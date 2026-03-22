Враг атаковал поезд на Приднепровской железной дороге: во время эвакуации погибла проводница под колесами встречного поезда, травмирован пассажир, - "УЗ"

Враг в очередной раз атаковал подвижной состав на Приднепровской железной дороге - на этот раз локомотив пригородного поезда. Благодаря своевременной эвакуации ни пассажиры, ни локомотивная бригада не пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Эвакуация тоже представляет опасность

Эвакуация при угрозе с дронами для пассажирских поездов спасает жизни, но в то же время может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности.

"К сожалению, сегодня у нас произошел крайне прискорбный случай: на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров была смертельно сбита проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. Ведется тщательное расследование несчастного случая, наши специалисты уже на месте. Следим за состоянием пострадавшего, поддержим и его, и, конечно же, близких нашей коллеги-железнодорожницы", - отмечают в "УЗ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение поездов Интерсити до Харькова возобновят до конца марта, - "УЗ"

Правила высадки/посадки на железнодорожном транспорте

В нынешних условиях важно напомнить, что неукоснительное соблюдение правил высадки/посадки на железнодорожном транспорте спасает жизни:

не создавайте давки и паники;

обязательно убедитесь в безопасности пути при высадке / посадке в вагон: прежде всего - в отсутствии встречных поездов;

при эвакуации все габаритные вещи оставьте на местах;

помогите пассажирам, нуждающимся в помощи;

следите за детьми и поддерживайте их спокойным уверенным тоном;

в случае объявленной эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

Читайте также: Рашисты атаковали железную дорогу в Черниговской области: есть раненые. ФОТО

"В заключение напомним, что железнодорожники в тесном сотрудничестве с Силами обороны усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражения вблизи маршрута конкретного поезда.

С поездными бригадами продолжаются тренинги и практические занятия, разбор каждого случая усиливает протоколы безопасности. Это спасает жизни, но требует бдительности каждого", - говорится в сообщении.