ответить
Що ЦЕ дасть крім негативу для України, скажіть будь ласка?
показать весь комментарий
22.03.2026 07:44 Ответить
А у нас війна чи шо?ааа ..я забув у нас шепіто.....
показать весь комментарий
22.03.2026 08:00 Ответить
Припинення кацапського терору на залізниці. Лаптєрилі тварюки розуміють лише буквальну протидію на їхню дію. І якого ще нахрен негативу?!
показать весь комментарий
22.03.2026 08:20 Ответить
Ви справді у це вірите? Свята наївність! Кацапня розуміє тільки те, що їм говорять по тєлєку, і вони завжди готові "потєрпєть". На цю гидоту звичайна логіка не розповсюджується! Ще і різні "товаріщі" на Заході та різних ООНах будуть стурбовані.
Все, що є треба запускати виключно по військових та військово-промислових об'єктах!
показать весь комментарий
22.03.2026 08:32 Ответить
Спитай у грьобанного піськограя у якого рейиінг зростає не по дням а по годинам....
показать весь комментарий
22.03.2026 07:59 Ответить
В городі бузина...
показать весь комментарий
22.03.2026 08:33 Ответить
Сумно, але будемо радіти , що ЛІДОР дуже переймається безпекою арабських шейхів Перської Затоки та їх підданих і , як вчора повідомляли ЗМІ, українські спеціалісти ( яких туди надіслав ЛІДОР) вже збивають там іранські шахеди.

Хоча деякі злі язики кажуть, що в ЛІДОРА в тих країнах є коштовна нерухомість ... може брешуть про ЛІДОРА , а може й ні .
показать весь комментарий
22.03.2026 08:37 Ответить
 
 