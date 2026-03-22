Удар РФ по поезду на Приднепровской железной дороге: погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. ФОТО

В результате российского нападения на железную дорогу встречный поезд смертельно ранил проводницу Илону Вовк, которая как раз проводила эвакуацию. Девушке было всего 19 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель правления УЗ Александр Перцовский.

Он рассказал, что девушка проходила стажировку в Германии, однако захотела вернуться в Украину и работать в "Укрзализныце".

Что известно о девушке

"Илона Вовк - чрезвычайно болезненная утрата, которую железнодорожная семья понесла этой ночью. 19-летняя девушка только начинала свой путь проводницы. Очень мечтала стать железнодорожницей, гордилась тем, что прошла стажировку и начинала первые полноценные поездки. Она очень активно включилась в нашу молодежную железнодорожную общину - ее активность заметила наша команда по работе с персоналом, и Илону отобрали вместе с коллегами для прохождения стажировки в Германии (оттуда это фото). Все было впереди - она горела работой", - говорится в сообщении.

Расследование трагедии

В "Укрзализныце" заявили, что продолжается расследование трагедии.

"Эту роковую ночь 22 марта разбираем по крупицам. Вражеские удары по подвижному составу вынуждают эвакуировать пассажиров, чтобы не оставлять их в ловушке (сегодня же ночью своевременная эвакуация на Приднепровской железной дороге спасла и бригаду, и пассажиров, когда БПЛА попал в локомотив). На Одесской железной дороге роковые обстоятельства привели к тому, что встречный поезд смертельно травмировал Илону, которая как раз проводила эвакуацию. Расследование продолжается: как и почему существующие алгоритмы безопасности не предотвратили эту опасность, как одни обстоятельства наложились на другие. Очень важна каждая деталь, чтобы продолжать работать в тех чрезвычайных условиях, в которых сегодня работают наши бригады. Впрочем, уже известно и важно об этом сказать: Илона действовала смело и в момент трагедии - как раз направлялась на помощь пассажирам", - рассказал председатель правления УЗ.

Что предшествовало

