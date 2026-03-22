Враг атаковал поезд на Приднепровской железной дороге: во время эвакуации погибла проводница под колесами встречного поезда, травмирован пассажир, - "УЗ"
Враг в очередной раз атаковал подвижной состав на Приднепровской железной дороге - на этот раз локомотив пригородного поезда. Благодаря своевременной эвакуации ни пассажиры, ни локомотивная бригада не пострадали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".
Эвакуация тоже представляет опасность
Эвакуация при угрозе с дронами для пассажирских поездов спасает жизни, но в то же время может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности.
"К сожалению, сегодня у нас произошел крайне прискорбный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров была смертельно сбита проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. Ведется тщательное расследование несчастного случая, наши специалисты уже на месте. Следим за состоянием пострадавшего, поддержим и его, и, конечно же, близких нашей коллеги-железнодорожницы", - отмечают в "УЗ".
Правила высадки/посадки на железнодорожном транспорте
В нынешних условиях важно напомнить, что неукоснительное соблюдение правил высадки/посадки на железнодорожном транспорте спасает жизни:
- не создавайте давки и паники;
- обязательно убедитесь в безопасности пути при высадке / посадке в вагон: прежде всего - в отсутствии встречных поездов;
- при эвакуации все габаритные вещи оставьте на местах;
- помогите пассажирам, нуждающимся в помощи;
- следите за детьми и поддерживайте их спокойным уверенным тоном;
- в случае объявленной эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.
"В заключение напомним, что железнодорожники в тесном сотрудничестве с Силами обороны усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражения вблизи маршрута конкретного поезда.
С поездными бригадами продолжаются тренинги и практические занятия, разбор каждого случая усиливает протоколы безопасности. Это спасает жизни, но требует бдительности каждого", - говорится в сообщении.
Все, що є треба запускати виключно по військових та військово-промислових об'єктах!
Хоча деякі злі язики кажуть, що в ЛІДОРА в тих країнах є коштовна нерухомість ... може брешуть про ЛІДОРА , а може й ні .